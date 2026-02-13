マイボイスコムのインターネットバンキングの利用に関する調査にて第1位を獲得

楽天銀行株式会社

楽天銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：東林 知隆、以下「楽天銀行」）は、マイボイスコム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高井 和久）が実施した「インターネットバンキングの利用に関する調査（第27回）」において、「現在利用しているインターネットバンキング」、「現在最もよく利用しているインターネットバンキング」の項目で第1位の評価をいただきました。この評価は「MyVoice」のアンケートモニター11,213人を対象に2026年1月1日（木）～7日（水）に実施した調査の結果となります。また、今回の調査で21回目の第1位獲得となります。

楽天銀行は、今後もお客さまに魅力的な商品・サービスの提供を行ってまいります。

■マイボイスコム株式会社について

マイボイスコム株式会社は、伊藤忠系シンクタンクから生まれた、20年以上の実績を持つリサーチ会社です。インターネット調査の黎明期から、専門リサーチャーが品質重視のリサーチを提供しています。

https://www.myvoice.co.jp/