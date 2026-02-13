d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡Ø²ÖÉè 4th ONE-MAN LIVE¡Ö²ø²Î¡ÊºÆ¡Ë¡×¡Ù¤ÎÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡¡7,200ºîÉÊ°Ê¾å¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¸«ÊüÂê¢¨1¤Î¡Öd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡×¡Ê https://animestore.docomo.ne.jp/ ¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿KAMITSUBAKI WARS 2024 ¿ÀÄØËëÄ¥ÀïÀþ IN MAKUHARI MESSE EVENT HALL¡Ø²ÖÉè 4th ONE-MAN LIVE¡Ö²ø²Î¡ÊºÆ¡Ë¡×¡Ù¤ÎÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤ò¡¢2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2¥·¥êー¥º¤ËÆÍÆþ¤·¤¿²ÖÉè¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¥·¥êー¥º¡ÖÁÈ¶Ê¡×¤ÎºÇ¿··Á¡¢¤½¤·¤Æ¿Ê²½¤Î¤½¤ÎÀè¤òd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ç¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨2025Ç¯12·î15Æü»þÅÀ¡¡°ìÉô¸ÄÊÌ²Ý¶â¤¢¤ê
¢£¡Ø²ÖÉè 4th ONE-MAN LIVE¡Ö²ø²Î¡ÊºÆ¡Ë¡×¡ÙºîÉÊ¥Úー¥¸
https://stg.animestore.docomo.ne.jp/animestore/ci_pc?workId=28695
¢£¡Ø²ÖÉè 5th ONE-MAN LIVE ¡Ö½ÉÀ¼ / ¿¼°¦¡×¡ÙLIVE¤´¾·ÂÔ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø²ÖÉè 5th ONE-MAN LIVE ¡Ö½ÉÀ¼ / ¿¼°¦¡×¡Ù¤ÎLIVE¤´¾·ÂÔ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¥¹¥¿ー¥È¡£
2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¤Î´Ö¤Ë¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¤¦¤¨¡¢³ºÅö¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾¤µ¤Þ¤òLIVE¤Ø¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¸ø¼°X¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§ https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00002100
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¸ø¼°X¡§ https://x.com/docomo_anime
¢£¡Ø²ÖÉè 5th ONE-MAN LIVE ¡Ö½ÉÀ¼ / ¿¼°¦¡×¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
-------
¡¦¸ø±éÆü»þ/²ñ¾ì
¡Ì¸ø±éÆü¡Í2026Ç¯3·î1Æü(Æü)
¡Ì³«¾ì/³«±é¡Í16:30 / 17:30¡¡
¡Ì²ñ¾ì¡Í¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM¡Ê¢©220-0012¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤3-2-2¡Ë
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://yokohamawars2026.kamitsubaki.jp/kaf
-------
¢£d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢²ÖÉè¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ÖKAMITSUBAKI STUDIO¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëIP¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¡¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡×¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¤â¸«ÊüÂêÇÛ¿®Ãæ
¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡Ô¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ¡Õ
https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/ci_pc?workId=28111
¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡Ô¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡Õ
https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/ci_pc?workId=28112
¢¡¤´ÍøÍÑÎÁ¶â¡§·î³Û660±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨AppStore¡¢GooglePlay¤Ç¤Î¤´·ÀÌó¤Ï·î³Û760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£¢¨·ÀÌóÆü¡¦²òÌóÆü¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ëè·î1Æü¤«¤éËöÆü¤Þ¤Ç¤Î£±¤«·îÊ¬¤ÎÎÁ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æü³ä¤ê·×»»¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½é²ó¤Ï½é·îÌµÎÁ¡Û
¢¨¥¢¥×¥ê¤«¤éÆþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤ÏÆþ²ñÆü¤«¤é14Æü´ÖÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡Ê2014Ç¯11·î8Æü～¡Ë¤Ë½é²ó¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢7Æü´Ö¤Î½é²óÌµÎÁ´ü´Ö¤ò31Æü´Ö¤Ë±äÄ¹¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£°ìÉôÌµÎÁ¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤äÌµÎÁ´ü´Ö¤¬ÅÓÃæ¤Ç½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ïd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤ÎÍøÍÑµ¬Ìó¤Ê¤É¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£31Æü·Ð²á¸å¤â¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î·î¤«¤é1¤«·îÊ¬¤ÎÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾Å¬ÍÑ¾ò·ï¤Ï7Æü´ÖÌµÎÁ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·31Æü´Ö¤Î½é²óÌµÎÁ´ü´Ö¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¸¢Íø¼Ô¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤´»ëÄ°¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë7Æü´Ö¤Î½é²óÌµÎÁ¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÇËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò½ªÎ»¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¡Ö¥É¥³¥â¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡×¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¤ª¤è¤ÓÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥É¥³¥â¤ÎHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚNTT¥É¥³¥â¢ª¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¢ª¥¹¥Þー¥È¥é¥¤¥Õ¢ª¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¢ªd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡Û