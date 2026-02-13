2026Ç¯4·îÊüÁ÷¡¦U-NEXTÇÛ¿®¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¯¥¸¥Þ²Î¤¨¤Ð²È¤Û¤í¤í¡Ù¡¢Âè3ÃÆ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー&¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤ò¸ø³«¡ª¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå
USEN¡õU-NEXT GROUP¤Î³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Äé Å·¿´¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ï¡¢¾¾ÃÝ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¹â¶¶ ÉÒ¹°¡Ë¤È¶¦Æ±¤ÇÀ½ºî¼ç´´»ö¤òÌ³¤á¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¯¥¸¥Þ²Î¤¨¤Ð²È¤Û¤í¤í¡Ù¡Ê2026Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¡Ë¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¯¥¸¥Þ²Î¤¨¤Ð²È¤Û¤í¤í¡Ù¤Ïº°Ìî¥¢¥¥é¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¤Ç¡¢¾®³Ø´Û¤Î·î´©Ì¡²è»¨»ï¡Ö¥²¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ë¤Æ2021Ç¯10·î¹æ¤«¤é2024Ç¯5·î¹æ¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ææ¤ÎÀ¸¤Êª¡Ö¥¯¥¸¥Þ¡×¤¬¼ã´³¤Ô¤ê¤Ä¤¤¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¹ãÅÄ²È¤Ëµï¸õ¤·¡¢¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤à¥Ûー¥à¥³¥á¥Ç¥£ー¤Ç¤¢¤ëËÜºî¡£¥¯¥¸¥Þ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ù¡¹¤Ë²ÈÂ²¤Î´Ø·¸À¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¡¢¥·¥åー¥ë¤«¤Ä¿´²¹¤Þ¤ëÅ¸³«¤ÇÉÁ¤«¤ì¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ 2022¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÉôÌç¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¡ÖU-NEXT¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¤Ï2024Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢2026Ç¯4·î¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤¢¤ï¤»U-NEXT¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè3ÃÆ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡õ¥¥ã¥¹¥ÈÅù¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¹ãÅÄ¿·¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ç¤¢¤ë»°¥ÄÌÚ¿¿¶×Ìò¤ÏÉ£ÅÄÇ«¡¹¤µ¤ó¤Ë·èÄê¡£É£ÅÄÇ«¡¹¤µ¤ó¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¥¯¥¸¥Þ¤È¹ãÅÄ²È¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÆÃÊÌ¤ÊÆü¾ï¤Ë¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÂè3ÃÆ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡õ¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¡ä
¢£»°¥ÄÌÚ¿¿¶×¡Êcv.É£ÅÄÇ«¡¹¡Ë
¿·¤Î¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÍÄÆëÀ÷¡£ÌÀ¤ë¤¯ÌÌÅÝ¸«¤¬ÎÉ¤¤¡£»äÎ©¤ÎÃæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤È¤Ï³Ø¹»¤¬ÊÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
É£ÅÄÇ«¡¹¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
Q1. ËÜºî¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¤È¤Ë¤«¤¯¥¯¥¸¥Þ¤Î°ìµó°ìÆ°¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡ª
ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ä¹Ô»ö¡¢Æü¾ï¤Î½ÐÍè»ö¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¿·Á¯¤Ê¿´¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¤ê¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¥¯¥¸¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ä¡£
ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆËº¤ì¤Æ¤¤¤¿½ã¿è¤Ê¿´¤Î¤¤é¤á¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Q2. ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
Ãæ³ØÀ¸¤ÎÃË½÷¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸Ç¯Îð¤Ç¤â½÷¤Î»Ò¤ÎÊý¤¬¤Ê¤ó¤À¤«Âç¿Í¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¿¿¶×¤Ï¿·¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÙ¶¯¤â½ÐÍè¤ÆÌÌÅÝ¸«¤¬¤¤¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¿·¤è¤ê¤â¾¯¤·Àº¿ÀÇ¯Îð¤¬¹â¤¤°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¥¯¥¸¥Þ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤Ï·ã¤·¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤ê(¾Ð)¡¢¿¿¶×¤Î¿§¤ó¤ÊÉ½¾ð¤äÇ¯Áê±þ¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
Q3. ¸¶ºîÆÉ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ø¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¥¢¥Õ¥ì¥³Ãæ¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤ß¤ó¤Ê¤Ç»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡¢¸¶ºî¤Î¥·¥åー¥ë¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¥¢¥Ë¥á¤Ç¤âÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ»ä¼«¿È¤â¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þÅÀ¤Ç¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÇÃý¤ë¥¯¥¸¥Þ¡ª
¿À·î¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥¯¥¸¥Þ¡¢ÌÌÇò¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤ÆËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª
³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤Ã¤È¡¢½µ¤Ë°ìÅÙ¤Î¾Ð¤¤¤ÈÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊüÁ÷¤òÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë～¡ª¡ª
¡Ø¥¯¥¸¥Þ²Î¤¨¤Ð²È¤Û¤í¤í¡ÙºîÉÊ³µÍ×
¡ãÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó¡ä
2026Ç¯4·î¤«¤éTOKYO MX¡¢MBS¡¢BS-TBS¡¢AT-X¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Û¤«¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï
¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢
Ä»¤Ç¤â¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ì¡È¥¯¥¸¥Þ¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤ã¤Ù¤ë¡£²Î¤¦¡£ÌÄ¤¯¡£
¤È¤¤Ë¾Ð¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤È¤¤ËÎÞ¤òÍ¶¤¦¡£
¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¤¿¤À¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢
²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤ò¡¢¤½¤Ã¤ÈÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¾®¤µ¤Ê¡ÈÆæ¡É¤¬ËÂ¤¤¤À¡¢
Ñ³¤¯¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¡£
¡ã¸¶ºî¡ä
¸¶ºî¡§º°Ìî¥¢¥¥é¡Ø¥¯¥¸¥Þ²Î¤¨¤Ð²È¤Û¤í¤í¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö¥²¥Ã¥µ¥ó¡×Ï¢ºÜ¡Ë
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
´ÆÆÄ¡§ÌîËòÂ§¹Ô
¥·¥êー¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§ÌÚÂ¼¿¿°ìÏº
¥·¥êー¥º¹½À®¡§»³ÅÄÌ÷ÃÒ
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»°¶¶ºù»Ò
²»³Ú¡§³ÑÆ¼¿¿¼Â
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª±À¿ý
¡ã¥¥ã¥¹¥È¡ä
¥¯¥¸¥Þ¡§¿À·îÍ®è½°¦
¹ãÅÄ ¿·¡§Â¼À¥ Êâ
¹ãÅÄ ±Ñ¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿
¹ãÅÄ¤ß¤è¤·¡§ÇòÀÐÎÃ»Ò
¹ãÅÄÀµ¿Ã¡§ÌîÅçÍµ»Ë
»°¥ÄÌÚ¿¿¶×¡§É£ÅÄÇ«¡¹
¡ãSNS¡ä
HP ¡§https://kujima-anime.com
X(twitter) ¡§https://x.com/kujima_anime¡Ê¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¯¥¸¥Þ²Î¤¨¤Ð²È¤Û¤í¤í¡Ë
¡ã¸¶ºî¾ðÊó¡ä
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ø¥¯¥¸¥Þ²Î¤¨¤Ð²È¤Û¤í¤í¡Ù¡ÊÃø¡§º°Ìî¥¢¥¥é¡¿¾®³Ø´Û¡Ë
¼õ¾Þ¡§¡Ö¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ 2022¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÉôÌç¡¡U-NEXT¾Þ
U-NEXT¤ÇÁ´5´¬¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡ª
https://video.unext.jp/book/title/BSD0000529058(https://video.unext.jp/book/title/BSD0000529058)
(C)º°Ìî¥¢¥¥é¡¿¾®³Ø´Û¡¿¥¯¥¸¥ÞÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
