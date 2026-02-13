世界７都市を巡った史上最大級のイベント『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』　プレイベント　日本初上陸のドローンショーが東京の夜空を彩る『100％ドラえもん＆フレンズ ドローンショー』開催決定！

株式会社テレビ朝日

海外で熱狂を巻き起こした『100％ドラえもん＆フレンズ ドローンショー』を日本で初めて開催します。本ドローンショーは、AllRightsReserved特別協力のもと、TOKYO GREEN BIZ × 100%ドラえもん＆フレンズ in 東京 連携プロジェクト実行委員会（100％ドラえもん＆フレンズ in 東京 製作委員会 (テレビ朝日、藤子プロ、小学館、ADKエモーションズ、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション)、東京臨海副都心グループ（東京臨海ホールディングス、東京港埠頭、東京テレポートセンター））が、3月7日（土）、8日（日）の2日間、ドラえもんと仲間たちが夜空に描き出される、圧巻のエンタテインメントをお届けします。

本ドローンショーは、2026年3月27日（金）より、東京ドリームパーク（所在地：東京都江東区）にて開催予定で、世界中で愛される『ドラえもん』のまんが・アニメ・大長編の世界が一堂に会する史上最大級のイベント『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』のプレイベントです。観覧は無料（事前申込不要）です。

これまで香港、上海、バンコク、台湾など世界各地を巡り、多くのファンを虜にしてきたプロジェクトがいよいよ日本にやってきます。『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』開幕に先駆け、最新テクノロジーで夜空を舞台に繰り広げるドラえもんと仲間たちの共演を、ぜひいち早く目撃してください。



友達あつまれ！ドラえもんと仲間たちが、夜空と会場でみなさんを待っています！

『100％ドラえもん＆フレンズ ドローンショー』 概要

イベント名：100％ドラえもん＆フレンズ ドローンショー

開催日：2026年3月7日（土）、8日（日）

観覧場所：お台場海浜公園「お台場海浜公園駅」「台場駅」より徒歩3分

住所：〒135-0091 東京都港区台場1-4

飛行時間：18:30～18:45（15分間）

観覧料：無料（事前申込不要）

主催：TOKYO GREEN BIZ × 100%ドラえもん＆フレンズ in 東京 連携プロジェクト実行委員会（100％ドラえもん＆フレンズ in 東京 製作委員会(テレビ朝日、藤子プロ、小学館、ADKエモーションズ、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション)、東京臨海副都心グループ（東京臨海ホールディングス、東京港埠頭、東京テレポートセンター）)

運営：株式会社ドローンショー・ジャパン

【注意事項】

※観覧エリアには限りがあります。混雑状況により、入場制限を行う場合があります。

※事故防止の為、スタッフの誘導指示には必ず従ってください。

※天候（強風・雨天等）により、ドローンショーを中止または内容を変更する場合があります。

※本注意事項は、関係機関との協議により変更となる場合があります。

※ご来場前には当イベント公式サイトにて、必ず注意事項や最新情報をご確認の上、ご来場ください。

『100％ドラえもん&フレンズ ドローンショー』ついに日本へ！

今回のドローンショーの舞台となるのは、東京湾を望む開放的な景観と豊かな自然が魅力の、湾岸エリアを代表する「お台場」です。海風が心地よく吹き抜けるこの場所は、レインボーブリッジや高層ビル群が織りなす美しい夜景を背景に、昼夜問わず多くの人々に親しまれる東京屈指のロケーションです。周辺には多彩な商業施設も隣接している絶好のエリアとなっています。

ショーの本編では、1,000機のドローンが夜空を埋め尽くし、ドラえもんをはじめ、のび太やおなじみの仲間たちが、このお台場の夜空を舞台に壮大な物語を繰り広げます。そして、高さ100mを超える巨大なドラえもんが夜空に出現する姿は圧巻の一言。最新テクノロジーを駆使し、今回のイベントで初登場となるひみつ道具「100%友達あつめすず」をはじめ、様々なひみつ道具が夜空で大活躍する姿は必見です。

さらに、今回「日本オリジナルの特別演出」も見逃せません。海外公演で培われた技術と、東京の象徴的な夜景が融合することで生まれる、ここでしか体験できないサプライズをお楽しみください。 世代や国籍を超えてすべての人に感動を届ける、ドラえもんとの幻想的なひとときを、ぜひお台場の空で見届けてください。

香港を魅了した『ドラえもん ドローンショー』概要

2024年、本イベントの皮切りとなった香港では、世界初となる『ドラえもん ドローンショー』が実施され、大きな話題を呼びました 。香港の名所であるビクトリア・ハーバー上空に約1,000機のドローンが集結し、夜空を巨大なキャンバスに見立てて、タケコプターで空を飛ぶドラえもんやおなじみのひみつ道具、そして感動の名シーンを次々と描き出しました。

ドローンショーは大型イベント『100%ドラえもん＆フレンズ』の開幕を祝う象徴的なイベントとして位置づけられ、この盛り上がりは観光や経済にも大きな波及効果をもたらし、国境を超えて愛されるドラえもんの力を改めて世界に証明しました。

【香港開催時の様子】

スマホでもドローンショーのBGMをお楽しみいただけます！

【ドローンショーBGMの楽しみ方】

配信時間

ドローンショー開催日の18:30～18:45頃の終了まで

視聴方法

１.イヤフォンをご用意 ※視聴にはイヤフォンを推奨しております。

２.こちら(https://cheerphone.fm/audience?team=86b6a8b4-4a93-42d0-bb30-ea7a4a6a5bdd&room=c78dedd1-ecc7-47ca-94b0-5400f1a373a7)からアクセス

３.「配信チャネル一覧」の中から本イベントを選択してください。

４.視聴をお楽しみください！

※ アプリのインストールは必要ありません。

※ 視聴にはインターネット環境が必要です。

※ 配信はCHEERPHONEのサービスを利用しております。

※本QRコードのリンク先は現在準備中です。

イベント開催が近づきましたら、同じQRコードから詳細をご覧いただけます。

※観覧場所や通信環境等の影響により、音声に遅延が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

最新作『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』との特別連動が決定！

今回のドローンショーでは、2026年2月27日（金）に公開を予定しているシリーズ45作目の最新作、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の特別な演出をご用意しています。

『TOKYO GREEN BIZ × 100%ドラえもん＆フレンズ in 東京』概要

「緑と未来へ」ドラえもんと一緒に考える、100年先の東京の緑

■概要

TOKYO GREEN BIZとは、東京都が推進する100年先を見据えた緑のプロジェクトです。「自然と調和した持続可能な都市」を目指し、都民や企業の皆様など様々な方々とともに、東京の緑を「まもる」「育てる」「活かす」取り組みを進めています。

22世紀からやってきたネコ型ロボット・ドラえもんは、

勉強もスポーツも苦手な小学生・野比のび太の未来を変えるためにやってきます。

わたしたちが生きる21世紀の今、環境破壊の問題に直面しています。

このままだと、わたしたちの22世紀は大変なことになってしまうかもしれません。

ドラえもんのひみつ道具「心の土」や「ファンタグラス」は、森や植物と心を通じ合わせることが出来ます。

緑や花が豊かなシンボルプロムナード公園に来てくれた子どもたちが、一緒に植物たちの声を聴き、考えることが、未来の緑を育てていく強いキッカケとなっていきます。

緑豊かな22世紀に向けて、一緒に考えてみませんか。

主催・企画：TOKYO GREEN BIZ × 100%ドラえもん＆フレンズ in 東京 連携プロジェクト実行委員会

100％ドラえもん＆フレンズ in 東京 製作委員会(テレビ朝日、藤子プロ、小学館、ADK エモーションズ、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション)、東京臨海副都心グループ（東京臨海ホールディングス 、東京港埠頭、東京テレポートセンター）

特別協力：AllRightsReserved(ARR)

共催：一般社団法人 東京臨海副都心まちづくり協議会

後援：東京都

特別協力：AllRightsReserved（ARR）とは…

SK ラム（SK Lam）氏が2003年に設立した、香港を拠点とするクリエイティブ集団。アート、デザイン、都市空間のプロジェクトを手がけ、公共空間にアートを持ち込む斬新な表現で注目を集める。代表的なプロジェクトには、KAWSとのコラボによる大型インスタレーション「KAWS:HOLIDAY」シリーズなどがある。商業とアートの垣根を超える活動が特徴で、国際的なアーティストやブランドとのコラボも多数。

『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』概要

イベント名：100％ドラえもん＆フレンズ in 東京

会期：2026年3月27日（金）～9月30日（水）

会場：TOKYO DREAM PARK EX STUDIO7 ほか

東京都江東区有明３-３-８

開館時間：10:00～18:00（17:00最終入場）

アクセス：ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」徒歩約５分

りんかい線 「国際展示場駅」徒歩約９分、「東京テレポート駅」 徒歩約11分

主催：100％ドラえもん＆フレンズ in 東京 製作委員会(テレビ朝日、藤子プロ、小学館、ADKエモーションズ、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション)

特別協力：AllRightsReserved(ARR)

公式サイト：doraemon100japan.com

公式SNS：＠doraemon100_tour_japan（Instagram）

@doraemon100_jp（X）

※掲載写真は海外展で撮影されたイメージです。

※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ドラえもんについて

藤子・F・不二雄による日本のまんが作品。1970年小学館の「学年別学習雑誌」にて連載スタート。2020年には、連載開始50周年を迎えた。1979年テレビ朝日系にてテレビアニメ放映開始。翌1980年には、劇場版アニメ『映画ドラえもん のび太の恐竜』が公開。2013年には累計観客動員数 1 億人を突破し、日本の映画シリーズとして歴代 1 位の記録を更新しつづけている。シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が2026年2月27日(金)公開予定。

まんが、アニメ、映画と、今なおその人気は広がりを見せ、子どもたち、そして大人にも愛され続けている。

テレビ朝日系列【毎週土曜 ごご5時放送中】

■TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）とは

テレビ朝日のメディアシティ戦略の中核を担う複合型エンタテインメント施設。

「全ての価値の源泉はコンテンツにある」という理念のもと、自社IPなどを活用したリアルイベントに加え、様々なパートナーの皆様と共に多様な展開ができる新たなプラットフォームとして誕生します。施設内には、多目的ホール・劇場・イベントスペース・屋上広場・レストラン・スタジオなどを備え、エンタテインメントとテクノロジーが融合する発信拠点を目指します。

2026年3月27日、有明に開業。