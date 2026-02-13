株式会社KADOKAWA

《東京会場》

会期／2026年3月1日（日）～2026年3月16日（月）

会場／松坂屋上野店 6階催事場

《大阪会場》

会期／2026年3月28日（土）～2026年4月20日（月）

会場／大丸梅田店 7階特設会場

東京会場のマップ公開中！

様々なイラストやギミックを使用した、「ダンガンロンパ」を堪能できる展示が盛りだくさん。

希望と絶望の15年、ここに集結！

先日、会場マップがついにお披露目されました！開催をお楽しみに！

【注意】

※展示にはゲーム内容のネタバレが含まれます。

※東京会場のマップとなります。

入場特典・内覧会限定の豪華特典を解禁！

ご来場の皆さまへの入場特典・内覧会限定の豪華特典の詳細を公開！

◆入場特典

ダンガンロンパ15周年記念展 特別レプリカチケット【全7種】

ご来場いただいた方に展覧会描き下ろしイラストを使用したレプリカチケットをプレゼント！

さらに初日（3月1日）と平日は、豪華仕様の「箔押しver. 」がラインナップに加わるスペシャルデーとなります。

※全7種よりランダムで1種のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

※入場特典は有料ご入場者のみの配布となります。また、内覧会ご入場者は対象外となります。

※入場特典は無くなり次第配布終了となります。

※不良品の対応は当日のみ可能です。不良品以外の交換はできませんので、必ずその場でご確認をお願いします。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合があります。

◆内覧会限定特典

【特典１.】 一足先に展覧会を堪能！

3月1日のオープンに先立ち、展示会場をご覧いただけます。

【特典２.】 展示だけじゃない！グッズも最速でお楽しみ！

内覧会当日は物販コーナーもご利用いただけます。

ラインナップ・購入特典は、本日公開のグッズ情報を要チェック！

※購入制限がございます。ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

【特典３.】 特別レプリカチケット 箔押しスペシャルver.7枚コンプリートセット贈呈！

展覧会描き下ろしイラストを使った7種ランダムの入場特典。

箔押しが施されたスペシャルバージョンが、7枚揃って手に入ります！

付属の封筒に入れて保管するもよし、限定グッズのチケットホルダーに入れて思い出を楽しむのも良しの記念品です。

- サイズ：レプリカチケット 76mm×160mm- 内 容：「ダンガンロンパ15周年記念展」特別レプリカチケット 箔押しスペシャルver.7枚コンプリートセット 1セット（封筒つき）

※不良品の対応は当日のみ可能です。不良品以外の交換はできませんので、必ずその場でご確認をお願いします。

【特典４.】 オリジナルボイス付き会場内ナゾトキに挑戦！

内覧会にご来場の全ての方に、会場内ナゾトキキットをお渡しいたします。

そしてなんと！

内覧会に限り、霧切響子（cv. 日笠陽子）の豪華取り下ろしボイスが視聴可能！

会場内ナゾトキのオープニングとエンディングをお聞き逃しなく！

※会場内ナゾトキの詳細・注意事項はこちら(https://s.mxtv.jp/dangan15th_ex/special.html)。

※内覧会限定音声は、ナゾトキに使用するご自身のスマートフォン・タブレット端末とイヤフォン・ヘッドフォンでお楽しみいただけます。

※会場では充電器やイヤフォンのご用意はございませんのでご注意ください。

※スマートフォン利用時にかかる通信費はお客様ご負担にてお願いします。また会場にWi-Fiのご用意はございません。

※音声の録音は固く禁止しております。

オリジナルグッズ一覧を大公開！

本展覧会のオリジナルグッズを大公開！

本展覧会特別描き下ろしイラストや描き起こしミニキャライラストを使用したグッズ、

日常使いできるグッズなどをご用意しました。ぜひゲットしてくださいね！

◆本展覧会オリジナルグッズ◆購入特典

モノクマ・モノミ・モノクマーズ トレーディング箔押しポストカード【全5種】

モノクマ・モノミ・モノクマーズがポストカードになって登場！

グッズのご購入金額3,000円（税込）毎に、全5種よりランダムで1枚お渡しいたします。

＜お支払方法＞

・現金

・クレジット：Visa / Mastercard / JCB / Amex / Diners / Discover （※タッチ決済対応カードも可）

・電子マネー：交通系IC、ID、QUICPay

がご利用いただけます。

※通信不良などの障害が発生した場合は、利用できない場合もございます。予めご了承ください。

※各種決済方法の併用はできません。

＜注意事項＞

・会期中、各商品には購入個数制限がございます。詳細は公式HPをご確認ください。

・販売商品及び購入特典は会期中に、品切れまたは完売する場合があります。

なお、その場合のチケットの払い戻しはいたしません。

・販売在庫に関するお問い合わせ（現在の在庫数や入荷予定など）に関してはご回答できません。

・物販コーナーでは、購入商品の宅配サービスの受付は行っておりません。

・完売している商品の予約受付、取り置き、後日配送は対応していません。

・商品には個数制限を設けさせていただくものがございます。

・販売内容などは諸般の事情により予告なく変更・中止する場合がございます。

・初期不良を除き、商品の返品・交換はお受けできませんので予めご了承ください。

・不良交換の場合、購入時のレシートと現品を確認させていただきます。

レシートがない場合、交換対応いたしかねますので予めご了承ください。

・購入商品と会計内容は必ずその場で確認をお願いいたします。

その場を離れた後の釣銭など会計間違い、商品返品交換、追加購入は対応いたしかねます。

・ご入場１回につきお一人様1会計のみとさせていただきます。

・混雑状況により、物販への入場を制限または整理券の配布をさせて頂く場合がございます。

・転売目的でのグッズ購入はお断りさせて頂いております。

・イベント会場内外、公道および近隣施設でのグッズの交換・譲渡行為は、

近隣施設や施設利用者のご迷惑となりますので、固く禁止させていただきます。

・展覧会ご入場前の物販利用はできません。展示をご覧いただいた後にご利用ください。（展示・物販共に再入場はできません。）

・商品は後日別会場での販売や、通販等で販売する場合がございます。

限定グッズ引換券の詳細を解禁！

ワックワクのドッキドキなメモリアルグッズが詰め合わせになったパッケージセット！

気になる中身を一挙公開！！

＜内容＞

・オリジナルケース

・プレミアム箔押し学生証

・万年カレンダー（絵柄6種／日付7パターン）

・チケットホルダー

・ミニ色紙

2/14(土)１０時より大阪会場の一般チケット販売開始！

明日2月14日（土）10時より、ローソンチケットにて

「ダンガンロンパ15周年記念展」大阪会場の前売券を販売開始いたします。

ローソンチケット （Lコード：56376）

チケットページ：https://l-tike.com/danganronpa-15th-ex-osaka/

チケット情報 《大阪会場》

■販売場所

・ローソンチケット （Lコード：56376）

チケットページ：https://l-tike.com/danganronpa-15th-ex-osaka/

・イベント会場当日券窓口

※日時指定対象日は、全券種ローソンチケットでの販売のみとなります。

■展覧会チケット

開催日程：2026年3月28日（土）～4月20日（月）10:00～20:00（19:00最終入場）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/18802_1_07276f171f27448173cf3b582185a441.jpg?v=202602130651 ]

※一般チケットは、3月28日(土)・3月29日(日)のみ日時指定、それ以外は期間中有効券となります。

※日時指定対象日は、全券種ローソンチケットでの販売のみとなります。

※日時指定券は、ご購入された回（日時）以外はご利用出来ません。

※日時指定券について、会期前に完売した日時は、会期中の販売はございません。

※最終日4月20日(月)は18:00閉場（17:00最終入場）となります。

※「限定グッズ引換券」のみでの入場はできません。別途、一般チケット（前売・当日）をご購入ください。

※「会場内ナゾトキチケット」のみでの入場はできません。別途、一般チケット（前売・当日）をご購入ください。

チケット情報 《東京会場》

■販売場所

・ローソンチケット （Lコード：35095）

チケットページ：https://l-tike.com/danganronpa-15th-ex



・イベント会場当日券窓口

■展覧会チケット

開催日程：2026年3月1日（日）～3月16日（月）10:00～19:00（18:00最終入場）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/18802_2_f2553fda19ed3aea324dc0a2d68d4547.jpg?v=202602130651 ]

※一般チケットは、開催初日3月1日（日）のみ日時指定、それ以外は期間中有効券となります。

※最終日3月16日(月)は17:00閉場（16:00最終入場）となります。

※「限定グッズ引換券」のみでの入場はできません。別途、内覧会チケット（※販売は終了いたしました）もしくは一般チケット（前売・当日）をご購入ください。

※「会場内ナゾトキチケット」のみでの入場はできません。別途、一般チケット（前売・当日）をご購入ください。

チケットに関する注意事項

・ローソンチケットでご購入したチケットはすべて【紙チケット】となります。事前に発券のうえご来場ください。

発券方法等の詳細はローチケ公式サイト「チケット引取方法について（https://l-tike.com/guide/receipt.html）」をご参照ください。

・「限定グッズ引換券」および「会場内ナゾトキチケット」は、先着制販売です。なくなり次第販売終了となります。

・「限定グッズ」および「会場内ナゾトキキット」は会場でのお渡しになります。

・「限定グッズ」および「会場内ナゾトキキット」はチケット1枚につき、1点のお渡しとなります。

・「限定グッズ」のお渡しには、1点につき入場券（内覧会チケット・一般チケット前売・当日のいずれか）1枚が必要になります。

また、1回のご入場で複数の「限定グッズ」をお渡しすることはできません。

・「会場内ナゾトキキット」のお渡しには、1点につき入場券（一般チケット前売・当日のいずれか）1枚が必要になります。

また、1回のご入場で複数の「会場内ナゾトキキット」をお渡しすることはできません。

ただし、会場最後のグッズ売り場にて追加でキットを購入することが可能です（別途購入制限が設けられる場合がございます）。

・「会場内ナゾトキキット」は展示エリア内でお楽しみいただけます。 グッズ売り場から展示エリアへの逆流はできません。

・「限定グッズ」および「会場内ナゾトキキット」の発送対応はいかなる場合でもお断りしております。

・ご購入されたチケットの変更、交換、払い戻しはお受けできません。

・チケットは換金できません。 また、盗難・紛失の場合でも再発行いたしませんのでご注意ください。

・転売目的でのチケットの購入はお断りいたします。また、譲渡、転売のトラブルについて、主催者は一切の責任を負いません。

・転売されたチケットは無効となり、入場をお断りさせていただく場合があります。

・ご入場の際にご本人確認をさせていただく場合があります。

・お買い上げのチケットには半券が付随しております。入場前に該当会場の半券を切り離してしまうと入場できませんのでご注意ください。

・購入完了メールや、購入履歴等のご提示では入場できません。

・未就学児は入場無料。小学生以下のお客様には18歳以上の保護者の同伴が必須となります（保護者1名につき2名まで可）。同伴者様もチケットが必要です。

・再入場はできません。

・グッズ売り場への入場にもチケットが必要です。

・チケット代金の他に各プレイガイドで設定された手数料がかかります。

開催概要

■会期・会場

《東京会場》

会期／2026年3月1日（日）～2026年3月16日（月）

会場／松坂屋上野店 6階催事場

《大阪会場》

会期／2026年3月28日（土）～2026年4月20日（月）

会場／大丸梅田店 7階特設会場

■公式HP

https://s.mxtv.jp/dangan15th_ex/

■公式X（旧Twitter）アカウント

＠dangan15th_ex

■イベント問い合わせ先

ＫＡＤＯＫＡＷＡ イベントサポート

https://kdq.jp/kdevent

※かならずイベント名をご明記ください

※対応は土日祝日を除く平日となります

※サポートは日本国内に限ります

作品紹介

【「ダンガンロンパ」シリーズ】

全世界シリーズ累計出荷本数1,000万本を突破！

学級裁判で相手の矛盾を論破し、殺人事件の犯人を暴いていく“ハイスピード推理アクション"。

これまでにナンバリング3作品、外伝1作品、スピンオフ1作品を展開し、ゲームのみならずテレビアニメ・コミック・小説・舞台など、多方面へと広がり続けている。

そしてシリーズは2025年に15周年を迎え、2026年には最新作『スーパーダンガンロンパ２×２』が登場。シリーズ第2作『スーパーダンガンロンパ２』をベースにした新シナリオに加え、原作シナリオも現行機向けに再構築して収録し、2本分の本編を1タイトルにまとめて発売される。

・ダンガンロンパポータルサイト： https://www.danganronpa.com/

・『スーパーダンガンロンパ２×２』公式サイト： https://www.danganronpa.com/2x2/

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

主催：「ダンガンロンパ15周年記念展」実行委員会