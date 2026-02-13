ムゲンエステート、2025年12月期決算について

株式会社ムゲンエステート

株式会社ムゲンエステート（本社：東京都千代田区、代表取締役：藤田進一）は、2025年12月期決算を発表いたしました。

業績ハイライト連結業績

売上高 68,262百万円（前期比.9.8％）

営業利益 11,049百万円（前期比14.8％）

経常利益 9,951百万円（前年同期比12.3％）

当期純利益 6,659百万円（前年同期比9.4％）

買取再販事業

投資用不動産・居住用不動産共に売上高は前期比で増加

居住用不動産は販売件数が減少したものの、高級戸建てを中心とした高価格帯物件の販売が好調に推移

第3次中期経営計画の見直し

第３次中期経営計画の位置づけ・戦略に変更はないが、2025年の実績を踏まえ、

2026年・2027年の数値計画をより実現可能性の高い計画へ数値を見直し

株主還元

期末配当については１月に開示した「業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ」の通り、

1株当たり配当金69円（年間配当114円）を予定

2026年は期初計画から変更せず、2027年は計画数値見直しに伴い、配当金額を修正

詳細は下記をご覧ください。

2025年12月期決算短信(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08256a/b8e8c214/5122/4d60/937f/5c2a6a039643/140120251112597394.pdf)

2025年12月期決算説明資料(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08256a/7ca9563c/0338/4f9c/b1e0/77826814af3a/140120251112597447.pdf)

会社名 ：株式会社ムゲンエステート（東証スタンダード 証券コード：3299）



本社 ：東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー16階



設立 ：1990年5月2日



事業内容：中古不動産の買取再販事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/reselling.html）



不動産開発事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/development.html）



不動産特定共同事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/ftk.html）



不動産賃貸事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/rent.html）