【JAF宮城】「バイクフェスタ2026」にJAFブースを出展！
一般社団法人 日本自動車連盟
JAF宮城支部ご当地情報ページ :
https://jaf.link/4twP9iW
イベント（JAF・バイクフェスタなど）詳細はこちらをご確認ください
バイクフェスタ 2026情報ページ :
https://www.bikefesta-miyagi.com/
イベント（JAF・バイクフェスタなど）詳細はこちらをご確認ください
JAF（一般社団法人日本自動車連盟）宮城支部（支部長 梅津 行雄）は、2月21日（土）～2月22日（日）の2日間、夢メッセみやぎ（宮城県仙台市宮城野区港3丁目1-7）で開催される「バイクフェスタ2026」にJAFブースを出展します。
JAF宮城支部ご当地情報ページ :
https://jaf.link/4twP9iW
イベント（JAF・バイクフェスタなど）詳細はこちらをご確認ください
■東北最大級のバイクイベント「バイクフェスタ2026」
「バイクフェスタ2026」は、東北最大級のバイクイベントです。会場には、国産車から輸入車まで幅広いメーカーのオートバイが集結し、最新のNEWモデルをはじめ、魅力的な中古車も多数展示されます。
さらに、スペシャルゲストの来場やお子様向けのイベントブースも多数ご用意しており、バイクファンはもちろん、ご家族連れなど幅広い層の方々にお楽しみいただけるイベントとなっています。
■JAF出展内容
子ども安全免許証
交通ルールに関するクイズに挑戦すると、顔写真入りの運転免許証そっくりなカードがもらえます。
リフレクBOX
BOXの中をのぞいて、反射材の効果を体験できます。
クイックキャッチ
ゲーム感覚で俊敏性を測定し、左右の手の反応速度の違いを体感できます。
JAFブースにお越しいただいた方には、先着でJAFオリジナルグッズをプレゼント
■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/6731_1_ea78ea2de040339038e45dc533dc80ca.jpg?v=202602130651 ]
バイクフェスタ 2026情報ページ :
https://www.bikefesta-miyagi.com/
イベント（JAF・バイクフェスタなど）詳細はこちらをご確認ください