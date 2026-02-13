「世界があこがれる九州をつくる」ためのプロジェクト　九州アイランドマルシェ　in JR熊本駅

九州旅客鉄道株式会社


　株式会社一平ホールディングスとJR九州が連携し、JR熊本駅白川口前「アミュひろば」にて「九州アイランドマルシェ」を開催します。通算8回目となる今イベントですが、熊本駅前での開催は今回が初めてとなります。3連休はぜひご家族でJR熊本駅前へお越しください。



開催期間： 2026年2月21日（土）～2月23日（月・祝）


開催時間： 10:00～18:00 ※初日は12:00開始、最終日は17:00終了


会 場： JR九州熊本駅アミュひろば（熊本駅白川口駅前広場）


■その場で食べられるフードやドリンク、お土産品からスパイスまで１5事業者が集結


■地元熊本のキッチンカーも初登場


■「JR九州 特設コーナー」では親子で楽しめる体験企画を実施

・ミニトレインの運行


・JR九州制服試着体験


・缶バッジプレゼント企画


・バルーンアート　など





出店者詳細や最新情報はこちら


HPもご確認ください　　https://www.kyushu-island.jp/news/5003/(https://www.kyushu-island.jp/news/5003/)