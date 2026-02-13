DMM GAMESによる3D放置RPG『宝石姫Reincarnation』において『戦乱プリンセス』とのコラボイベント開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて、2026年2月13日(金)より 3D放置RPG『宝石姫Reincarnation』にて、『戦乱プリンセス』とのコラボイベントを開始しました。

▼『戦乱プリンセス』コラボイベントが開催！

2026年2月13日(金)より、『戦乱プリンセス』とのコラボを開催いたします！

『戦乱プリンセス』より「沖田総司」「濃姫」「茶々」が登場！

イベントミッションのクリアでSSR「濃姫」が獲得可能！

また、『戦乱プリンセス』と『宝石姫Reincarnation』をプレイして

それぞれのミッションをクリアすることで、お互いのゲームで豪華報酬を受け取ることが可能です！

▼【期間限定】「沖田総司登場記念ガチャ」開催！

『戦乱プリンセス』より「沖田総司」が登場！

「沖田総司登場記念ガチャ」を引きゲージがMAXとなると、SSR沖田総司を獲得可能です！

一撃必殺のEXスキル「真・一閃絶刀」で敵を殲滅する明星アタッカー！

専用バフ「一閃」をためて放つEX「真・一閃絶刀」は攻撃力の1900%のダメージを与える必殺の一撃！

一閃の消費数に応じてダメージがさらにUPします！

▼「濃姫」登場！

『戦乱プリンセス』より「濃姫」が登場！

ゲーム内で開催されているコラボミッションをクリアすることでSSR「濃姫」を獲得可能です！

濃姫は固有のバフとCCで味方物理アタッカーをサポートする支援型オールラウンダー！

また、ランクを上げることで、味方の「沖田総司」やこれまでの『戦乱プリンセス』コラボキャラを強化！

ぜひ『戦乱プリンセス』コラボキャラクターと一緒にパーティを編成しましょう！

▼レガリア「寂しいわけなんて」登場！

コラボキャラに加え、「茶々」の描きおろしイラストを使用したコラボレガリア

「寂しいわけなんて」が登場！

このレガリアは陣営を問わず全宝石姫に装備可能なことに加え、

アタッカーをはじめとしたさまざまな宝石姫との相性がいい汎用性の高い性能となっています！

ログインするだけでレガリアガチャチケット最大1000枚獲得のチャンス！

また、チケットはショップでの購入のほか、

コラボイベントや魔晶討伐作戦のミッションをクリアすることでも獲得可能です！

▼『コラボ記念無料10連ガチャ』を開催！

2026年2月13日(金)メンテナンス終了後 ～ 3月5日(木)23:59まで

コラボ開催を記念して「1日1回無料10連ガチャ」を開催！

コラボ期間中に毎日ログインすると、最大210連！毎日無料10連ガチャを引くことができます。

また、ラインナップにはフェス限定宝石姫も！

さらに、前後半で限定宝石姫のラインナップが切り替わるため、ぜひどちらもお見逃しなく！

▼『戦乱プリンセス』コラボ記念RPキャンペーンを実施！

「宝石姫Reincarnation」と「戦乱プリンセス」とのコラボを記念して、Amazonギフトカード番号やオリジナル壁紙等が抽選で当たる超豪華なRPキャンペーンを開催！

公式Xから投稿される指定ポストをRPすると、当選結果がその場でわかる！期間中毎日参加可能なので毎日挑戦できます。

詳細は公式X(https://x.com/JewePri_RE)をご確認ください

▼実施期間

2026年2月14日(土) ～ 2月23日(月)

▼宝石姫Reincarnationとは？

登録者数80万人を超える宝石姫の完全新作。宝石姫達との新たなる物語がはじまります。

育成素材や経験値は、放置で入手できるのに、宝石姫が可愛くて見逃せない3D放置RPGです。

ライトユーザーでも楽しめるオートバトルを搭載し、やりこみ要素も満載ですので、皆様に楽しんで頂けるような作品となっております。

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/jeweprire

▼公式サイト

https://jewepri-re.com/

▼公式X

https://x.com/JewePri_RE

▼各アプリストアで配信中！

・App Store版

https://apps.apple.com/jp/app/id1616123814(https://apps.apple.com/jp/app/id1616123814)

・Google Play版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.jewelprincess(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.jewelprincess)

▼製品概要

タイトル：宝石姫Reincarnation

ジャンル：目が離せなくなる放置ゲーム

プラットフォーム：PC (ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版) / App Store / Google Play/SPブラウザ

販売価格：基本無料 (一部アプリ内課金有り)

権利表記：(C)2022 EXNOA LLC

