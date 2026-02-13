マルエツでのお買い物がもっと便利に！Uber Eatsが全店で使えるようになります

株式会社マルエツ

株式会社マルエツ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：本間 正治、以下：マルエツ）は、２月１６日から、Uber Eats Japan合同会社（東京都港区）が運営するオンラインデリバリープラットフォーム「Uber Eats (ウーバーイーツ)」を利用した店舗商品の即時配達サービスについて、新たに三ヶ木店（神奈川県相模市）・岩井店（茨城県坂東市）・安食店（千葉県印旛郡）・小林店（千葉県印西市）でサービスを開始いたします。これにより、マルエツでは魚悦糀谷店を除く全店で「Uber Eats」が使えるようになります。

また、マルエツでは、２０２４年８月より新機能「ピック・パック・ペイ」を導入しております。配達パートナーが商品のピックアップから配達までを一貫して行うことで、店舗オペレーションの負荷軽減と、より効率的な運用体制の構築を図っております。

今後もマルエツは、お客さまの選択肢を広げ、より一層便利にご利用いただける環境づくりを進めてまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128083/table/166_1_913db5cb7547dfac234faae6d79b33d5.jpg?v=202602130651 ]

詳細については、マルエツのホームページをご確認ください

URL: https://www.maruetsu.co.jp/ubereats/

マルエツは、将来、わたしたちが目指す姿を≪ありたい姿≫として明文化し、活動指針としています。

