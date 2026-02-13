『脱獄ごっこ』×『ちぃたん☆』、本日2026年2月13日(金)よりコラボイベントを開催！

UUUM株式会社

LiTMUS株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：桑村 崇一郎)は本日2026年2月13日(金)より、iOS/Android向け非対称対戦アクション『脱獄ごっこ』と、『ちぃたん☆』とのコラボレーションイベントを開催します。

本イベントでは、『ちぃたん☆』の新規LGスキン3種や限定アクセサリーが入った「ちぃたん☆コラボガチャ」が登場するほか、破天荒な『ちぃたん☆』らしいゲーム内ミッションも開催します。ぜひお楽しみください。

ちぃたん☆コラボイベントを本日から3月27日(金)まで開催

◆「ちぃたん☆コラボガチャ」開催！限定LGスキンや限定スプレー、『ちぃたん☆』がぬいぐるみになったアクセサリーが登場

〈商品内容〉

LG

・ちぃたん☆スキン

・どないやちぃたん☆スキン

・沖縄ちぃたん☆スキン

EP

・ちぃたん☆ぬいぐるみ

・どないやちぃたん☆ぬいぐるみ

・沖縄ちぃたん☆ぬいぐるみ

SR

・おでかけちぃたん☆

・おでかけどないやちぃたん☆

・おでかけ沖縄ちぃたん☆

・ちぃたん☆スプレー8種

・カメちゃんアクセサリー

〈価格〉

・ガチャ(1連)価格：有償Pコイン 490枚(490円相当)

・ガチャ(10連)価格：有償Pコイン 4,900枚(4,900円相当)



〈開催期間〉

2026年2月13日(金)11:00～2026年3月27日(金)10:59

限定アクセサリー「ちぃたん☆ぬいぐるみ」「ちぃたん☆スプレー」全8種

◆ちぃたん☆が大量発生するミッションが開催！

イベント期間中、マップ内の至る所に『ちぃたん☆』が出現します。どこを見渡しても『ちぃたん☆』がいるという、シュールでエネルギッシュな光景をお楽しみいただけます。

コラボミッションをクリアすると、「ちぃたん☆トロフィー」を手に入れることができます。本イベントでしか手に入らない豪華報酬を、ぜひ手に入れてみてください。

◆ちぃたん☆コラボイベント開催を記念したポスターをマップ内に掲載

本イベント期間中、ゲーム内のマップに『ちぃたん☆』のポスターが掲載されます。

ぜひゲーム内で探してみてください。

ゲーム内に『たこ焼き元祖どないや』のポスター、スキンも登場！

『ちぃたん☆』がイメージキャラクターを務める『たこ焼き元祖どないや』のポスターが、ゲーム内のマップに掲載されます。

また、『ちぃたん☆』が『たこ焼き元祖どないや』の店主になりきった特別なスキンがゲーム内に登場します。エプロンを身に纏った愛らしい姿は必見です。

『ちぃたん☆』とは

実在するカワウソちぃたん☆のみんなに会いたいという強い思いが叶い、2017年12月15日に妖精として誕生。

▼公式サイト：https://chiitan.love/

▼公式X：https://x.com/chiitan7407

『たこ焼き元祖どないや』とは

全国に店舗を構えるたこ焼きチェーン。店名「元祖どないや」の由来は、「うちのたこ焼 どないや！」と胸を張って誇れるたこ焼を提供し続けたいという想いから生まれた。

▼公式サイト：https://www.donaiya.jp/

▼公式X：https://x.com/ganso_donaiya

脱獄ごっことは

『脱獄ごっこ』は、人狼ゲームの要素を取り入れたiOS/Android向け非対称対戦アクションゲームです。本作は2019年リリースの初代『脱獄ごっこ』の後継作(『脱獄ごっこPRO』)として2022年に配信を開始。2025年11月17日の3周年を機に、タイトルを再び『脱獄ごっこ』へと一新しました。

遊び方も大幅に進化しており、従来の人気モードである「脱獄ごっこ」、リニューアル後から追加された「バトロワ」に加え、新たに登場した公式アンバサダー「カラフルピーチ」監修の「監獄かくれんぼ」や、1vs1の「決闘モード」などが楽しめます。さらに2025年12月には、待望のマップクリエイトモード「脱クラ」も実装され、これまで以上に多彩な楽しみ方が可能となっています。

▼公式サイト：https://litmus-ent.jp/datsugoku/

▼公式X：https://x.com/DatsugokuGokko

▼公式YouTube：https://www.youtube.com/@DatsugokuGokko-PRO/featured

◆ゲーム情報

タイトル：『脱獄ごっこ』

ジャンル：アクション

対象OS：iOS/Android

料金形態：アイテム課金型(基本プレイ無料)

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id1638293548

Android：http://bit.ly/3V7k7fZ

配信元：LiTMUS Co., Ltd.