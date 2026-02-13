ここが変わる！横浜市教員採用試験2026【申込開始2/24～】

横浜市

横浜市教育委員会は、令和８年度に実施する教員採用試験において、模擬授業のテーマの事前提示、大学３年生チャレンジ推薦特別選考の対象拡大、実技試験の対象の見直し、最終合格発表時期の前倒しなどを行います。

横浜市の教員採用試験は春と夏の２つの時期に実施します。

横浜市公立学校教員採用候補者選考試験【春実施】

旧名称：春チャレンジ選考試験（令和７年度新設）

適性検査【SPI3】を第一次試験として実施する試験です。令和８年２月24日（火）から申込受付を開始します。

横浜市公立学校教員採用候補者選考試験【夏実施】

夏に実施している従来の選考試験です。令和８年４月８日（水）から申込受付を開始します。

昨年度からの主な変更点は５つ！

【１】模擬授業テーマ（課題）を事前提示方式に変更 【春夏共通】

これまで試験当日に提示していた模擬授業テーマ（課題）及び実施方法等を受験案内公表とともに公開します。

受験者が試験準備をしやすくなることで、より本市を選択・受験していただきやすい方式に変更します。

【２】大学３年生チャレンジ推薦特別選考（特別選考８.）の受験区分の拡大 【夏実施】

学生からの需要増加を受け、新たに中学校・高等学校の「国語」「数学」「理科」及び「美術」を受験区分に加え、以下の区分で募集を行います。

【３】教職経験者特別選考（特別選考１.）の対象者拡大 【夏実施】

在外教育施設プレ派遣教師として、指定期間内に２年以上の勤務歴がある方を対象者に追加します。資格要件を満たす方は第一次試験を免除とします。

【４】実技試験の対象教科の見直し 【夏実施】

受験者の試験準備への負担を軽減し、より多くの方に本市を選択・受験していただけるよう、中学校・高等学校の「美術」では実技試験を実施しないこととします。

適切な資質の評価は、これまでと同様に確保します。

【５】最終合格発表時期の前倒し 【夏実施】

夏実施試験の最終合格発表は、９月末ごろ（例年より約２週間前倒し）に行う予定です。

春実施試験のポイント

夏実施試験のポイント

共通のポイント

試験に関する情報はホームページをチェック！

- 募集人数：小学校約80名（昨年度比＋30名）- 第一次試験はSPI３を活用。全国どこからでも受験可能- 大学３年生対象の特別選考の対象拡大- 実技試験の教科見直し- 最終合格発表を前倒し- 第二次試験では、事前にテーマが公開される模擬授業を実施

春実施の受験案内は、２月24日（火）から公開します。受験案内の配布にあわせて試験に関する説明動画を公開予定です。

夏の選考試験に関する説明会は、対面及びオンライン会場で実施する予定です。

横浜教育イノベーション・アカデミア会員登録受付中

イベント・採用試験情報の配信や会員限定のオンラインコンテンツの利用が可能です。

ホームページ

https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/kyoiku/bosyusaiyou/seiki/kyouinsaiyou/kyoin.html

お問い合わせ

横浜市教育委員会事務局

教職員人事課

045-671-3246