【倉式珈琲店 meets ハーゲンダッツ】2月16日（月）より全国の倉式珈琲店にてハーゲンダッツ アイスクリームと国産いちごを使用した期間限定スイーツを販売
倉式珈琲店を運営する株式会社サンマルクホールディングス(本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：藤川祐樹)では、2026年2月16日（月）よりハーゲンダッツ バニラアイスクリームとみずみずしい国産いちごを贅沢に使用した期間限定スイーツ2品を全国の倉式珈琲店にて販売いたします。春の訪れを感じさせる華やかなスイーツを、この機会にぜひお楽しみください。
■ 商品概要
商品名：苺パフェ with ハーゲンダッツ
対 象：全国の倉式珈琲店店舗
価 格：1,200円（税込み）
※都立大学駅前店、栄オアシス21店、ららぽーと東郷店は1,250円（税込み）
濃厚でなめらかなハーゲンダッツ バニラアイスクリームを主役に、爽やかな酸味が心地よいストロベリーヨーグルトやサクサクのコーンフレーク、みずみずしい旬の国産苺をたっぷりトッピング。味わい・香り・食感が層になって広がる、贅沢なパフェに仕上げました。
商品名：苺のホットケーキ with ハーゲンダッツ
対 象：全国の倉式珈琲店店舗
価 格：1,000円（税込み）
※都立大学駅前店、栄オアシス21店、ららぽーと東郷店は1,050円（税込み）
ホットケーキに、甘酸っぱいストロベリーソースとみずみずしい苺をたっぷりトッピング。さらに、なめらかなホイップクリームと濃厚なハーゲンダッツ バニラアイスクリームを添えて、贅沢な春の味わいをお届けします。
■ 同時発売：春の訪れを彩る期間限定スイーツ
同期間、春の彩りを感じていただける春期間限定スイーツも登場。季節の味わいを多彩なラインナップでお届けします。
数量限定：苺ケーキサンド
価 格：950円（税込み）
※都立大学駅前店、栄オアシス21店、ららぽーと東郷店は1,000円（税込み）
旬の苺をたっぷりのホイップクリームと一緒にサンド。口に入れた瞬間、苺の甘酸っぱさとクリームのまろやかさが広がる、まるでケーキのようなサンドに仕上げました。
苺のメープルシフォンケーキ
価 格：900円（税込み）
※都立大学駅前店、栄オアシス21店、ららぽーと東郷店は950円（税込み）
ふんわりと焼き上げられたメープルシフォンケーキに、苺ホイップクリームをたっぷりとサンド。仕上げに苺をトッピングしました。
苺大福 ミルフィーユ仕立て
価 格：800円（税込み）
※都立大学駅前店、栄オアシス21店、ららぽーと東郷店は850円（税込み）
あずきをベースに、苺、求肥、ホイップクリームを重ねることで、奥行きのある味わいを演出しました。苺大福のやさしい和の味わいをミルフィーユ仕立てで楽しめる春らしさ満開の一品です
苺ソーダ
価 格：800円（税込み）
※都立大学駅前店、栄オアシス21店、ららぽーと東郷店は830円（税込み）
スライスした苺をたっぷり浮かべた苺のソーダ。ふんわり広がる苺の甘酸っぱさと炭酸の爽やかさ。見た目も味わいも華やかな、春だけの特別な一杯です。
倉式珈琲店について
倉式珈琲店は、世界中の厳選された珈琲豆をオーダー毎に1杯ずつ丁寧に抽出したサイフォン珈琲と、珈琲に合うお食事やデザートを提供しております。
