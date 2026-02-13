「世界があこがれる九州をつくる」ためのプロジェクト　九州アイランドマルシェ　in JR熊本駅

九州旅客鉄道株式会社

株式会社一平ホールディングスとJR九州が連携し、JR熊本駅白川口前「アミュひろば」にて「九州アイランドマルシェ」を開催します。通算8回目となる今イベントですが、熊本駅前での開催は今回が初めてとなります。3連休はぜひご家族でJR熊本駅前へお越しください。

開催期間： 2026年2月21日（土）～2月23日（月・祝）

開催時間： 10:00～18:00 ※初日は12:00開始、最終日は17:00終了

会 場： JR九州熊本駅アミュひろば（熊本駅白川口駅前広場）

■その場で食べられるフードやドリンク、お土産品からスパイスまで１5事業者が集結■地元熊本のキッチンカーも初登場■「JR九州 特設コーナー」では親子で楽しめる体験企画を実施

・ミニトレインの運行

・JR九州制服試着体験

・缶バッジプレゼント企画

・バルーンアート など

出店者詳細や最新情報はこちら

HPもご確認ください https://www.kyushu-island.jp/news/5003/(https://www.kyushu-island.jp/news/5003/)





