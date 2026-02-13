【第一弾出演アーティスト発表】上江洌.清作 & The BK Sounds!!、CHICO CARLITO ほか豪華17組のアーティストが集結！！
ミラフェート株式会社（所在地：沖縄県那覇市、代表取締役：笠井誉文）は、通算11回目、10周年を迎える「OKINAWA FES Milafete（オキナワフェス ミラフェート）」において、2026年5月16日(土)・17日(日)の2日間、東京都・代々木公園イベント広場にて開催される本イベントの出演アーティスト第一弾が決定したことをお知らせいたします。
本イベントは、“REAL OKINAWA”をテーマに、沖縄の音楽・文化・人の想いを全国へ発信するフェスとして開催してきました。
10周年という節目の2026年も、沖縄を代表するアーティストをはじめ、幅広い世代に支持される出演者が集結し、代々木公園を舞台に、沖縄の熱量を五感で感じられるライブステージをお届けします。
■出演アーティスト（第一弾発表）
＜MATSURI STAGE＞
⾚嶺姉妹
上江洌.清作&The BK Sounds!!
UKULELE GYPSY -キヨサク from MONGOL800-
柊人
seven oops
CHICO CARLITO
CHOUJI
ネーネーズ
平川美香
RITTO
RYO from ORANGE RANGE＆DJ KEIN
＜CHURA STAGE＞
東里梨生
島ばななーず
Suuzu.
thea
HoRookies
MASA MAGIC
※出演アーティストは今後も順次発表予定です。
■「OKINAWA FES Milafete」イベント概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/156840/table/4_1_324653f5e88c9ff5148fe0b67ceb1144.jpg?v=202602130651 ]
■ 出店者・協賛企業・ボランティアスタッフ募集のご案内
「OKINAWA FES Milafete」では、本イベントの理念に共感し、沖縄の文化や魅力を共に発信してくださる出店者・協賛企業・ボランティアスタッフを引き続き募集しています。
音楽・伝統芸能・食文化・物産など、沖縄の多彩なカルチャーが一堂に会する本イベントを「つくる側」として、一緒に盛り上げてくださる仲間を全国からお待ちしています。
【出店者募集】
飲食・物販・体験・キッチンカーなど幅広いジャンルの出店者を募集しております。出店ブースの種類に応じた基本設備（テント・テーブル・電源 等）をご用意しておりますので、初めての方でも安心してご参加いただけます。
なお、出店仮申込の受付は【2月28日(土)】までとなります。
詳細要項および仮申込フォーム :
https://bit.ly/4obafiY
※本応募は出店仮申込として受け付けており、フォーム送信のみでは出店は確定いたしません。
後日お送りする本申込書類をご確認のうえ、正式なお手続きをお願いいたします。
なお、飲食ブースおよび物販・PRブースは多数の応募が予想されるため、出店可否ならびに出店場所は抽選にて決定いたしますので、予めご了承ください。
＜沖縄県内の事業者対象＞
2月24日(⽕) 10時／15時 Zoomにて事前説明会および質問会実施予定
出店準備・必要設備・ルールに関する不安を解消していただける機会となりますので、出店をご検討している県内事業者の方は、この機会にぜひご参加ください。
参加ご希望の方は、HPより申込フォームに必要事項をご記入の上、お申し込みください。
【協賛企業募集 】
本イベントの理念に共感し、沖縄の文化や人々の想いを共に発信してくださる協賛企業を募集しております。“REAL OKINAWA”をテーマに、東京・代々木公園の会場から本物の沖縄カルチャーを体感できる空間を共に、創り上げていく仲間としてのご参画を心よりお待ちしています。
申込フォーム :
https://bit.ly/43HU1qn
【ボランティアスタッフ募集】
イベント運営を支えてくださるボランティアスタッフを募集しております。沖縄文化に興味があり、「イベントを通して地域を盛り上げたい」「沖縄が好き」という気持ちをお持ちの方であれば、経験・年齢を問わず大歓迎です。
申込フォーム :
https://bit.ly/3Klhkjb
■ 会社概要
会社名 ：ミラフェート株式会社
代表取締役 ：笠井 誉文
所在地 ：沖縄県那覇市安里1-1-58 光生ビル303
主な事業内容：イベント制作、映像制作、Web制作、マーケティング全般 等
HP ：https://www.milafete.co.jp/