嘉悦大学大学院、博士前期課程（修士課程）が2年間で実質負担約70万円で受講可能に！厚生労働省「専門実践教育訓練給付金」対象講座に指定

学校法人 嘉悦学園 嘉悦大学

嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科ビジネス創造専攻博士前期課程は、2025年12月に文部科学省の「職業実践力育成プログラム（BP）」に認定されました。さらにこのたび、2026年2月13日付で厚生労働大臣より専門実践教育訓練給付金の対象講座として指定されたことをお知らせします。

今回の指定により、一定の条件を満たす社会人学生は、受講費用の最大80％（年間上限64万円）の給付を受けることが可能となります。本大学院においてこの給付金制度を適用した場合、2年間の学費総額1,968,000円が、実質負担額688,000円まで軽減されます。

さらに本大学院では独自の奨学金制度も設けており、経済的負担を大幅に抑えながら高度な専門性を身につけようとする社会人のキャリアアップを多角的な側面から強力に支援してまいります。

（※）給付を受けるには一定の条件が必要になります。制度の詳細は下記をご覧ください。

厚生労働省「専門実践教育訓練給付金制度」について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

■概要

嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科は、ビジネススクールとして「リスキリング（新技能習得）」「リスタート（再出発）」「リバイタライズ（地域再活性化）」の3つの「R」を掲げ、社会人のキャリアアップを多角的に支援しています 。

ビジネス創造研究科ビジネス創造専攻博士前期課程は、2025年12月に文部科学大臣より、大学等における社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラム「職業実践力育成プログラム（BP）」に認定されました。そしてこのたび、2026年2月13日付で厚生労働大臣より専門実践教育訓練給付金の対象講座として指定されました。本制度を活用することで、社会人が働きながら経済的負担を軽減でき、次世代を担うリーダーとしてのキャリアアップを目指すことが可能となります。

制度名称：専門実践教育訓練給付金（厚生労働省）

対象講座：嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科ビジネス創造専攻博士前期課程

対象時期：2026年4月１日以降

給付額：最大128万円（年間上限64万円）

■嘉悦大学大学院独自の奨学金制度

本大学院では独自の奨学金制度を設けており、経済的負担を大幅に抑えながら高度な専門性を身につけようとする社会人のキャリアアップを支援しています。

地域リーダー特待生

社会人のうち、本学創設者である嘉悦孝の「怒るな働け」の校訓及び「女子の実業教育」の理念に従って、本学の所在地（小平市）である多摩地域及び西武線沿線エリアに愛着を持ち、当該地域活性化を担うリーダーを特待生として奨学金を給付いたします。申請には条件があります。詳細はHPをご確認ください。

給付額：200,000円

給付時期：入学時

対象：博士前期課程

予科（女性経営管理コース）特待生

博士前期課程に入学する前2年以内に本大学院科目等履修生として修学した方の入学時の入学金を免除いたします。

・科目等履修生6科目コースを2回以上履修した方（入学金の全額）

・科目等履修生6科目コースを1回履修した方（入学金の半額）

給付額：200,000円

給付時期：入学時

対象：博士前期課程

卒業生優遇特待生

学校法人嘉悦学園が設置する（した）学校を卒業した方の入学金の全額を免除いたします。

給付額：200,000円

給付時期：入学時

対象：博士前期課程、博士後期課程

同窓生子女入学金免除制度

二親等以内（祖父母、父母、兄弟姉妹、配偶者）の親族に嘉悦大学（大学院、短期大学を含む）または、かえつ有明中学高等学校（嘉悦女子中学・嘉悦女子高等学校を含む）の卒業生・在校生がいる受験生は、入学手続きの際、入学金（20万円）が免除になります。

給付額：200,000円

給付時期：入学時

対象：博士前期課程、博士後期課程

■専門実践教育訓練給付金とは

専門実践教育訓練給付金とは、働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図る雇用保険の給付制度です。厚生労働大臣が指定した専門性の高い教育訓練講座を受講・修了した際に支給を受けられます。文部科学大臣が認める「職業実践力育成プログラム（BP）」も指定講座に含まれており、嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科ビジネス創造専攻博士前期課程も対象となっております。

■職業実践力育成プログラム（BP）とは

職業実践力育成プログラム（BP）とは、大学等におけるプログラムの受講を通じた社会人の職業に必要な能力の向上を図る機会の拡大を目的として、大学等における社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムを「職業実践力育成プログラム（BP）」として文部科学大臣が認定するものです。

■嘉悦大学大学院について

嘉悦大学大学院は2010年に創設され、今年で15周年を迎えます。本大学院はビジネススクールとして、 「リスキリング（新技能習得）」「リスタート（再出発）」「リバイタライズ（地域再活性化）」の3つの「R」を掲げ、社会人のキャリアアップを多角的に支援しています 。「経営戦略」「公共政策」「基礎管理」の3つの領域で多彩な科目群を設置し、講義形式による『理論知』と、企業経営者による現場のライブケースを題材としたケースメソッドを取り入れた『実践知』を融合させるカリキュラムを展開。不確実な時代を勝ち抜くための思考力、課題解決能力、戦略的思考力を養うとともに、ビジネス現場で直面する課題解決のための実践知を修得します。

修士修了後には博士後期課程進学も視野に入れた研究プログラムに加え、より広い層に学んでいただける実践プログラムも設置し、MBA取得を目指せるビジネススクールとして社会人の学びをサポートしています。

本学大学院の講師陣には、地域経済や国際金融に深い知見を持つ真田幸光教授をはじめ、金融庁、金融機関、監査法人、ベンチャーキャピタル等での豊富な実務経験のある冨田尚子教授、元財務官僚で各種メディアでも活躍されている高橋洋一教授、大手広告会社での長年のキャリアを持つ國田圭作教授など、各分野の第一線で活躍してきた教授たちが、理論と実務を結びつけた実践的な知識を提供します。

また、国税庁からの出向教員らによる税理士試験科目免除に対応した論文指導で高度な専門知識が修得でき、税務・会計のスペシャリストとしての道を拓きます。

嘉悦大学大学院

住所／東京都小平市花小金井南町2-8-4

公式ウェブサイト／ https://www.kaetsu.ac.jp