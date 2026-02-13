『ストリートファイター6』バトルハブで「CAPCOM CUP 12」コラボレーションを開催！　優勝者予想に投票して豪華ゲーム内アイテムをゲット！

株式会社カプコン

『ストリートファイター6』の個人・チームそれぞれの「世界最強」を決定する大会「CAPCOM CUP 12」および「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」が3月11日（水）～15日（日）にかけて両国国技館で開催されます。

開催に先駆けて『ストリートファイター6』ゲーム内でも大会コラボレーションを実施！

バトルハブが「CAPCOM CUP 12」専用の内装に変化する他、「CAPCOM CUP」デザインのアバター衣装もコラボショップ内で再販いたします。

さらに、投票イベント「CAPCOM CUP 12 優勝者予想！」も日本時間 2月13日（金）17:00より開催！

「CAPCOM CUP 12」優勝選手を予想して投票してください。

見事、予想を的中させた方には後日、「CAPCOM CUP 12」優勝選手が使用したキャラクターの特別カラーをプレゼントいたします！

さらに、投票を行うと「ドライブチケット」が入手可能です。

バトルハブ内にいる「エターニティ」に話しかけてぜひ参加してください。

■コラボレーション期間（日本時間）

2月13日（金）17:00～3月17日（火）11:59

■投票イベント「CAPCOM CUP 12 優勝者予想！」投票受付期間（日本時間）

投票開始：2月13日（金）17:00～

投票締め切り：3月11日（水）9:59まで

予想結果確認期間：3月16日（月）～3月24日（火）15:59まで

「CAPCOM CUP 12」「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」会場観戦チケットは「ローチケ」で発売中！

『ストリートファイター6』を用いて行われる決勝大会、「CAPCOM CUP 12」および「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」が3月11日（水）～15日（日）に両国国技館で開催されます。

世界中からトッププレイヤーが日本に集結し、「世界最強」をかけて激闘を繰り広げます。

試合の模様を会場で観戦可能な会場観戦チケットが現在「ローチケ」にて発売中です。

日程、お座席によっては完売しているお席もございますのでお求めはお早めに！

▼公式サイトはこちら

https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc12/jp/

「CAPCOM CUP 12」「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」決勝日の模様をライブ配信でお楽しみいただける「ライブ視聴チケット」は「SPWN」で発売中！

また、3月14日（土）に開催される「CAPCOM CUP 12」決勝トーナメント、3月15日（日）に開催される「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」決勝の模様をライブ配信で観戦いただける「ライブ視聴チケット」は、電子チケット販売プラットフォーム「SPWN」にて販売中です。

会場にお越しになれない方も、ぜひお買い求めいただき、世界トップレベルの激戦をお楽しみください。

▼ライブ視聴チケットのお買い求めはこちらから

https://spwn.jp/events/evt_260314-CCSFLWC

(C)CAPCOM