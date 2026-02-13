【cloenc】やわらかな春色で演出する 2026 SPRING/SUMMER COLLECTION LOOK BOOK第1弾を公開
ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するレディースブランド「cloenc（クロエンス）」(https://store.world.co.jp/s/brand/cloenc/(https://store.world.co.jp/s/brand/cloenc/))は、2026 SPRING/SUMMER COLLECTIONの第1弾を2月13日（金）より公式オンラインストアにて公開いたします。
cloenc 2026 SPRING/SUMMER COLLECTION
「cloenc（クロエンス）」は、“Essence for everyday” 「日常にエッセンスを」をコンセプトに、大人の女性に向けて日常にエッセンスを加えるクリーンでモダン、洗練された大人のフェミニンスタイルを提案しています。
着心地や機能性にもこだわった、リラクシーながらリュクスなアイテムを3つの “Ｃ”『Current』『Comfort』『Closet』で構成し、毎日はもちろん特別な日にもマッチするコーディネートをご紹介。
自分らしい着こなしを楽しむことができ、タイムレスに長く愛用できるワードローブをラインアップいたします。
2月13日（金）公開となる2026 SPRING/SUMMER COLLECTION第１弾のLOOK BOOKでは、
ベージュやブラウンをベースに、サックスブルーやピンクなどのやわらかなカラーを差し色として取り入れ、クリーンさと女性らしさを兼ね備えた、cloencらしい大人のフェミニンスタイルをご提案いたします。
ぜひこの機会にcloenc公式オンラインストアをチェックしてください。
【 2026 SPRING/SUMMER SEASON THEME『CHILL IN STYLE, LIVE IN LUXURY』 】
―ちょっと贅沢に暮らすリラクシーな大人のフェミニンスタイルー
愛らしさと上品さを絶妙なバランスで融合させた大人のためのフェミニンスタイル。
甘すぎず、気取りすぎず、シンプルでありながら洗練された着こなしは
心地よく力の抜けた美しさを演出します。
【cloenc 2026 SPRING/SUMMER COLLECTION LOOK BOOK Vol.1】
https://store.world.co.jp/s/brand/cloenc/lookbook/2026ss/vol1/
【 商品のお取り扱い】
■ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/cloenc/
■ 全国店舗：https://store.world.co.jp/s/brand/cloenc/news/074593/
【 Social Media 】
■ Instagram ：@cloenc_official
■ LINE ：https://page.line.me/611alpkc?oat__id=4763373&openQrModal=true(https://page.line.me/611alpkc?oat__id=4763373&openQrModal=true)
＜会社概要＞
・名称：株式会社フィールズインターナショナル（株式会社ワールド100% 子会社）
・代表者：逈 博幸
・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1
〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10
ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/
ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/