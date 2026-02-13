Dr.STONE バトルクラフト　復刻イベント「[復刻]人類未踏の大海原へ！ストーンワールド大航海時代開幕！第2弾」開催

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズジャパン株式会社は、AppStore/GooglePlayで配信中の『Dr.STONE バトルクラフト』にて復刻イベント＆新ガチャを開催したことをお知らせいたします。



ランキングイベント「[復刻]人類未踏の大海原へ！ストーンワールド大航海時代開幕！第2弾」開催！




■イベント開催期間


2月13日(金)18:00 ~ 2月24日(火)13:59



■イベント内容


イベント専用ステージをクリアすることでスコアを稼ぎ、累積スコア報酬やランキング報酬がゲットできます。


累積スコア報酬ではジェムや覚醒石(特大)や復刻限定キャラクター[SSR][科学船ペルセウスの船出]七海龍水などが入手可能です。


さらに、本イベントランキングの上位入賞でも、復刻限定キャラクター[SSR][科学船ペルセウスの船出]七海龍水が入手可能です。




目玉報酬「限定[SSR][科学船ペルセウスの船出]七海龍水」




また、2月10日(火)から開催中の


「[SSR][ここで食い止める!!]大木大樹新キャラ登場ガチャ」から排出される


「[SSR][ここで食い止める!!]大木大樹」をデッキに編成して、


ステージをクリアすることで有利にイベントを進めることができます。




「[SSR][ここで食い止める!!]大木大樹」





「[復刻]人類未踏の大海原へ！ストーンワールド大航海時代開幕！第2弾 応援ログインボーナス」開催


■開催期間


2月13日(金)18:00 ~ 2月24日(火)13:59



■開催内容


スタミナ回復魚などランキングイベントに役立つアイテムが獲得可能です。


期間中に毎日ログインしてイベントを有利に進めましょう！




■製品概要


タイトル名　　　：Dr.STONE バトルクラフト


リリース日　　　：2021年9月1日


ジャンル　　　　：ストラテジー


プラットフォーム：App Store / Google Play


配信国　　　　　：日本


本体価格　　　　：無料(アイテム課金)



■ストアのURL


AppStore: https://apps.apple.com/jp/app/id1513882973


Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poppingames.dsbc



■ポッピンゲームズジャパン株式会社について


東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。


代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン ～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあります。


本社：東京都港区新橋3-11-8　オーイズミ新橋第2ビル　802号室



代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎


会社ＨＰ：https://poppin-games.com/


