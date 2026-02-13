3月22日(日)『DUSK INDEX: GION』発売記念イベント トーク＆お渡し会の特典情報を初公開！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、サスペンス系ビジュアルノベルゲーム『DUSK INDEX: GION（ダスク インデックス: ギオン）』 発売記念イベント トーク＆お渡し会を3月22日(日)にAKIHABARAゲーマーズ本店６Fイベントスペースにて開催致します。トーク＆お渡し会開催に伴い、特典情報を公開いたしましたので、報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

サスペンス系ビジュアルノベルゲーム『DUSK INDEX: GION（ダスク インデックス：ギオン）』の発売を記念し、3月22日（日）にAKIHABARAゲーマーズ本店6Fイベントスペースにてトーク＆お渡し会イベントを開催いたします。本イベントには、勝木大樹役の阿座上洋平さん、クイン理音役の天麻ゆうきさん、ディー役の森嶋秀太さんが出演し、ここでしか手に入らないオリジナルデザインの特製ミニ色紙を、出演キャストより各1枚ずつお渡しいたします。

当日は、出演キャストによる作品の見どころ紹介や制作秘話、収録時のエピソードなど、初めて本作に触れる方に楽しんでいただけるトークコーナーを予定しています。人気声優と直接会える貴重な機会であり、特製ミニ色紙が手に入る、ここだけの特別なイベントですので、ぜひこの機会をお見逃しなく。

＜特製ミニ色紙＞6種類

左：長浜 正義・咲 Ver

中央：勝木 大樹・クイン理音 Ver

右：ヒカリ Ver

現在アカウント @bushiroadgames にてキャストへの質問をXで募集中です！

ハッシュタグ「#DUSKINDEXお渡し会」をつけて、キャストに聞きたいことを自由にポストしてください。

たくさんのご参加お待ちしております！

＜イベント概要＞

イベント名：「DUSK INDEX: GION」発売記念イベント

開催日：3月22日(日)

第1部 開場14:30／開演 15:00 (イベント当選者集合時間：14:25)

第２部 開場17:00／開演 17:30 (イベント当選者集合時間：16:55)

会場：AKIHABARAゲーマーズ本店６Fイベントスペース

＜出演キャスト＞

勝木大樹 役 阿座上洋平さん

クイン理音 役 天麻ゆうきさん

ディー 役 森嶋秀太さん

イベント内容：トーク＆お渡し会

＜お渡し会特典物＞

特製ミニ色紙をお１人様につき全キャストから各１枚ずつお渡しします。

※お渡し会では、キャストからは特典のお渡しとご挨拶のみとさせていただきます。

(※お渡し会は１公演につき、お１人様１回のみご参加可能です。その他イベント、お渡し会に関する注意事項は「イベントに関する注意事項」を必ずご確認ください。)

＜応募方法＞

下記対象店舗にて対象商品1点を、ご購入頂きましたお客様にシリアルコード付き応募券を1枚お渡し致します。

お渡しした応募券に記載されている二次元コードをお読み取り頂き、申込ページ内の応募要項に従って必要事項をご記入の上、ご応募下さい。

ご応募いただいた方の中から抽選でイベントにご招待いたします。

抽選結果はゲーマーズマイページ内の「フェア・イベント申込履歴」にてご確認頂けます。

※イベントご応募はゲーマーズ会員登録(無料)が必要です。

https://www.gamers.co.jp/corner/cc/event_entry/cd/507/

※複数ご応募された場合は、複数口での抽選となりますが、ご当選は各部につき お一人様1口(1席)までとなります。

＜応募券配布期間＞

※オンラインショップご購入の場合、ご案内期間が異なります。ご注意ください。

* AKIHABARAゲーマーズ本店：2026年1月29日(木)～2026年3月1日(日)閉店時までにご購入いただいた方へレジにて応募券をお渡しいたします。

*ゲーマーズオンラインショップ対象期間：告知解禁時～2026年2月22日(日)23:59まで のご注文分

対象期間中、対象商品いずれか1点をご注文いただいたお客様に、ご注文枚数分の応募用シリアルナンバーと申し込み案内を【2026年2月24日(火)】までにゲーマーズ会員ページ内メッセージにて通知いたします。

また、恐れ入りますがオンラインショップでは発売日から遅れての商品ご到着になる旨、ご了承の上でのご注文をお願い致します。

＜応募締切＞

2026年3月1日(日)23:59まで

＜当選発表＞

2026年３月上旬予定

(ゲーマーズマイページ内『フェア・イベント申込履歴』)

＜対象商品＞

2026年1月29日 発売 Nintendo Switch

・DUSK INDEX: GION（ダスク インデックス：ギオン）

価格：3,520円(税込)

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10828497/

＜対象店舗＞

AKIHABARAゲーマーズ本店

ゲーマーズオンラインショップ

イベントに関する参加注意事項などの詳細は『DUSK INDEX: GION』公式サイトをご参照ください。

https://duskindexgion.bushiroad.com/

■作品概要

『DUSK INDEX:GION(ダスク インデックス: ギオン)』は、全世界で人気を博した「Tokyo Dark」を生み出したCherrymochiとブシロードによる共同開発の、Nintendo Switch(TM)、Steam(R)、PlayStation(R)5、Xbox(R)向けサスペンス系ビジュアルノベルです。

本作の舞台となるのは、現代と明治時代――2つの京都。そこで起きた奇怪な殺人事件の謎を追いかけるストーリーです。

現代京都は、アナログな捜査を信条とする刑事・勝木大樹と、「Echoes of Kyoto」を開発した異才の引きこもり技術者・クイン理音（クイン リオ）がバディを組み、事件を捜査します。

一方、明治時代の京都では、冷静で有能な刑事・長浜正義（ナガハマ マサヨシ）と、花街の頂点に立つ芸妓・咲（サキ）が手を取り合い、現在に続く事件の“起源”に迫ります。

2つの時代、2組のバディが、1つの真実にたどり着く。時代を超えた重厚なサスペンスドラマをお届けいたします。

■製品情報

タイトル： DUSK INDEX: GION (ダスク インデックス ギオン)

ジャンル：サスペンス系ビジュアルノベルゲーム

発売日： 2026年1月29日

メーカー希望小売価格：3,520円（税込）

プレイ人数：1人

対応機種：Nintendo Switch(TM)、Steam(R)、PlayStation(R)5、Xbox(R)

対応言語：日本語/英語

権利表記：(C)DUSK INDEX: GION

■関連リンク

・ブシロードゲームズ：

https://bushiroadgames.com/

・本作品公式サイト：

https://duskindexgion.bushiroad.com/

・Steam Store URL：

https://store.steampowered.com/app/3907190/

・オリジナルPV：

https://youtu.be/fz0Ik0ry3xo

