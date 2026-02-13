ソニック30周年　ありがとうキャンペーン

九州旅客鉄道株式会社

JR 九州大分支社では、「883 系ソニック」運行開始 30 周年のフィナーレ企画として、お客さまへの感謝の気持ちと、これからも特急「ソニック」が地域の皆さまに愛される列車となるよう、思いをこめ、「特急列車（ソニック運行区間）」乗車キャンペーンを実施します。

１．キャンペーン期間

2026 年 2 月 18 日(水)～2026 年 4 月 19 日(日)

２．キャンペーン概要

期間中、応募条件を満たしたお客さまの中から、抽選で合計１３０名様にソニック３０周年グッズを プレゼントいたします。

３．賞品

４．応募条件

※デザインはイメージです※３種のうちいずれか１枚をお送りします。 ※デザインはイメージです

（１）キャンペーン期間中に、以下の特設サイトにアクセスしご応募ください。

https://www.jrkyushu.co.jp/train/sonic30/

※ＪＲ九州ＷＥＢ会員に登録されていない方は、会員登録をお願いいたします。

※応募内容には、簡単なアンケートを含みます。

こちらの二次元バーコードからもアクセスできます。

（２）キャンペーン期間中に、ＱＲチケレスを利用し、ソニックの運行区間（博多駅～佐伯駅）で お一人さまあたり片道 1,500 円以上ご利用いただいた方が応募対象となります。

※ご利用 1 回から応募可能です。

※利用される区間にソニック号の運行区間が含まれていれば、「ソニック号」以外に「にちりんシーガイア号」・「にちりん号」・「きらめき号」・ 「リレーかもめ号」・「かささぎ号」等も対象となります。

※グリーン席・指定席・自由席のいずれも対象となります。

※ＱＲチケレスは片道ごとの商品です。往復（行き・帰り）の合算では応募対象となりませんので、ご注意ください。

５．そ の 他

➣賞品の発送は、日本国内に限らせていただきます。

➣賞品はお選びいただけませんので、予めご了承ください。

➣当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

➣賞品の発送は 2026 年 6 月上旬より順次行う予定ですが、諸般の都合により、時期が前後する場合が ございます、予めご了承ください。

➣キャンペーン特設サイト内に、「883 系ソニック 30 年の歩み」を開設しております。883 系ソニックの 歴史や配信動画を紹介しているほか、1995 年 4 月にデビューした当時のニュースリリース資料を再掲 する等、ソニックの歴史を辿ることができる超貴重な資料の数々を公開しております。是非ご覧ください。