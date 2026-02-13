意外とフクツ？ひみつ基地 in博多駅

九州旅客鉄道株式会社

福岡県福津市とJR九州が連携し、福津市の魅力をより身近に感じていただくためのPRイベントを開催します。 博多駅から快速で最短22分。「意外と近い、福津」をテーマに、特産品の販売や福津コンシェルジュ（臨時観光案内所）の設置、福津市内で使えるクーポン配布、さらに福間駅との連動スタンプラリーなど、福津の魅力をぎゅっと詰め込んだ１日です。

１．開催日時

（左）津屋崎千軒・（中央）宮地嶽神社 光の道・（右）かがみの海

2026年 ２月 19日（木） 11：00 ～ 17：00

２．開催場所

JR九州博多駅コンコース（福岡市博多区博多駅中央街1-1）

３．主な実施概要

１. 福津マルシェ（福津産品の販売会）

福津市内の人気店が博多駅に臨時出店。あまおうイチゴなど新鮮な農作物や地元ならではのおいしさをお届けします。

２. 福津コンシェルジュ（臨時観光案内所）

「福津のどこに行けばいい？」そんなお悩みに観光のプロがお答えします。コンシェルジュ利用の方に、お得なクーポンも配布予定（枚数限定）

４.その他

１. 福間駅×博多駅 連動スタンプラリー

博多駅会場と福間駅２階の観光情報ステーション「ふっくる」を巡るスタンプラリーを実施します。

２つの会場を巡ってスタンプを集めた先着100名様に「宮地嶽神社 特別授与品」を進呈。

引換場所： 福間駅2階 観光情報ステーション「ふっくる」

引換期間：2026年 ２月19日(木) ～ ３月19日(木)

※なくなり次第終了します。

２. JR福間駅にて「光の道」特別装飾を実施します。