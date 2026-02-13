女子バレー「カノアラウレアーズ福岡」で、冠試合『日本直販PRESENTS MUA HANA DAY』開催（2026年3月14日）

日本直販株式会社

日本直販株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：水谷 彰孝／以下、日本直販）は、これまでの総合通販から「エンタメ、グローバル、DX・デジタル」を軸に“総合サービス（WEB3.0）”企業へ進化する取り組みの一環として、女子プロバレーボールチーム「カノアラウレアーズ福岡」のホームゲームにて、冠試合『日本直販PRESENTS MUA HANA DAY』を開催します。対象試合は、2026年3月14日（土）にアクシオン福岡で行われる「2025-26 V.LEAGUE WOMAN 第14節 倉敷アブレイズ戦」です。本施策では、Jリーグ・サガン鳥栖で実施した“試合前・ハーフタイム・試合後までつながる体験設計”を発展させ、LINEを活用した参加導線により、観戦当日だけでなく前後の時間まで楽しめる体験を提供します。

■ 開催の狙い -- 日本直販の想い

スポーツは、地域と全国、そして世界のファンを結びつける力強いエンターテインメントです。日本直販は、サガン鳥栖での取り組みを通じて培った「参加型コンテンツ×デジタル導線」のノウハウを、バレーボールのアリーナ体験へ拡張。観戦の“前後”まで含めた体験価値を設計し、ファンの熱量が自然に広がる仕組みづくりに挑戦します。

■ 対象試合

- 大会名：『日本直販PRESENTS MUA HANA DAY』2025-26 V.LEAGUE WOMAN 第14節- 対象試合：カノアラウレアーズ福岡 vs 倉敷アブレイズ- 開催日：2026年3月14日（土）- 試合開始：13:00- 会場：アクシオン福岡- 主催：株式会社カノア- マッチデースポンサー：日本直販株式会社

■ 体験の全体像（試合前～試合後まで“つながる8つの体験”）

本施策では、LINEを起点に、SNS（TikTok／X）と会場体験（NFC・QR）を連動させ、観戦当日だけでなく試合前・試合後まで楽しめる参加体験を提供します。

1）試合前（オンラインで参加）

１. TikTok：#カノア勝利ダンス キャンペーン

カノア公式／日本直販公式で配信する「カノア勝利ダンス」を真似して撮影し、指定ハッシュタグ（#カノア勝利ダンス）を付けて投稿。抽選でサイン入りアイテム等をプレゼントします。

２. X：リポスト応援キャンペーン

指定投稿のリポスト参加で、抽選で応援グッズをプレゼント。さらに、日本直販LINE公式アカウントの友だち追加や、応援コメント・指定ハッシュタグの付与などで当選確率が上がる仕組みを予定しています。

2）試合当日（会場／試合前～試合中）

３. 会場ブース：OLI OLIガラポン（NFCタッチで参加）

会場でスマホをNFCタグにタッチすると参加画面が起動し、「友だち追加（自動）→簡単なアンケート→ガラポン抽選」へ。ハズレなしで、サイン入りグッズやコラボアイテム等が当たる参加型企画を実施します。

3）試合終了後（会場で“熱量の余韻”まで演出）

４. 選手サイン入り「マナ・ボール投げ」

選手から感謝を込めて、サイン・メッセージ入りカラーボール（マナ・ボール）を投げ入れる企画を予定しています。

５. 抽選握手会（QRで抽選）

入場時に受け取ったクラップバナー等のQRコードを読み取り、LINE連動の抽選に参加。当選者は試合終了後、選手との交流機会（握手会）へご案内します。

６. 記念コラボTシャツ：試着＆動画撮影→SNS展開

会場で監督・選手に着用いただき動画撮影を行い、SNSで配信。特別販売ページへの導線につなげます。

７. スペシャルミニライブ（出演者は後日発表）

試合の感動を会場で分かち合う“締め”として、ミニライブを予定しています。

※詳細は後日発表となります。

4）試合後（オンラインで“思い出を共有”）

８. ラウキーフォトキャンペーン（X投稿）

試合当日にラウキーと撮影した写真を、指定ハッシュタグ（例：#カノアラウキー）を付けてXに投稿。抽選でコラボグッズ等をプレゼントします。

【関連URL】日本直販 LINE公式アカウント：https://page.line.me/205gubsl(https://page.line.me/205gubsl)

＜会社概要＞

■ 日本直販株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目20-5 伊藤佑ビル虎ノ門3F

代表者：代表取締役社長 水谷 彰孝

設立：1977年10月（日本直販ブランド開始）

事業内容：総合サービス（通販／コンテンツ企画／広告・販促支援 ほか）

URL：https://corporate.666-666.jp