好評につき【NAVITIME×駅メモ！】コラボ第二弾決定！新たに選べるでんこたちが12体追加で登場

株式会社モバイルファクトリー

株式会社モバイルファクトリー（本社：東京都品川区、代表取締役：宮嶌 裕二）は、株式会社ナビタイムジャパンが提供する総合ナビゲーションアプリ「NAVITIME」の着せ替え機能において、2025年10月に実施し好評を博した第一弾に続き、位置情報連動型ゲーム「駅メモ！」シリーズの着せ替えアイテム第二弾を2026年2月19日(木)より提供開始します 。

■概要

2026年2月19日(木)より「NAVITIME」の着せ替え機能に「駅メモ！」シリーズの着せ替えアイテム第二弾が登場します。第一弾と同様に、着せ替え機能を利用することで、ホーム画面は「駅メモ！」シリーズ仕様のデザインになります。さらに、ナビゲーション中には「駅メモ！」シリーズのキャラクター「でんこ」が目的地までの案内を行い、おでかけを一緒に楽しむことができます。第二弾リリースを記念して、オリジナル壁紙プレゼントキャンペーンや、プレミアムプラス会員限定の抽選キャンペーンも同時に開催します。

着せ替え案内ページ：https://static.cld.navitime.jp/common-storage/dresslp-storage/home/index.html(https://static.cld.navitime.jp/common-storage/dresslp-storage/home/index.html)

選択した「でんこ」をホーム画面に表示したり、ナビゲーションキャラクターにしたりすることができます。

■着せ替えアイテム第二弾登場でんこについて

着せ替えアイテム第二弾に登場するでんこ12体は「NAVITIME」公式X（@navitime_app(https://x.com/navitime_app)）よりお知らせします。

着せ替えリリースキャンペーン詳細

オリジナル壁紙プレゼントキャンペーン

キャンペーン期間中に「駅メモ！」シリーズの着せ替えダウンロードでコラボ壁紙がもらえます。

プレミアムプラス会員限定抽選キャンペーン

「NAVITIME」のプレミアムプラス会員を対象に、特別なプレゼントが当たるキャンペーンを実施します。

＝＝＝＝＝＝＝

※でんこは「駅メモ！」シリーズに登場するキャラクターの総称です。

※「NAVITIME」の着せ替え機能をご利用いただくにはアプリのダウンロードが必要です。一部の機能はプレミアムプラス会員のみが対象です。

■「NAVITIME」について

徒歩、電車、バス、自転車、飛行機、車（タクシー）などのさまざまな移動手段を組み合わせたドアtoドアのルートを案内します。その日、その時、その人に合った最適な移動をサポートする、トータルナビゲーションアプリです。

■「駅メモ！」シリーズについて

「駅メモ！」シリーズは、各アプリストアやWebブラウザ向けに提供されている位置情報連動型ゲームです。（プロジェクト名：駅メモ！プロジェクト）

全国9,000ヶ所以上ある鉄道駅を対象に、おでかけ記録や称号集めなど、いろいろな楽しみ方ができます。簡単操作で手軽にプレイでき、通勤・通学でのご利用はもちろん、旅行や出張のお供として楽しめます。

ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）

タイトル：ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）

ジャンル：位置情報連動型ゲーム

価 格 ：基本無料（アイテム型課金）

公式サイト：https://ekimemo.com/

駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）

タイトル：駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）

ジャンル：位置情報連動型ゲーム

価 格 ：基本無料（アイテム型課金）

公式サイト：https://our-rails.ekimemo.com

株式会社モバイルファクトリー

■会社概要

商 号 ：株式会社モバイルファクトリー（東証スタンダード 3912）

所在地 ：東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 2階

代表者 ：代表取締役 宮嶌 裕二

事業内容：モバイルゲーム事業（位置ゲーム）、コンテンツ事業

URL ：https://www.mobilefactory.jp/



※位置ゲームの「App Store / Google Play」への配信は子会社である株式会社ジーワンダッシュが行っています。



＜報道関係者様からのお問い合わせ先＞

株式会社モバイルファクトリー 広報担当 MAIL：press@mfac.jp



※記載されている会社名、ロゴマーク、製品名などは、各社の登録商標または商標です。

※本書面に掲載された画像およびテキストの無断転用を禁じます。