「大戸屋ごはん処 東海店」愛知県東海市・国道155線沿いに2月13日（金）新規オープン！

株式会社大戸屋

コロワイドグループの株式会社大戸屋（本社:神奈川県横浜市 代表:蔵人賢樹、以下大戸屋）は、2026年2月13日(金)、国道155線沿いに『大戸屋ごはん処 東海店』を新規オープンいたします。

店舗は国道155線沿いに位置し、広々とした駐車場を完備しており、お車でのご来店もスムーズにご利用いただけます。全84席で和の落ち着いた雰囲気の中、木の素材感を活かした店内で、ゆっくりとくつろぎながらお食事ができます。大戸屋独自の基準で選定した食材（※）で、栄養いっぱいの「からだ想い」な定食をよりお楽しみいただけるよう、バラエティ豊かなメニューをご用意いたしました。お近くにお越しの際には是非、お立ち寄りください。

※大戸屋で不使用としている添加物は、ホームページで公開しています。

→ https://www.ootoya.com/menu_info/additives/

クレジットカード、交通系決済、QRコード（バーコード）決済、電子マネー各種対応しております。詳しくは店頭にてご確認ください。



東海店

〒477ｰ0032

愛知県東海市加木屋町石田58-1

TEL：0562-33-3831

営業時間：11:00～22:00(L.O 21:30)

商品情報

鶏と野菜の黒酢あん

不動の人気No.1メニュー！玄米黒酢と黒糖に、りんご酢で味を調えた、大戸屋オリジナルの黒酢あん。

ごろっと大きな野菜とお肉で大満足の一品です。

さばの炭火焼き

炭火でじっくりと焼いたさばは脂がじゅっとあふれ出し、身もふっくら仕上がります。厳選された鮮度の良いさばの旨みを最大限に引き出しています。おろしたての大根おろしをのせた、シンプルでありながら大戸屋のこだわりが詰まった逸品。

チキンかあさん煮

創業当時から愛され続けている、“チキンかあさん煮”。大戸屋の代名詞的なメニューです。大根おろしとなめ茸が決め手の、こころ温まるほっこりするおいしさ。

テイクアウト（お弁当）について～大戸屋の美味しさをご自宅でも～

大戸屋のテイクアウト（お弁当）は店内でお召し上がりの商品と同様に、ご注文をいただいてから１つ１つ手作りしていますので、ご自宅でも大戸屋の変わらぬ美味しさをお楽しみいただけます。また、大戸屋のお弁当はおかず単品でもご提供しており、ご飯の “おかず” としてもご利用しやすくなっています。ホームページやアプリを通してネットからもご注文いただけますので、受け取り日時を設定し、待ち時間のストレスなくおいしいお弁当を食べることができます。ご家庭やオフィス、レジャーでのお食事に、是非ご利用ください。

https://net-order.ootoya.com/front/top

大戸屋公式アプリについて

＜大戸屋公式アプリダウンロードはこちらから！＞

https://yappli.plus/ootoya_press

限定クーポン、ポイントサービス、お弁当注文など、便利でお得な機能をアプリひとつでまとめてご利用いただけます。さらに、ポイントに応じて特典がグレードアップするランクシステムを新たに追加。よりお得に楽しく大戸屋をお楽しみいただけます。

◆大戸屋ごはん処◆

これまでも、そしてこれからも。

私たちがずっと大切にしていくこと。

それは、人の健康を第一に考えること。



ほっとする美味しさをつくるのはもちろん、

毎日、毎食、食べてもいいよう栄養に気を配る。



日本の台所で育まれてきた知恵と工夫で、

世界中のお客様の心と体を満たしたい。



想いをつなぎ、食を届け、人生を良くしていく。

ちゃんと、すこやか。

これは、私たち大戸屋の約束です。

■大戸屋ホームページ：https://www.ootoya.com/

■Facebook：https://www.facebook.com/ootoya/

■Instagram：https://www.instagram.com/ootoya.jp/

■X：https://twitter.com/Ootoya_Gohan

株式会社大戸屋

URL https://www.ootoya.com/

業種 飲食店・宿泊業

本社所在地 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜４F

電話番号 045-577-0114

代表者名 蔵人賢樹

設立 2011年5月

【会社概要】

■社名: 株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE Co.,LTD.）

■本社所在地：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー 12F

■事業内容: 1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売 3.煙草、酒類の販売

■設立: 1963年4月

■資本金：438億14百万円円

店舗数 2,602店舗・524拠点（2025年6月末現在）

ホームページ：https://www.colowide.co.jp

コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを 展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製 造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。

これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります。