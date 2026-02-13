【サンシャインシティプリンスホテル】「IKEBUSでゆく さくらの里 ～ソメイヨシノ発祥の地を訪ねる～」宿泊プランの販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

サンシャインシティプリンスホテル（所在地:東京都豊島区東池袋3‐1‐5、総支配人:小田 麻夕美）では、ホテル近隣の桜の名所をはじめ、国指定重要文化財など豊島区内を循環するコミュニティバス「IKEBUS」で巡る、「IKEBUSでゆく さくらの里 ～ソメイヨシノ発祥の地を訪ねる～」宿泊プランを2026年3月27日（金）1日限定で販売いたします。

本プランでは、普段の賑わいとは異なる、この時期ならではの豊島区の落ち着いた風情や自然、歴史・文化を体感できるソメイヨシノ発祥の地「さくらの里」を訪れ、春の景色とともに地域の魅力をお楽しみいただけます。

この春は、IKEBUSに揺られながら、桜と文化が織りなす特別な体験をぜひご堪能ください。

「IKEBUSでゆく さくらの里 ～ソメイヨシノ発祥の地を訪ねる～」 宿泊プランの魅力

◆豊島区は桜の代表品種「ソメイヨシノ」発祥の地とされ、駒込や雑司ヶ谷界隈に点在する桜の名所を、IKEBUSを貸し切り、地域に精通した観光ガイドとともに約3時間かけて特別ルートでご案内いたします。

◆和食 むさし野にて、一部「江戸東京野菜」を使用した特別なご夕食メニューとIKEBUSをモチーフにしたデザートをご用意いたします。

◆本プランは12:00NOONのアーリーチェックインと12:00NOONのレイトチェックアウトがついて24時間ゆったりと滞在できるプランとなっております。

「IKEBUSでゆく さくらの里 ～ソメイヨシノ発祥の地を訪ねる～」 宿泊プラン 概要

IKEBUS周遊ソメイヨシノ発祥の地 駒込染井地区の桜トンネル夕食メニューパティシエ特製IKEBUSケーキ

【期 日】 2026年3月27日(金)

【料 金】 \24,500より サンシャインフロア ツインルームA (29.3平方メートル ) （1室2名さまご利用時の1名さま）※1室3名さまご利用時の料金設定もございます。

【ご予約】 2026年2月18日(水) 12:00NOONより、ホテル公式Webサイト内にて受付開始

【URL】 https://www.princehotels.co.jp/sunshine/plan/spring_pj2026

【主な周遊スポット】 染井よしの桜の里公園、染井稲荷、西福寺、門と蔵の広場、仙行寺 池袋大仏、鬼子母神、法明寺

※当日の天候や気温により、桜の開花状況は異なります。あらかじめ、ご了承ください。

※IKEBUSは、1:00P.M.にホテル正面玄関を出発し、4:00P.M.前後ホテル着となります。

※本プランは状況により、行程時間、周遊先が変更になる場合がございます。

※IKEBUSの乗車利用人数に達し次第、ご予約を締め切らせていただきますので、あらかじめご了承ください。

※料金には、1名さまの1泊室料、朝食、夕食、消費税、サービス料が含まれております。

※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。

※食物アレルギーへの対応につきましてはこちら(https://www.princehotels.co.jp/chain/files/food_allergy.pdf)をご確認ください。

※上記内容はリリース時点での情報であり、急遽内容の変更や中止・中断となる場合がございます。

※画像はすべてイメージです。