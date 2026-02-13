「HERALBONY Art Prize 2026」に協賛

株式会社サンゲツ

◆WEBサイト：https://www.sangetsu.co.jp/information/detail/20260212134457.html

株式会社サンゲツ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：近藤 康正）は、「HERALBONY Art Prize 2026（ヘラルボニー・アート・プライズ 2026）」（主催：株式会社ヘラルボニー）に、ゴールドパートナーとして協賛します。当アワードへの協賛は、2024年の創設から3度目となります。

当社は、当アワードの趣旨である「障害者ではなく、ひとりの作家としてその才能が評価され、さらなる活躍の道を切り開いていける社会」に賛同するとともに、サンゲツグループのPurpose「すべての人と共に、やすらぎと希望にみちた空間を創造する。」ならびにブランドステートメント“Joy of Design”の観点から、異彩あふれるアーティストの想像力とそのキャリアを、積極的に後押しします。

「HERALBONY Art Prize 2026」には、2,943作品、世界77の国と地域から、総勢1,342名のアーティストからの応募がありました。今後、審査を経て各賞が選出され、受賞者およびファイナリストの作品が一堂に集結する展覧会が2026年5月30日（土）より開催される予定です。

■「HERALBONY Art Prize（ヘラルボニー・アート・プライズ ）」 について

当アワードを主催する株式会社ヘラルボニーは、「異彩を、放て。」をミッションに掲げ、異彩を放つ作家とともに、新しい文化をつくる企業です。HERALBONY Art Prizeは、障害のあるアーティストたちの輝かしい才能を称える国際的なアートプライズとして、2024年に設立されました。

・HERALBONY Art Prize 特設サイト

https://artprize.heralbony.jp/

・サンゲツグループ 企業理念

https://www.sangetsu.co.jp/company/companyprofile/philosophy.html

◆株式会社サンゲツについて

壁装材、床材、ファブリックを中心に、人々の暮らしを彩る商品を生みだし、快適な空間を創造するインテリア総合企業。企業理念に掲げる「すべての人と共に、やすらぎと希望にみちた空間を創造する。」というPurposeのもと、「誰もが明日の夢を語れる世界」の実現のため、事業の中心である「空間創造」を通じて社会課題の解決に取り組み、経済価値と社会価値の創出につなげていくことを目指しています。

社名：株式会社サンゲツ（Sangetsu Corporation）

代表者名：代表取締役 社長執行役員 近藤 康正

売上高（連結）：2,003億円（2025年3月期）

本社所在地：愛知県名古屋市西区幅下一丁目4番1号

https://www.sangetsu.co.jp/