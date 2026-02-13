「オフピーク定期券」がもっとおトクに！～JR東日本は「混雑緩和」と「働き方改革」を推進します～

東日本旅客鉄道株式会社

○JR東日本では、平日朝の通勤時間帯の混雑緩和を目的として、通常の通勤定期券より約15％割安な「オフピーク定期券」を発売しています。

○「オフピーク定期券」は、JR区間の購入金額に対して「5％」分のJRE POINTを付与しておりますが、2026年3月14日（土）購入分から、期間限定で「10％」分の付与に増率します。

○JR東日本は「オフピーク定期券」の更なる利用促進により、「混雑緩和」と「働き方改革」を推進し、心も体も健康的になる「ウェルビーイング」な社会づくりに貢献します。

１．「オフピーク定期券」購入時に付与するJRE POINTの増率について

2026年3月14日（土）～2027年3月31日（水）購入分のオフピーク定期券に限り、これまで「5％」だった購入時のポイント付与を「10％」に増率します。

「オフピーク定期券」購入時に付与するJRE POINT増率の概要

対象となるお客さま

2026年3月14日（土）～2027年3月31日（水）の間に「オフピーク定期券」を購入し、以下の条件を満たす方

１.対象となるSuicaをJRE POINTに登録

２.JRE POINT WEBサイトにてキャンペーンにエントリー

※１.と２.を「オフピーク定期券」の有効開始月の末日までに実施する必要があります

※2026年3月13日までに既に「オフピーク定期券購入時のJRE POINT付与」にエントリーをお済ませのお客さまは再エントリーの必要はございません。3月14日以降購入された際は自動的に10％付与されます

ポイント付与率

「オフピーク定期券」の購入金額に対してJRE POINTを「10％」付与

※JR区間のオフピーク定期運賃が対象

ポイント付与月

「オフピーク定期券」の有効開始月の翌々月

例：3/31購入、4/1有効開始の「オフピーク定期券」の場合は6月にポイント付与

【おトクな情報】

モバイルSuicaで「オフピーク定期券」を購入いただくと、JRE POINTがさらに2％付与されます。

加えてビューカードで決済されると、「VIEWプラス」の対象でJRE POINTがさらに最大4%付与されます。

“モバイルSuica”でオフピーク定期券を購入し、 “ビューカード ゴールド”で決済した場合は、最大16％が付与されます。

エントリー方法や詳しい情報は以下のサイトをご確認ください。

・JRE POINTの登録及びエントリーについてはこちら

▶https://www.jreast.co.jp/offpeak_teiki/#reduction

・ビューカードでの決済で貯まるJRE POINT・VIEWプラスについてはこちら

▶https://www.jreast.co.jp/card/point/save/viewplus.html

※「オフピーク定期券」を払いもどしした場合、ポイントの減算を行うことがあります。

※JRE POINT から「オフピーク定期券」を登録解除、JRE POINT会員を退会された場合、ポイントは付与されません。

【参考】運賃改定後のオフピーク定期券について

JR東日本は、2026年3月14日（土）の運賃改定後も通常の通勤定期券の約15%割安な価格で継続するとともに、対象エリアを拡大して設定します。JRE POINT 付与の増率とあわせて、おトクなオフピーク定期券をぜひこの機会にご利用ください。

１.運賃改定後も引き続き通常の通勤定期券より約15％割安な価格で設定します。

【主な区間のオフピーク定期運賃（比較）】 ※改定後の運賃は2026年3月14日購入分から （税込）

※対象エリアや改定後の運賃などの詳細については、オフピーク定期券特設サイトや改定後運賃検索サイトをご確認ください。

＜オフピーク定期券特設サイト：https://www.jreast.co.jp/offpeak_teiki/＞

＜改定後運賃検索サイト：https://unchinkensaku.jre-maas.com/＞

２.対象エリアを拡大して設定します。

【拡大後の対象エリア図】 ※点線部分が拡大対象エリアです