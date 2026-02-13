【倉式珈琲店 meets ハーゲンダッツ】2月16日（月）より全国の倉式珈琲店にてハーゲンダッツ アイスクリームと国産いちごを使用した期間限定スイーツを販売

株式会社サンマルクホールディングス 倉式珈琲事業部

倉式珈琲店を運営する株式会社サンマルクホールディングス(本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：藤川祐樹)では、2026年2月16日（月）よりハーゲンダッツ バニラアイスクリームとみずみずしい国産いちごを贅沢に使用した期間限定スイーツ2品を全国の倉式珈琲店にて販売いたします。春の訪れを感じさせる華やかなスイーツを、この機会にぜひお楽しみください。

■ 商品概要

商品名：苺パフェ with ハーゲンダッツ

対 象：全国の倉式珈琲店店舗

価 格：1,200円（税込み）

※都立大学駅前店、栄オアシス21店、ららぽーと東郷店は1,250円（税込み）

濃厚でなめらかなハーゲンダッツ バニラアイスクリームを主役に、爽やかな酸味が心地よいストロベリーヨーグルトやサクサクのコーンフレーク、みずみずしい旬の国産苺をたっぷりトッピング。味わい・香り・食感が層になって広がる、贅沢なパフェに仕上げました。

商品名：苺のホットケーキ with ハーゲンダッツ

対 象：全国の倉式珈琲店店舗

価 格：1,000円（税込み）

※都立大学駅前店、栄オアシス21店、ららぽーと東郷店は1,050円（税込み）

ホットケーキに、甘酸っぱいストロベリーソースとみずみずしい苺をたっぷりトッピング。さらに、なめらかなホイップクリームと濃厚なハーゲンダッツ バニラアイスクリームを添えて、贅沢な春の味わいをお届けします。

■ 同時発売：春の訪れを彩る期間限定スイーツ

同期間、春の彩りを感じていただける春期間限定スイーツも登場。季節の味わいを多彩なラインナップでお届けします。

数量限定：苺ケーキサンド

価 格：950円（税込み）

※都立大学駅前店、栄オアシス21店、ららぽーと東郷店は1,000円（税込み）

旬の苺をたっぷりのホイップクリームと一緒にサンド。口に入れた瞬間、苺の甘酸っぱさとクリームのまろやかさが広がる、まるでケーキのようなサンドに仕上げました。

苺のメープルシフォンケーキ

価 格：900円（税込み）

※都立大学駅前店、栄オアシス21店、ららぽーと東郷店は950円（税込み）

ふんわりと焼き上げられたメープルシフォンケーキに、苺ホイップクリームをたっぷりとサンド。仕上げに苺をトッピングしました。

苺大福 ミルフィーユ仕立て

価 格：800円（税込み）

※都立大学駅前店、栄オアシス21店、ららぽーと東郷店は850円（税込み）

あずきをベースに、苺、求肥、ホイップクリームを重ねることで、奥行きのある味わいを演出しました。苺大福のやさしい和の味わいをミルフィーユ仕立てで楽しめる春らしさ満開の一品です

苺ソーダ

価 格：800円（税込み）

※都立大学駅前店、栄オアシス21店、ららぽーと東郷店は830円（税込み）

スライスした苺をたっぷり浮かべた苺のソーダ。ふんわり広がる苺の甘酸っぱさと炭酸の爽やかさ。見た目も味わいも華やかな、春だけの特別な一杯です。

倉式珈琲店について

倉式珈琲店は、世界中の厳選された珈琲豆をオーダー毎に1杯ずつ丁寧に抽出したサイフォン珈琲と、珈琲に合うお食事やデザートを提供しております。

倉式珈琲店公式サイト

HP

https://www.saint-marc-hd.com/kurashiki/

Online store

https://kurashiki-online.com/

Instagram

https://www.instagram.com/kurashikicoffee_309/

LINE

https://www.saint-marc-hd.com/kurashiki/contents/line-friendadd/

お客様相談窓口

TEL：086-250-7619（平日9時～17時）

お問い合わせフォーム

https://saint-marc-hd.com/mailform/opinion.html?gy%20otai=kc

会社概要

会社名：株式会社サンマルクホールディングス

本社所在地：岡山県岡山市北区平田173-104

赤坂事務所：東京都港区赤坂2-14-5 Daiwa赤坂ビル4F

代表者：藤川 祐樹

設立 ：1991年7月19日

事業内容：フランチャイズチェーンシステムを含むレストラン及びカフェ等の事業を行う子会社の経営管理等

グループ法人：株式会社サンマルクカフェ、株式会社鎌倉パスタ、株式会社サンマルクグリル、株式会社La Madrague、株式会社京都勝牛、株式会社牛かつもと村

https://www.saint-marc-hd.com/hd/

※ 本プレスリリース内の画像は全てイメージです。

※ 掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※ 店舗により、販売内容が異なる場合がございます。