【シントトロイデン】医療法人社団白浩会 エス歯科グループ様とのスポンサー契約締結に関して

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、医療法人社団白浩会 エス歯科グループ様（本社：神奈川県横浜市）と2025-2026シーズンのシルバースポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

医療法人社団白浩会様は2023-2024シーズンからの継続となり、3シーズン目のスポンサー契約になります。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、シルバースポンサー契約に至りました。



なお、トップチームの選手が着用する2025-2026シーズン 練習着（背中）に医療法人社団白浩会 エス歯科グループ様のロゴを掲出しております。

【医療法人社団白浩会 エス歯科グループ様 コメント】

「引き続き、世界へと挑戦を続けるSTVV様のお力添えができることを大変光栄に思います。エス歯科グループは生涯、歯で困ることのないライフスタイル実現を目指し『自分が治療を受けたいと思う歯科医院』をコンセプトに、横浜を中心とした横浜みなとみらい院（横浜駅・新高島駅）、横浜院（横浜そごう）、上大岡院（上大岡駅前）、新横浜院（新横浜プリンスペペ）、東戸塚院（西武東戸塚）、町田院（町田モディ）などのターミナル駅の駅前にて診療を行っております。また、東京・神田駅前に歯科医院を今夏、開院いたします。オフィシャルデンティストとして、歯科治療やメインテナンス、マウスガード提供など、お口の健康を全面的にサポートしていきます」

■会社概要

社名：医療法人社団白浩会 エス歯科グループ

代表者：総院長 白井 崇浩

所在地：神奈川県横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー１F

事業内容：歯科全般/矯正・インプラント・顕微鏡治療・精密審美治療・予防歯科・口腔外科・小児歯科

法人サイト：https://www.s-dental-group.com/

上大岡院HP：https://www.s-shika-clinic.com/

横浜院HP：https://www.y-sdc.com/

新横浜院HP：https://www.s-prince-dc.com/

東戸塚院HP：https://h-sdc.com/

町田院HP：https://m-sdc.com/

みなとみらい院HP：https://ym-sdc.com/



【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。