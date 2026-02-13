【建て替え完了】砂川学習館・ひまわり子育てひろば・コミュニティ砂川が開館します
立川市役所
砂川学習館 建物外観
建物全体イメージ図
1階ホールイメージ図
1階コミュニティルームイメージ図
- 所在地〒190-0031 東京都立川市砂川町1-52-7(https://maps.google.com/maps?q=35.72278926964471,139.40317136410013)
- 交通アクセス《JR立川駅北口よりバスご利用の場合》
［乗り場］JR立川駅北口バスターミナル1 ［行き先］三ツ藤住宅、イオンモール、武蔵村山市民会館、箱根ヶ崎駅東口 ［停留所］砂川四番（所要時間約15分・徒歩1分）［乗り場］立川駅北口バスターミナル2 ［行き先］大山団地折返場、東中神駅北口、もくせいの杜循環 ［停留所］砂川五差路（所要時間約15分・徒歩5分）
建て替え工事が完了し、生涯学習機能と子育て支援機能に、多世代交流による地域コミュニティ機能を加え、新たな複合施設として2月16日（月曜日）に開館します。
砂川学習館 建物外観
建物全体イメージ図
1階ホールイメージ図
1階コミュニティルームイメージ図
- 所在地〒190-0031 東京都立川市砂川町1-52-7(https://maps.google.com/maps?q=35.72278926964471,139.40317136410013)
- 交通アクセス《JR立川駅北口よりバスご利用の場合》
［乗り場］JR立川駅北口バスターミナル1 ［行き先］三ツ藤住宅、イオンモール、武蔵村山市民会館、箱根ヶ崎駅東口 ［停留所］砂川四番（所要時間約15分・徒歩1分）［乗り場］立川駅北口バスターミナル2 ［行き先］大山団地折返場、東中神駅北口、もくせいの杜循環 ［停留所］砂川五差路（所要時間約15分・徒歩5分）
砂川学習館（生涯学習機能）
地域課題の把握に努めながら、さまざまな講座や催しを実施し、学習の場として教室等の施設貸出を行います。砂川の歴史と文化の展示コーナーもあります。
地域学習館とは
いわゆる“公民館”としての伝統をもち、地域の生涯学習・コミュニティづくりの拠点として、学習とふれあいを通じた豊かな生活と地域社会をめざして、講座や事業、施設貸出などを行っています。
立川市内には6館の地域学習館があります。
https://www.city.tachikawa.lg.jp/shisetsu/1008071/1008242.html
ひまわり子育てひろば（子育て支援機能）
未就学児と保護者が利用できる自由な居場所です。子育て中の方や子ども同士の相互交流を促し、育児相談や情報提供、子育て支援の楽しいイベントや講座等を実施します。
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1004942/1005036/1005058.html
コミュニティ砂川（地域コミュニティ機能）
地域のにぎわい創出のため、子どもから高齢者まで幅広い世代が気軽に集まり交流を深める場を設置します。
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kurashi/shiminkatsudo/1026223/index.html