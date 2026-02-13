「tabiwa by WESTER」でユニバーサル・スタジオ・ジャパンの特別なデジタルチケットを販売開始します

西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長兼執行役員 倉坂 昇治 、以下「JR 西日本」）は、JR 西日本グループで実施中の「動け、好奇心。」キャンペーンの一環として、「tabiwa by WESTER」のデジタルチケットにてユニバーサル・スタジオ・ジャパンの特別な商品の販売を開始します。

「tabiwa by WESTER」は、ワクワクする旅の目的となるコンテンツの提供を強化しているプラットフォームです。今回、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが提供する世界水準のエンターテインメント体験を新たに追加することで、コンテンツの一層の充実を図ります。より多くのお客様に大阪・関西を訪れていただく機会を創出し、その魅力を知っていただくことで、関西地域全体の持続的な観光振興と地域経済の活性化に貢献してまいります。

1. 商品概要

（１）ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パス

【発売日】2026 年 2 月 13 日（金）14：00～2026 年 3 月 30 日（月）23：59

※ご利用日の前日まで発売

【利用日】2026 年 2 月 14 日（土）～2026 年 3 月 31 日（火）

【リンク】https://app.tabi-wester.westjr.co.jp/eticketDetails?ticket_id=U0000100

（２）ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1 デイ・スタジオ・パス （「スーパー・ニンテンドー・ワールド」エリア入場確約券（13：00）＋レストラン優先案内券付き）

【発売日】2026 年 2 月 13 日（金）14：00～2026 年 3 月 28 日（土）23：59

※ご利用日の3 日前まで発売

【利用日】2026 年 2 月 16 日（月）～2026 年 3 月 31 日（火）

【リンク】https://app.tabi-wester.westjr.co.jp/eticketDetails?ticket_id=U0000300

（３）ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パス （「スーパー・ニンテンドー・ワールド」エリア入場確約券（15：00）＋レストラン優先案内券付き）

【発売日】2026 年 2 月 13 日（金）14：00～2026 年 3 月 28 日（土）23：59

※ご利用日の3日前まで発売

【利用日】2026 年 2 月 16 日（月）～2026 年 3 月 31 日（火）

【リンク】https://app.tabi-wester.westjr.co.jp/eticketDetails?ticket_id=U0000400

（４）ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パス（ショッピング＆ミールクーポン付き）

【発売日】2026 年 2 月 13 日（金）14：00～2026 年 3 月 30 日（月）23：59

※ご利用日の前日まで発売

【利用日】2026 年 2 月 14 日（土）～2026 年 3 月 31 日（火）

【リンク】https://app.tabi-wester.westjr.co.jp/eticketDetails?ticket_id=U0000200

（５）ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パス（名探偵コナン・ザ・エスケープ ～ハイウェイへの序幕（プロローグ）～体験付き）

【発売日】2026 年 2 月 13 日（金）14：00～2026 年 3 月 30 日（月）23：59

※ご利用日の前日まで発売

【利用日】2026 年 2 月 14 日（土）～2026 年 3 月 31 日（火）

【リンク】

昼受付：https://app.tabi-wester.westjr.co.jp/eticketDetails?ticket_id=U0000500

夕方受付：https://app.tabi-wester.westjr.co.jp/eticketDetails?ticket_id=U0000600

２．その他

本取り組みについて詳細は、下記QRよりご確認下さい。

JR西日本は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルトレインです。

(C) Nintendo 原作／青山剛昌「名探偵コナン」（小学館「週刊少年サンデー」連載中） (C) 2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会 (C) SCRAP