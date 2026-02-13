市民主体で観光発信を行う新モデルを実証　「#いいとこ守山市サポーター」任命式を2月18日に開催

ソーシャル・アイディー株式会社

滋賀県守山市とソーシャル・アイディー株式会社は、地域の魅力を継続的に発信してくれている方々を対象とした「#いいとこ守山市サポーター」の任命式を2026年2月18日に開催します。

本取り組みでは、SNS上で地域の魅力を発信している市民や訪問者に「サポーター」となっていただき、市民や来訪者の視点によるリアルな地域の魅力発信を持続的に行うモデル構築の実証実験を実施しております。

今回はこの取り組みにご協力いただいている方々を「#いいとこ守山市サポーター」として任命する式を行います。

実証プロジェクトの概要

本プロジェクト「守山市民×旅アトリーチ 市民主体の観光誘致モデル構築」は、守山市が実施する「官民連携プロジェクトサポート事業」の採択事業として進められているものです。

従来、地域の観光情報発信は行政や観光協会が中心となって担ってきましたが、広告予算や人手不足などの問題から、継続的な発信を維持することが課題となっています。

このような課題の解消に向け、2025年9月より、守山市観光物産協会公式サイトにて、市民が主体となった継続的な観光・お出かけ先としての魅力の発信の仕組み作りをスタートいたしました。

具体的にはハッシュタグ「#いいとこ守山市」が付いたSNS投稿を自動収集・サイト掲載する仕組みを導入。これまでに400件を超える投稿が発生し、市民や来訪者の視点によるリアルな地域の魅力発信が行われています。

守山市観光物産協会で掲載中の市民や訪問者のSNS投稿

観光的な魅力の発信効果のみでなく、市民が主体となって地域の魅力を発信していくプロセスを通じて、シビックプライドの醸成も目指しています。

「#いいとこ守山市サポーター」任命式について

本プロジェクトの取り組みの一環として、守山市の魅力的なSNS投稿をサイト掲載させていただいている方々を対象に、「#いいとこ守山市サポーター」の任命を行います。

任命書イメージ#いいとこ守山市のチラシ市役所内サイネージでもSNS投稿を投影！

本任命は、インフルエンサーを起用する従来の「観光大使」のような限定的・公式的な位置づけではなく、地域に愛着を持ち、自発的に発信を続けている方々を広くサポーターとして位置づけるものです。

市民や地域のファンが主体となって魅力を発信していく取り組みを基盤に、市民・ファン・行政・企業が一体となった新しい観光発信のモデルの確立を目指します。

任命式 概要

日時：2026年2月18日（水）15:30～16:30

会場：守山市役所 3階 応接室

出席者（予定）

・守山市長

・守山市観光物産協会 会長

・サポーター任命者 4組5名（予定）

・ソーシャル・アイディー株式会社 代表取締役

守山市官民連携プロジェクトサポート事業の概要

守山市をフィールドとして、地域・社会の課題解決を目指す実証実験を行いたい起業家等を募集し、採択した事業者に対し、本市内における実証実験フィールドの斡旋や調整協力、モニター募集等や広報の支援のほか、希望する事業者に対して実証実験に係る事業費の２／３（上限 100 万円）を補助します。



(2)プロジェクトの応募 状況、審査、採択について

ア 応募総数 全28社（応募期間：令和７年４月 21 日から６月２日まで）

イ 採択結果 ４者

(3) 全体スケジュール

〇 実証実験期間：令和７年７月 17 日キックオフセレモニーから令和８年３月 末日まで

旅アトリーチについて

旅アトリーチは観光業向けに、一般の方のSNS投稿を安心・安全にWEBサイトやアプリケーションで掲載を可能にするサービスです。

対象となる投稿の収集や、選定、許可取りまで全て旅アトリーチが行うため、手間なく日々魅力的な観光情報をサイト内で発信できます。

また特定のハッシュタグを広めることで、市民や観光客が自らリクエストする形での掲載も可能となります。

導入事例：

- 福岡市観光協会様（SNSでの投稿部分）：https://yokanavi.com/- 埼玉県物産観光協会様（サイト下部の台湾人投稿）：https://saitama-supportdesk.com/zh-hant/- 静岡県島田市様（皆様の投稿部分）：https://oi-river-trip.com/

実際に観光をした方や、地域にお住まいの方だからこそ分かる魅力的な情報を、写真や動画付きで掲載することで、訪問率・予約率・購入率などの向上効果がございます。

【本件に関するお問合せ先】

ソーシャル・アイディー株式会社 広報担当：菊地

メールアドレス：info@social-ideee.com

会社概要：ソーシャル・アイディー株式会社

代表者：綾部賢治

設立年月：2021年9月1日

所在地：150-0013 東京都渋谷区恵比寿2-28-10 Shu BLDG2948

公式HP：https://tabiato.co.jp/