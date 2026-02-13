『マネーフォワード ME』プレミアム会員向け「Prime Coupon」、「暮らしを、もっと自由に。」をテーマに新たに4つの提携ブランドを追加

株式会社マネーフォワード

マネーフォワードホーム株式会社は、お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』プレミアム会員限定「Prime Coupon（プライムクーポン）」において、本日2026年2月13日（金）より新たなクーポンを提供開始します。「暮らしを、もっと自由に。」をテーマに、ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi（クラダシ）」、宅配クリーニング「Lenet（リネット）」、フードデリバリーサービス「Rocket Now（ロケットナウ）」、家政婦・家事代行サービス「ピナイ家事代行サービス」を新たな提携ブランドとして迎えました。

「Prime Coupon」は、「特別なユーザーの皆様へ くらしを前へ、進めるクーポン」として、日々の生活を豊かに、そして人生や自分らしさを前に進める商品や体験を選び抜き、『マネーフォワード ME』プレミアム会員限定でお得になる体験をお届けしています。パートナー企業の皆さまのご厚意と、当社のミッション「一人ひとりのお金を前へ。自分らしくをもっと前へ。」への共感に基づいて実現しています。

■新たに追加されたブランドについて

今回の「Prime Coupon」では「暮らしを、もっと自由に。」をテーマに、4ブランドとのコラボレーションが実現しました。

＜株式会社クラダシ：ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」＞

・初回限定1,000円OFF

フードロス削減を目指し、まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう可能性のある食品などを、おトクに販売しているソーシャルグッドマーケットです。売り上げの一部は環境保護・災害支援などに取り組むさまざまな社会貢献団体への支援やクラダシ基金に活用。楽しくておトクなお買い物が社会の徳につながる。そんな全く新しいソーシャルグッドな体験をお届けします。

（公式サイト：https://kuradashi.jp/）

＜株式会社ホワイトプラス：宅配クリーニング「Lenet（リネット）」＞

・【初回】35%OFF+プレミアム会員費2ヶ月無料 ほか

「リネット」は自宅にいながら注文から受け取りまで完結する宅配クリーニングサービスです。全国で利用され会員数は57万人（2025年4月時点）。重い荷物を運ぶ手間がなく、WEB・アプリで24時間依頼可能。高級ブランド品にも対応し、30日間の再仕上げ無料や専用窓口など安心のサポート体制が特徴となっています。

（公式サイト：https://www.lenet.jp/）

＜CP One Japan合同会社：フードデリバリーサービス「Rocket Now（ロケットナウ）」＞

・初回限定1,000円OFF

「ロケットナウ」は、「フードデリバリーは高い」というイメージを覆し、いつでも「送料・サービス料0円」で多彩なお店の味をお家で楽しむことができるサービスです。余計な手数料を気にすることなく、自炊の手間や移動時間を「自由な時間」に変えることができる、スマートな選択。賢く、美味しく、家計に優しく、日常を少し贅沢にアップデートします。

（公式サイト：https://www.rocketnow.co.jp/）

＜株式会社ピナイ・インターナショナル：家政婦・家事代行サービス「ピナイ家事代行サービス」＞

・家事代行プライムアウトレット毎回500円OFF

「ピナイ家事代行サービス」は、日本初のフィリピン人スタッフ専門の家事代行サービスです。日常のお掃除、洗濯、整理整頓など、従来の家事全般のサポートはもちろん、お子様のキッズケア、教育の一環としての英会話でのコミュニケーションまで幅広くお客様の生活を支えております。第三者機関による「家事代行サービス認証」を取得、万が一の物損・破損に対しても保険が適用されますので安心安全にご利用いただけます。

（公式サイト：https://pinay.jp/）

■「Prime Coupon」概要

・対象：

『マネーフォワード ME』プレミアムサービス「スタンダードコース」および「資産形成アドバンスコース」をご利用中のプレミアム会員の皆さま（「Prime Coupon」のご利用にあたって、追加料金等は発生いたしません。）

・利用条件：

クーポン毎に異なります。特設サイトに記載の条件や有効期限を確認の上、ご利用ください。なお、クーポンの内容は予告なく変更になることがあります。

・特設サイトについて：

『マネーフォワード ME』アプリ版サービスのホーム画面にある「サービス」欄から「Prime Coupon」アイコンをタップすると、特設サイトに移動できます。詳細はサポートサイト「Prime Couponの利用方法」(https://support.me.moneyforward.com/hc/ja/articles/50164442410521)よりご確認ください。



■お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』について

『マネーフォワード ME』は、誰でも簡単に続けられるお金の見える化サービスです。ご利用中の銀行や証券会社の口座・クレジットカードなどを自動でまとめ、家計簿を自動作成します。家計や資産を一元管理し、自分のお金の流れや資産の現状を把握することで、お金の不安をなくすための第一歩をサポートします。

・サービスURL：https://moneyforward.com/me

■マネーフォワードホーム株式会社について

名称 ：マネーフォワードホーム株式会社

所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 ：代表取締役社長 金坂 直哉

設立 ：2024年8月

事業内容：PFMなどの個人ユーザー向けサービスの開発・提供

URL ：https://corp.hm.moneyforward.com/

主要サービス：

お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 https://moneyforward.com/me

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。