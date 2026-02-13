ラグザス株式会社、野球日本代表「侍ジャパン」を応援する期間限定TVCMを2月14日より放送開始

ラグザス株式会社

ラグザス株式会社（本社：大阪市北区／代表取締役社長：福重 生次郎、以下、当社）は、侍ジャパンを応援する期間限定TVCMを、2026年2月14日（土）より放送開始いたします。

本TVCMは、世界の舞台で頂点を目指し挑戦を続ける侍ジャパンの姿と、当社が創業以来掲げてきたミッション「今ここにない未来を創り出す」という想いを重ね合わせ、“挑戦し続けることそのものが、未来を切り拓く力になる”というメッセージを社会に届けることを目的としています。

当社は、モビリティ・人材・教育・M&A・スポーツといった多様な領域において、テクノロジーとリアルを融合させた事業を展開してきました。既存産業の延長線上ではなく、社会課題の本質を起点に構造そのものを見直すことで、まだ世の中に存在しない価値や市場を創出することに挑戦し続けています。

世界一という明確な目標を掲げ、強い覚悟と責任を背負いながら戦い続ける侍ジャパンの姿勢は、当社が事業を通じて体現してきた挑戦の在り方と重なります。結果だけでなく、そこに至るまでの努力や葛藤、挑み続ける姿勢そのものにこそ価値がある。本CMでは、そうした想いを映像として表現しました。

当社は本取り組みを通じて、スポーツが持つ「人の心を動かし、次の一歩を踏み出す勇気を与える力」を社会に広げていきたいと考えています。そして、挑戦することが特別なことではなく、当たり前に語られる社会の実現に向けて、これからも事業とメッセージの両面から取り組んでまいります。

CM情報

RAXUS×侍ジャパン「世界一の応援」篇

放送開始日：2026年2月14日（土）

URL：https://youtu.be/Yqv_HgmL4mM

RAXUS×侍ジャパン「つかめ、世界一」篇

放送開始日：2026年2月14日（土）

URL：https://youtu.be/7k4aqOsRsQg

ラグザス株式会社について

ラグザス株式会社は、「今ここにない未来を創り出す」というミッションのもと、モビリティ・人材・教育・M&A・スポーツなどの領域で、テクノロジーとリアルを融合させた事業を展開しています。

既存産業の枠組みにとらわれず、社会課題に対する本質的な解決を起点としたサービスを構築し、まだ世の中に存在しない価値を提供することを目指しています。

構造改革や事業変革を通じて、これまでにない市場を切り拓きながら、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでいます。

＜会社概要＞

会社名：ラグザス株式会社

代表者：代表取締役社長 福重 生次郎

本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 タワーB 18階

事業内容：純粋持株会社（グループ会社の経営管理）

URL：https://raxus.inc/