【フォーシーズンズホテル東京大手町】桜シーズン到来　桜とヨーロッパの春をテーマに桜スプリングアフタヌーンティー

フォーシーズンズ ジャパンコレクション

フォーシーズンズホテル東京大手町「THE LOUNGE （ザ ラウンジ）(https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/dining/lounges/the-lounge/) 」（所在地：東京都千代田区、総支配人：ウデイ ラオ）のTHE LOUNGE では、2026年3月1日（日）より、桜とヨーロッパの春をテーマにした「桜スプリングアフタヌーンティー」が始まります。

桜や春のお花で彩られた華やかな春のムードに包まれる館内で、まるでお花見をするような心躍るアフタヌーンティー体験をお過ごしください。

■ 桜スプリングアフタヌーンティー

ヨーロッパ と日本、ふたつの春の訪れを告げる「桜スプリングアフタヌーンティー」がはじまります。桜色に染まる可憐なスイーツに加え、ヨーロッパの春の祭典「イースター」をテーマに、エッグやうさぎをモチーフにした愛らしいスイーツが登場いたします。

スイーツを担当するのは、フォーシーズンズホテル東京大手町のエグゼクティブペストリーシェフのミケーレ・アッバテマルコ、セイボリーは、パリエッフェル塔内にあるミシュランレストラン ル ジュール ヴェルヌ（Le Jules Verne) 等、錚々たるシェフのもとで腕を磨いたフォーシーズンズホテル東京大手町のエグゼクティブスーシェフ久世 健介が担当しております。

深い味わいと異なる食感にバリエーションを持たせる両フレンチシェフによる繊細な手仕事と卓越したテクニックが息づく一品一品。まるでフレンチのコース料理を堪能するような、至福のガストロノミー体験をお届けいたします。

注目のスイーツとセイボリー

カモミールムース、金柑とブラッドオレンジのコンフィチュール

イタリア出身のペストリーシェフ、エミケーレにとって、春はイースターとチューリップの季節。イエローに彩られたウサギ型スイーツは、まるでチューリップ畑の中でひと休みするウサギの穏やかなひとときを思わせます。お味は、金柑とオレンジの繊細な酸味に、カモミールのやさしい花の香りが重なり合い、爽やかな余韻。ヘーゼルナッツの芳醇で香ばしい風味をアクセントに、愛らしい姿の中に秘められた三位一体のハーモニーに、思わず笑みを誘う驚きを届けます。

ミモザをイメージしたウエルカムドリンクと一緒に

桜とフリュイノワールのタルト

フランス語で濃厚なベリー類を意味する「フリュイノワール」と、日本の春の桜が出会いました。

ルビー色に輝くブラックベリーとカシスのコンポートを、美しい曲線を描く桜のシャンティで優しく包み込んでいます。桜のほのかな香りが漂う滑らかなシャンティと、ベリーの瑞々しい甘みが溶け合って繊細な味わいが広がります。そこに歯ごたえのあるタルトを合わせ異なることで複数の食感が重なり合う、まるでコースの最後を飾るデザートのような、奥行きある余韻を感じてください。

日本の春とフランスのエレガンスが溶け合う一品

グリーンピースムースとパッションフルーツのタルトレット 桜クランチとベーコンクリームチーズ

桜の儚さと新緑の美しさを表現

まるでスイーツのような可愛らしいセイボリー。4月に見られる桜吹雪が緑の芝生に舞い降りた様を表しております。

グリーンピースのほのかな甘みと爽やかな春野菜の味わいに、パッションフルーツのトロピカルな酸味と香りが鮮やかに絡み合う、爽やかで意外性のある一品です。タルトレット生地が軽やかな食感を添え、春らしい軽快さが口いっぱいに広がります。

季節のモクテルとウェルカムドリンク

アフタヌーンティーのドリンクも、季節の移ろいに寄り添うようにお作りしております。

お迎えのウエルカムドリンク（画像向かって右）はヨーロッパの春を象徴するミモザの花をイメージしております。鮮やかなパステルカラーのドリンクで、これから始まるアフタヌーンティーを華やかに、わくわくする気持ちでお迎えいたします。

・ブロッサム ウィスパー（画像向かって左）

赤紫蘇のお茶を基調に、ほのかなサクラの香りを纏わせました。和の食材が持つ奥ゆかしく上品な酸味はスイーツの合間に最適です。

・ココ ミラージュ（画像中央）

春の訪れを告げる新緑の輝きをイメージ。緑茶にオレンジリキュールと白ブドウのジュースを加え、キリッとした清涼感をお楽しみください。

【アフタヌーンティー内容】

スイーツ5種

・苺とルバーブ、薔薇のコンフィチュール、桜とヨーグルトのムース

・桜とフリュイノワールのタルト

・ピスタチオムース、ブラッドオレンジマーマレード、抹茶のクリスティアン

・桜とチェリー、アーモンドのシャルロット

・カモミールムース、金柑とブラッドオレンジのコンフィチュール

セイボリー5種

・スモークサーモンとキャベツマリネのサンドイッチ 蜜柑ジュレ 紅心大根

・グリーンピースムースとパッションフルーツのタルトレット

桜クランチとベーコンクリームチーズ

・ジャンボン・ペルシエ― パセリマスタードジュレとブレッドサブレ

・ホワイトアスパラガスのブランマンジェ トマトミモザジュレ

豆乳ホイップクリームとオレンジコンサントレ

・ナヴァラン・ダニョーのパイ包み ハーブオイル トマトパウダー

その他スイーツ

・プレーンスコーン

・桜マドレーヌ

・カマンベールとシェーブルチーズのパウンドケーキ

お飲み物

日本茶4種/紅茶4種/ハーブティ-6種/コーヒー6種/季節のティーモクテル2種

期間＆お一人様 料金：

2026年3月1日（日）～2026年4月19日（日）

・ 平日 11:00 - 13:00/ 13:30 - 15:30/18:30～ 9,300円

・ 平日 16:00 - 18:00 8,300円

・ 週末・祝日 9,300円*～

（お飲み物のL.O.は 終了時間30分前)

* 厳選されたプレミアム日本茶とのペアリング付き

提供場所：フォーシーズンズホテル東京大手町39階 THE LOUNGE

ウエブサイト: https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/dining/lounges/the-lounge/

=========================================================

■お問い合わせ・ご予約

レストラン「THE LOUNGE ザ ラウンジ」

03-6810-0655(ダイニング代表)

オンライン予約はこちら(https://www.tablecheck.com/ja/shops/four-seasons-hotel-tokyo-otemachi-the-lounge/reserve?menu_lists%5B%5D=620c9dcd2bddf0000f68c360)から

=========================================================

*総額は本体価格に消費税と15%のサービスチャージが含まれております。

*営業時間や価格は変わる場合はございます。

*写真画像はイメージです。

*写真画像で使われているお花は撮影用です。コースには含まれません。

■ アフタヌーンティーを担当する シェフ2名のご紹介

イメージ向かって左：ミケーレ・アッバテマルコ、右：久世健介

ミケーレ・アッバテマルコ ペストリーシェフ

イタリア生まれ。ゴ・エ・ミヨにてベストパティシエ賞を受賞、また、フォーシーズンズホテル東京大手町にて5年連続ミシュランの星に輝くフレンチダイニングestのペストリーシェフでもありフォーシーズンズホテル東京大手町のペストリー全体を仕切るエグゼクティブペストリーシェフ。フランスにてエコール・ルノートルとデュグラン ショコラ ヴァローナ校を卒業後、フランスのミシュランレストラン ルカ・カルトンやアンティカ・オステリア・デル・ポンテにてパティシエの研鑽を積み日本に来日。東京ではキュイジーヌミッシェル ・トロワグロを経て、2020年フォーシーズンズホテル東京大手町のestオープニングメンバーのペストリーシェフに就任。

久世健介 エグゼクティブスーシェフ

東京生まれ。料理学校を卒業後20代で渡仏。パリエッフェル塔内にあるミシュランレストラン ル ジュール ヴェルヌ（Le Jules Verne) やAlain Ducasse （アラン・デュカス）といった錚々たるシェフのもとで腕を磨き、2009年日本に帰国。日本では代表的なグローバルラグジュアリーホテルを経て2020年オープニングメンバーとしてフォーシーズンズホテル東京大手町に招集される。

【THE LOUNGE (ザ ラウンジ) について】

39階のフロアへ降り立つと、天井から床までの窓一面に緑豊かな皇居の森、そして晴れた日には富士山まで見渡せる絶景が広がります。ザ ラウンジでは、ティーソムリエが選ぶ日本茶のセレクションとともに、エグゼクティブペストリーシェフによるスイーツや和の食材を取り入れたセイボリーが美しく盛り付けられたアフタヌーンティー、創造性溢れるパフェやデセール、カクテルタイムなど、時間帯やシーンに合わせて、美しい眺望とダイニング体験をお楽しみいただけます。

場所： フォーシーズンズホテル東京大手町39階

席数： 64席

営業時間： ご軽食・お飲み物 11:00～23:00 （L.O 22：30）

*L.Oは、お飲み物のラストオーダーの時間です。

*総額は本体価格に消費税と15%のサービスチャージが含まれております。

*営業時間は変わる場合はございます。

■ フォーシーズンズホテル東京大手町について

フォーシーズンズホテル東京大手町は、2020年9月に東京・大手町に開業したラグジュアリーホテル。地下鉄「大手町」に直結するOtemachi Oneタワーの最上6フロアに位置しています。

2025年ミシュランガイドのホテル・旅館版にあたるミシュランキーで、2年連続最高峰レベル「3キー」、「コンデナスト・トラベラー 2025 リーダーズ ・チョイス・アワード」日本で1位、世界のべストホテル部門では14位の評価を頂きました。

49平方メートル から283平方メートル の広さを誇る、スイート28室を含む全190室の客室は、東京のダイナミックなシティビューや皇居の緑を臨み、機能性と快適さを兼ね備えた空間です。最上階39階には、ジャパニーズフレンチ「est」、ルーフトップテラスを備えるイタリア料理「PIGNETO」、パリと東京が出会うバー「VIRTÙ」、アフタヌーンティーをお楽しみいただける「THE LOUNGE」の4つのレストラン＆バー、トリートメントルーム、スイミングプール、フィットネスジムのある天空のサンクチュアリ「THE SPA」など充実した施設が集結しています。3階にはご宴会やウェディングに最適なボールルームやミーティングルームを備えております。

フォーシーズンズホテル東京大手町ウエブサイト

https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/



▼ フォーシーズンズホテル東京大手町プレスリリースや高画質お写真のダウンロードは下記より▼

https://press.fourseasons.com/otemachi