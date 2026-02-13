¥Á¥§¥³¡¦¥Ú¥ì¥¹¤È¥Ð¥ë¥Æ¥ê¡¦¥Ü¥Ã¥¿¥¹¤¬¥Ðー¥ìー¥ó¤Ç¤Î¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¥È¥ßー ¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬ー¤òÃåÍÑ
Photo credit: Cadillac Formula 1(R) Team
¥È¥ßー ¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬ー¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥á¥ó¥º¥¦¥§¥¢¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¥³¡¦¥Ú¥ì¥¹¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é1(R)¥Áー¥à¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ë¥Æ¥ê¡¦¥Ü¥Ã¥¿¥¹¤¬¡¢2·î11Æü¤«¤é13Æü¤Ë¥Ðー¥ìー¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥ßー ¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬ー¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ßー ¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬ー¤È¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é1(R)¥Áー¥à¤¬¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2¤Ä¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤¬·ëÂ«¤·¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÂçÃÀ¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¥ì¥¬¥·ー¤ò F1(R)¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é1(R)¥Áー¥à ¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥á¥ó¥º¥¦¥§¥¢¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î¥Á¥§¥³¡¦¥Ú¥ì¥¹¤Ï¡¢¥È¥ßー ¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬ー¡ß¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é1(R)¥Áー¥à ¥Õ¥¡¥ó¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥Ùー¥¸¥å¤Î¥Ç¥ó¥È¥ó¥Á¥Î¡Ê¥È¥ßー ¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬ーSpring 2026 ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é1(R)¥Áー¥à¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥Ð¥ë¥Æ¥ê¡¦¥Ü¥Ã¥¿¥¹¤Ï¡¢¥È¥ßー ¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬ー¡ß¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é1(R)¥Áー¥à ¥Õ¥¡¥ó¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¡¢¥È¥ßー ¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬ー Spring 2026 ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Éー¥Ðー¥·¥çー¥Ä¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥Ëー¥«ー¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥È¥ßー ¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬ー¤ÏÂçÃÀ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¢ー¥È¡¢²»³Ú¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¥âー¥á¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ßー ¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬ー¡ß¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é1(R)¥Áー¥à¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤¬µÏ¿Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤¹Ãæ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤½¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Í¥¤¥ó¥á¥ó¥È(¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÍ»¹ç)¡×¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¥ìー¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
2016Ç¯°ÊÍè½é¤Î¿·¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Î ¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é1(R)¥Áー¥à¤Î»²Æþ¤òµÇ°¤·¡¢¤³¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¥°¥ê¥Ã¥É¾å¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤Î¿·»þÂå¤Ø¤ÎÉñÂæ¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¥È¥ßー ¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬ー¡Ö¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é1(R)¥Áー¥à¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢¥È¥ßー ¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬ーÉ½»²Æ»Å¹¡¢¿´ºØ¶¶Å¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(http://tom.my/6009hTKgv)¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
#TommyHilfiger¡¢@TommyHilfiger¡¢@cadillacf1
¡ÚÃåÍÑ¾ÜºÙ¡Û
¥Á¥§¥³¡¦¥Ú¥ì¥¹(Checo Perez)
TH x Cadillac Formula 1(R) Team-Polo¡¡
Smart Casual Denton Chino
¥Ð¥ë¥Æ¥ê¡¦¥Ü¥Ã¥¿¥¹(Valtteri Bottas)
TH x Cadillac Formula 1(R) Team Sweatshirt
TH x Cadillac Formula 1(R) Team T-shirt
Dover Regular Denim Short
Leren Court Sneaker
¡ÚTommy Hilfiger x Cadillac F1(R) Team fanwear¡Û
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ)
¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ
¥È¥ßー ¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬ーÉ½»²Æ»Å¹¡¢¿´ºØ¶¶Å¹
¥È¥ßー ¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬ー ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(http://tom.my/6009hTKgv)
About CADILLAC FORMULA 1(R) TEAM
¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é1(R)¥Áー¥à¤Ï¡¢FIA¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é1(R)À¤³¦Áª¼ê¸¢(TM)¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ìー¥·¥ó¥°¥«ー¤òÀß·×¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¤¹¤ë¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£TWG¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ª¤è¤Ó¥¼¥Í¥é¥ë¥âー¥¿ー¥º¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¹ñ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê½£¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥º¡¢¥Îー¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ±Ñ¹ñ¥Îー¥µ¥ó¥×¥È¥ó¥·¥ãー½£¥·¥ë¥Ðー¥¹¥Èー¥ó¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÀÕÇ¤¤¢¤ë¥ìー¥¹³èÆ°¤Î½ÅÍ×À¤òÇ§¼±¤·¡¢¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é1(R)¥Áー¥à¤Ï¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¿å½à¤Î´Ä¶´ð½à¤ò¼¨¤¹¡ÖFIA 3¥¹¥¿ー´Ä¶Ç§¾Ú¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤ÊÌ´¤òÉÁ¤¯¼«¿®¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾ðÇ®¤ò¶»¤Ë¡¢¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é1(R)¥Áー¥à¤Ï¹âÀÇ½¥ìー¥·¥ó¥°¥«ー¤Î³«È¯¤«¤é¡¢Êñ³çÅª¤Ç²ÁÃÍ´Ñ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¹½ÃÛ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¼¥í¤«¤éÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤è¤êFIA¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é1(R)À¤³¦Áª¼ê¸¢(TM)¤Ø¤Î»²Àï¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥È¥ßー ¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬ー ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹
TEL: 0120-266-484
https://japan.tommy.com/