¡ÔPOCHI¡Õµ¨Àá¸ÂÄê¡Ö¤Ò¤Êº×¤ê¥Ç¥ê¡×¡Ê¸¤ÍÑ¡Ë¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¥áー¥«ー¡ÖPOCHI¡×¡Ê±¿±Ä¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¢ÅÄ¿¿»Ê¡¢Tel¡§03-6772-8194¡¢https://www.pochi.co.jp/¡Ë¤Ï¡¢2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡Ö¤Ò¤Êº×¤ê¥Ç¥ê¡×¤òµ¨Àá¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤È·ò¹¯¤òµ§´ê¤¹¤ë¡Ö¤Ò¤Êº×¤ê¡×¡£POCHI¤Ç¤Ï¡Ö²Ö¤¢¤é¤ì¡×¤ä¡Ö¤µ¤¯¤éÌß¡×¤Ê¤É¡¢¤Ò¤Êº×¤ê¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¸¤ÍÑ¥Ç¥ê¤ò3¼ïÎà¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸·Áª¤·¤¿ÁÇºà¤ò»È¤¤¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¤ê¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎË¤«¤Ê»þ´Ö¤ò°ú¤½Ð¤¹POCHI¤Î¥Ç¥ê¥·¥êー¥º¤Ç¡¢¸¤¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤¤¤Ò¤Êº×¤ê¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¤¤¤º¤ì¤âµ¨Àá¸ÂÄê¡õ¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¤Ç¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥ê¾¦ÉÊ¤Ï¥¯ー¥ëÊØ¤Ç¤Î¤ªÆÏ¤±¤Î¤¿¤á¡¢ÊÌÅÓ¥¯ー¥ëÊØÂå¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢£POCHI ¡Úµ¨Àá¸ÂÄêÉÊ¡Û¡Ö²Ö¤¢¤é¤ì¡×
¤Õ¤ó¤ï¤ê·Ú¤¤¿©´¶¤Î¥é¥¤¥¹¥Ñ¥Õ¤ò¡¢¤ä¤µ¤·¤¤⾊Ì£¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡Ö²Ö¤¢¤é¤ì¡×¤Ç¤¹¡£¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤í¤Ã¤È¤Û¤É¤±¤ë¡¢ÁÇËÑ¤Ê´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë²Ö¤Îµ¨Àá¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Î¥Õー¥É¤Ë¾¯¤·¤Õ¤ê¤«¤±¤ì¤ÐºÌ¤êË¤«¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËºÜ¤»¤Æ¥ª¥ä¥Ä¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê²Á³Ê¡§298±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¸¶»º¹ñÌ¾¡§ÆüËÜ¡Ë¡¡
¢£POCHI ¡Úµ¨Àá¸ÂÄêÉÊ¡Û¡Ö½Õ¤ÎºÌ¤ê¾ø¤·¥±ー¥¡×¡Ê¥¯ー¥ëÊØ(ÎäÅà)¡Ë
½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò³Ú¤·¤à¾ø¤·¥±ー¥¤Ç¤¹¡£Æ¦Æý¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤Û¤É¤è¤¯Ì©ÅÙ¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¸ý¤¢¤¿¤ê¤Î¾ø¤·À¸ÃÏ¤ò¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢⽩¡¢⻩ÎÐ¤Î½Õ¤é¤·¤¤¥«¥éー¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥µ¥¤¥º¡§Ìó7cm¡ßÌó7cm¡ß¹â¤µÌó6cm¡¢²Á³Ê¡§980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¸¶»º¹ñÌ¾¡§ÆüËÜ¡Ë¡¡
¢£POCHI ¡Úµ¨Àá¸ÂÄêÉÊ¡Û¡ÖÄ¹Ì¿»ûÉ÷¤µ¤¯¤éÌß¡×¡Ê¥¯ー¥ëÊØ(ÎäÅà)¡Ë
´ØÅìÉ÷¤µ¤¯¤éÌß¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÏÂ²Û»Ò¤ò¸¤ÍÑ¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¿È¤Ï¤Û¤É¤è¤¤´Å¤µ¤Î¤³¤·ñ²¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê⽩ñ²¤Î2¸ÄÆþ¤ê¡£ºù¤Èºù¤ÎÍÕ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿À¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ëÏÂ¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥µ¥¤¥º¡§Ìó6cm¡ßÌó2.8cm¡¢¹â¤µÌó2.5cm¡¢²Á³Ê¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¸¶»º¹ñÌ¾¡§ÆüËÜ¡Ë¡¡
¢£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
¡¦¡ÔPOCHI¡Õµ¨Àá¸ÂÄê¡Ö¤Ò¤Êº×¤ê¥Ç¥ê¡×¤ò¤´¾Ò²ð
https://www.pochi.co.jp/ext/magazine/2026/02/shop-pochi20260213.html(https://www.pochi.co.jp/ext/magazine/2026/02/shop-pochi20260213.html%E2%80%8B%E2%80%8B)
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥É¥Ã¥°¥Õー¥ÉÀìÌçÅ¹¡¦ÄÌÈÎ¡Ö¥Ý¥Á¤Î¹¬¤»¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.pochi.co.jp/
¢£³Î¤«¤Ê¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆËÜÅö¤Î¡Ö¸¤¤Î¹¬¤»¡×¤ò´ê¤¦¡ÖPOCHI¡×
¡Ö¸¤¤Î¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡×
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤ë¡ÖPOCHI¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1998Ç¯¡£À¤³¦¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Î¥«¥¿¥í¥°ÄÌÈÎ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¤½¤Î¸å¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤ËÆÃ²½¤·¤¿EC¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶ÈÅö»þ¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Ç¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¡×¤Ê¾ðÊó¤¬Â¿¤¯½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÄ´¤Ù¤ë¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡ÖPOCHI¡×ÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤¬°é¤Þ¤ì¡¢¾¦ÉÊ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä±ÉÍÜÀ®Ê¬¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¿È¤Î¼Ì¿¿¤äÍ¿¤¨Êý¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯µºÜ¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÄÌÈÎ¥«¥¿¥í¥°¤¬¡ÖPOCHI¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£´öÂ¿¤¢¤ëÃæ¤ÇPOCHI¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯ÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤ÏÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤éDNA¤È¤·¤Æ°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤ä¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¤Î³«È¯¡×
¡¡°ÊÁ°¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î±ÉÍÜÊä´°¿©¤ä¥ª¥ä¥Ä¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¾¦ºà¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2016Ç¯¤«¤é¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¸¤¤Î¿©»ö¤ò³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¤ÎÅ¸³«¤ò³«»Ï¡£
¸¤¤Î¸ÄÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËèÆü¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ëÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¡ÖPOCHI ¥¶¡¦¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¡×¥·¥êー¥º¤ÎÈ¯Çä¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2020Ç¯¤Ë3ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤ë¥·¥Ë¥¢¥Õー¥É¡ÖPOCHI ¥¶¡¦¥É¥Ã¥°¥Õー¥É ¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢(¸½¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¥·¥Ë¥¢)¡×¥·¥êー¥º¤òÈ¯Çä¡£2023Ç¯¤«¤é¤ÏÎÅË¡¿©¤Î³«È¯¤ò»Ï¤á¡¢Æ±Ç¯¤Ë¥¹ー¥Ñー¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÊ¼Á¤ÎÎÅË¡¿©¡ÖPOCHI¸¤ÍÑ¿©»öÎÅË¡¿© ¿ÕÂ¡¥±¥¢ ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Á¥¥ó¡×¤ò¡¢2024Ç¯¤Ë¡ÖPOCHI¸¤ÍÑ¿©»öÎÅË¡¿© ¾Ã²½´ï¥±¥¢ Äã»éËÃ ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¿ー¥ー¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï»¨»ï¡ØRETRIEVER¡Ù¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Ãæ¡¦Âç·¿¸¤¤ÎÇº¤ß¤Ë¥Èー¥¿¥ë¤Ç±þ¤¨¤ëÀ¸Æù»ÈÍÑ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤Áí¹ç±ÉÍÜ¿©¡ÖPOCHI ¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥éー¥¸¥Ö¥êー¥É¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Û¤«¡¢Èþ¤·¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤ÎÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¡ÖPOCHI ¥Ü¥Ç¥£¥Ø¥ë¥¹¡×¥·¥êー¥º¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤éº£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¾ÜºÙ¤Ê¸¶ºàÎÁÉ½¼¨¤ò¿´¤¬¤±¡¢³Î¤«¤Ê¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î¡Ö¸¤¤Î¹¬¤»¡×¤¬¤Ä¤«¤á¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½é¤á¤Æ¤´ÃíÊ¸¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¡Ø¤Ï¤¸¤á¤ÆBOX¡Ù¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢½é²óÁ÷ÎÁ0±ß¢¨¡Ë
½é¤á¤Æ¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¸ÂÄê¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¡ãPOCHI¡ä¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ª»î¤·¥»¥Ã¥È¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê¤Î62.8¡óOFFÁêÅö¡Ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ª¤¿¤á¤·¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¡¢³Æ¼ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸ÄÊÌ¤Ë¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãPOCHI¡ä¤Ï¤¸¤á¤ÆBOX
https://www.pochi.co.jp/ext/hajimetebox.html
¢¨¡ÖPOCHI ½é²ó¸ÂÄê ¤Ï¤¸¤á¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢POCHI¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤µ¤ì¤ëÊý¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ¨Àá¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1²ó¸Â¤ê¡¢¤ª¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯´ë²è¤ÎÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½é²óÁ÷ÎÁ0±ß¤Ï¡¢²Æì¡¦Î¥Åç¤ò½ü¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Îã¢¨¡Û