【横浜エクセレンス】「スティーブン・ハート」選手、2025-26シーズン契約合意のお知らせ

株式会社横浜エクセレンス

いつも横浜エクセレンスを応援いただきありがとうございます。

この度、横浜エクセレンスは「スティーブン・ハート」選手と2025-26シーズンの契約合意に至りましたのでお知らせします。



※なお、「スティーブン・ハート」選手のニックネームは「Stephen」となります。

スティーブン・ハート Stephen Hurt

【番号】4

【ポジション】PF

【身長・体重】210cm・121kg

【生年月日】1993年4月18日

【出身地】アメリカ



【経歴】

カンザス州立大学

2016-17 ラプアン・コリコブラト(フィンランド)

2017 ホプシ・ポルゼラ(スロベニア)

2017-18 アル・ラヤン・ドーハ(カタール)

2018-19 CLSナイツ・スラバヤ(インドネシア)

2019 ヤロヴァ・グループ・ベレディエ・スポル(トルコ)

2019-20 山形ワイヴァンズ

2020-21 青森ワッツ

2021-22 アル・イテハド・マナマ(バーレーン)

2022 シラキューススタリオンズ(アメリカ)

2022-23 サマヒージ・マナマ(バーレーン)

2023-23.10 金沢武士団

2024 エラン・パシフィック・シーザー・スラバヤ(インドネシア)

2024-25 IHC エイプス(モンゴル)

2024-25 ジョホール・サザン・タイガース(マレーシア)

2024-25 サドベリー・ファイブ(カナダ)

2025-26 アル・サラーム(サウジアラビア)

2026.02- 横浜エクセレンス

選手 コメント

I'm very excited to join the team.

The team has been very successful this year, so hopefully I can do whatever I can to, you know, continue the team's success as well.

I'm very excited to play for the coach again.



I'm very excited to meet the fans in Yokohama Budokan.

Hopefully we can put on a show for you guys.

ガンバリマショウ！！



まずはこのチームに加入できてとても嬉しいです。

今シーズン、ここまで好成績のクラブに加われて嬉しく思いますし、そんなチームの助けになれるように頑張りたいと思います。



コーチ(※河合竜児 HC)とまた一緒にプレーできるのが楽しみです。



皆さんに横浜武道館でお会いできるの楽しみにしています！

良いプレーをお見せできるよう頑張ります！

ガンバリマショウ！！

石田剛規 GMコメント

スティーブン・ハート選手と2025-26シーズンにおいて基本合意となりました。



210cmの高さを活かし、攻守に渡る存在感を発揮してくれることを期待しています。

河合HCとは以前共にプレーをしており、合流後すぐにコミュニケーションを多くとれています。



シーズン途中での合流は難しいものですが、スティーブン選手の才能、人柄、努力。そしてクラブ全体のサポートで、いち早くチームにフィットし、彼のパフォーマンスを引き出せるように、そしてそれがクラブの助けになればと思います。



引き続き横浜エクセレンスと、スティーブン・ハート選手の応援をよろしくお願いいたします。

次回ホーム戦情報

そして次回ホーム戦は横浜武道館での岩手ビッグブルズ戦！

こちらの試合は今シーズン最後の「OCEAN TOKYO監修オリジナルユニフォーム」着用試合(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22386)となります！ 「トリコロール」を身に纏うラストゲームへのご来場をお待ちしております！！

前回の着用時の様子はこちら(https://www.instagram.com/p/DSQvQoIE0cW/)よりご覧いただけます。



りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦 第21節(https://yokohama-ex.jp/lp/game_20260220_20260221/)

【日程】

2026年2月20日(金)19:05

2026年2月21日(土)14:05



【対戦相手】

岩手ビッグブルズ



【アリーナ】

横浜武道館

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2丁目9番地10

JR京浜東北線/根岸線 関内駅南口下車 徒歩6分

横浜市営地下鉄 伊勢佐木長者町駅下車 徒歩4分

