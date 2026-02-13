「かんたん積立アプリ」名称変更およびデザインリニューアル実施のお知らせ

株式会社SBI証券

株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下「当社」）は、2026年2月28日（土）に投資信託の積立に特化したスマートフォンアプリ「かんたん積立アプリ」の名称を「投信つみたてアプリ」に変更するとともに、デザインリニューアルを実施しますのでお知らせします。

本リニューアルでは、アプリ名称をより直感的でわかりやすいものに変更するとともに、視認性・操作性の向上を目的として、「ホーム画面」「個別銘柄画面」「口座管理画面」「ファンド検索画面」を中心にデザインを刷新します。

本アプリは、シンプルな画面設計と直感的な操作性が特長で、運用状況の確認や積立設定・変更をアプリで手軽に行えることから、投資初心者の方から投資経験者の方まで幅広いお客さまにご利用いただいています。ダウンロード数は累計398万件（※1）を達成しており、また、当社における投資信託の積立設定金額も月間3,000億円（※2）を突破するなど、多くのお客さまからの支持をいただいています。

さらに、本アプリのリニューアル以外にも、2026年4月～5月頃を目途に、WEBサイト（投資信託取引ぺージ）の「ファンド検索画面」および「ランキング画面」の改修も予定しています。

当社は、投資をより身近でわかりやすいものとするため、WEBサイトおよびアプリ全体でUI/UXの向上に継続的に取り組んでいます。本リニューアルもその一環であり、「投信つみたてアプリ」のUI/UXをさらに向上させることで、これまで以上に快適でわかりやすい投資環境の提供を目指します。当社は今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」を提供し、さらに多くのお客さまの資産形成を全力で支援していきます。

※1）2026年2月6日時点

※2）2026年1月末時点

■リニューアル画面イメージ

※ リニューアルの詳細はこちら(https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?OutSide=on&_ControlID=WPLETmgR001Control&_PageID=WPLETmgR001Mdtl30&_ActionID=DefaultAID&_DataStoreID=DSWPLETmgR001Control&getFlg=on&burl=search_fund&cat1=fund&cat2=none&dir=info&file=fund_info260213_tsumitate_app.html)

＜金融商品取引法等に係る表示＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/891_1_e41b03c122ae4bd222f5e550a8d81215.jpg?v=202602130651 ]

＜手数料等及びリスク情報について＞

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります（信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD（くりっく株365）、店頭CFD取引（SBI CFD）では差し入れた保証金・証拠金（元本）を上回る損失が生じるおそれがあります）。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。