¡Ú¶Ú¥È¥ì¸þ¤±¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô3Áª¡Û¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¿æÈÓ´ï¤Ç³ð¤¨¤ë·ò¹¯À¸³è¤Î¤ª¼ê·Ú½¬´·
¡Ø¤Æ¤¤¤È¤¦¥·¥§¥Õ¡Ù¤Ë¤Ï12¤ÎÄ´Íý¥âー¥É¤òÅëºÜ¡£¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤ÎÈ¯¹Ú¤ä¡¢ÍÈ¤²Êª¥âー¥É¤Ç¾Æ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¼«²ÈÀ½¥Ñ¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²ÈÅÅ¥áー¥«ーAreti.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¡°Ê²¼¥¢¥ì¥Æ¥£¡Ë¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢12¤ÎÄ´Íý¥âー¥É¤òÅëºÜ¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥¯¥Ã¥«ー¡Ø¤Æ¤¤¤È¤¦¥·¥§¥Õ¡Êr2250¡Ë¡Ù¤ÎÍ½Ìó³ä°ú¤ò2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»ÜÃæ¡£
¿©»ö¤â¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î°ìÉô! ±ÉÍÜ´ÉÍý¤ò¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë
¥«¥é¥À¤Å¤¯¤ê¤Ï±¿Æ°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤¬À®²Ì¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿©»ö¤Ï¶ÚÆù¤Å¤¯¤ê¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¶ÚÆù¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢±¿Æ°¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤È¤Ê¤ëÃº¿å²½Êª¡¢ÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤ëÌîºÚ¤äÈ¯¹Ú¿©¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿©À¸³è¤¬ÍýÁÛ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç±ÉÍÜ´ÉÍý¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¼ý¤Þ¤ê¤¬ÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¡£1¿ÍÊë¤é¤·¤Î¶¹¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÂ¿µ¡Ç½¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥¯¥Ã¥«ー¡Ø¤Æ¤¤¤È¤¦¥·¥§¥Õ¡Êr2250¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£¿æÈÓµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢Äã²¹Ä´Íý¤äÌµ¿åÄ´Íý¡¢40¡îÈ¯¹Ú¤Ê¤É¡¢¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤ÊÎÁÍý¤â¿©ºà¤òÆþ¤ì¤¿¤é¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±!
¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ò³Ú¤·¤àÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´ÊÃ±¥Ø¥ë¥·ー¥ì¥·¥Ô¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µ¥Ð¤Î¥«¥ìー¼Ñ¤Ç¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡ÜÎÉ¼Á¤Ê»é¤ò¼ê·Ú¤ËÊäµë
¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ï¿©»ö¤¬Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤â¡¢¥«¥ìーÉ÷Ì£¤Ë¤¹¤ë¤ÈËþÂ´¶¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÂ³¤±¤ä¤¹¤¤!
¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤ÇÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¡ÊEPA¡¦DHA¡Ë¤â´Þ¤à¥µ¥Ð¤Ï¡¢¶ÚÆù¤Å¤¯¤ê¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÊý¤Ë¿Íµ¤¤Î¿©ºà¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Æ¤¤¤È¤¦¥·¥§¥Õ¡Ù¤Î¼Ñ¹þ¤ß¥âー¥É¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤êË¤«¤Ê¥µ¥Ð¤Î¥«¥ìー¼Ñ¤â¼ê·Ú¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ð¤Î»é¤Ï±ê¾É¤ÎÍÞÀ©¡¢²óÉü¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤ÉÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÌòÎ©¤Á¡¢¶Ú¥È¥ì¸å¤Î¿©»ö¤È¤·¤Æ¤â´°àú¡£
¡ÚºàÎÁ2～3¿ÍÊ¬¡Û
¥´¥Þ¥µ¥Ð¡¡È¾¿È
±ö¡¢¼ò¡Ê²¼½èÍýÍÑ¡Ë¡¡³Æ¾¯¡¹
¥Í¥®¡¡50g
¤´¤Ü¤¦¡¡50g
À¸Õª¥¹¥é¥¤¥¹¡¡2Ëç
¥«¥ìー¥Õ¥ìー¥¯¡¡Âç¤µ¤¸1
¤á¤ó¤Ä¤æ¡¡30ml
¼ò¡¡10ml
¿å¡¡80ml
¡Úºî¤êÊý¡Û
1.¥µ¥Ð¤Ë±ö¤ò¿¶¤ê15Ê¬¤Û¤ÉÃÖ¤¤¤¿¤é¡¢¼ò¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥¥Ã¥Á¥ó¥Úー¥Ñー¤Ç¿¡¤¡¢4¤Ä¤Ë¥«¥Ã¥È¡£
2.Æâ³ø¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢¡Ø¼Ñ¹þ¤ß¡Ù¤Ç20Ê¬¤ËÀßÄê¤·¡¢Ä´Íý¤ò³«»Ï¡£
3.Ä´Íý´°Î»¸å¡¢´ï¤ËÀ¹¤Ã¤¿¤é¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Í¥®¤ò»¶¤é¤¹¡£
Åü¼Á¹µ¤¨¤á¤Ç¸ºÎÌ´ü¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¤Õ¤¹¤ÞÊ´¥Ñ¥ó
¤Õ¤¹¤ÞÊ´¤Ï¾®Çþ¤Î³°ÈéÉôÊ¬¡Ê¥Ö¥é¥ó¡Ë¤òÊ´Ëö¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£ÉáÄÌ¤ÎÇò¤¤¾®ÇþÊ´¤è¤ê¤â±ÉÍÜ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
ÂÎ»éËÃ¤òÍî¤È¤·¤¿¤¤¤È¤¤ä¡¢Åü¼Á¤òÀÝ¤ê¤¹¤®¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤Õ¤¹¤ÞÊ´¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Â¿¤¤¤¿¤á´Ö¿©¤ò¸º¤é¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£40¡îÈ¯¹Ú¥âー¥É¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼¼²¹¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢°ÂÄê¤·¤¿È¯¹Ú¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚºàÎÁ4～5¿ÍÊ¬¡Û
¤Õ¤¹¤ÞÊ´¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¡200g
¿å¡¡200ml
Íñ¡¡1¸Ä
±ö¡¡2g
¥É¥é¥¤¥¤ー¥¹¥È¡¡3g
¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡Âç¤µ¤¸2
¤Õ¤¹¤ÞÊ´¤À¤±¤Ç¤ÏËÄ¤é¤ß¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Ê´¤ò»È¤¦¤È¼ºÇÔ¤Ê¤·¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1.¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë°Ê³°¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¤ë¡£
2.¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤é¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÆþ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Þ¤Ç10Ê¬¤Û¤É¤³¤Í¤ë¡£
3.2¤òÆâ³ø¤ËÆþ¤ì¡¢¡Ø40¡îÈ¯¹Ú¡Ù¤Ç40Ê¬¤ËÀßÄê¤·¡¢Ä´Íý¤ò³«»Ï¡Ê1¼¡È¯¹Ú¡Ë¡£
4.À¸ÃÏ¤Ë»Ø¤ò¤µ¤·¡¢·ê¤¬»Ä¤Ã¤¿¤éÀ¸ÃÏ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¼ê¤Ç·Ú¤¯²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¥¬¥¹¤òÈ´¤¯¡£·ê¤¬¤¹¤°¤Ë¤Õ¤µ¤¬¤ë¾ì¹ç¤ÏÄÉ²Ã¤ÇÈ¯¹Ú¤µ¤»¤ë¡£
5.Æâ³ø¤ËÀ¸ÃÏ¤òÌá¤·¡¢ºÆÅÙ¡Ø40¡îÈ¯¹Ú¡Ù¤Ç40Ê¬¤ËÀßÄê¤·¡¢Ä´Íý¤ò³«»Ï¡Ê2¼¡È¯¹Ú¡Ë¡£
6.À¸ÃÏ¤¬2ÇÜ¤Û¤É¤ËËÄ¤é¤ó¤À¤éÄ´Íý¥âー¥É¤ò¡Ø¥±ー¥¡Ù¤ËÀßÄê¤·¡¢Ä´Íý¤ò³«»Ï¡£
¢¨¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¤Ï½À¤é¤«¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤Æ¤«¤é¤ª¹¥¤ß¤Î¸ü¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¤«¤éÆþ¤ê¥Á¥¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¸å¤Î¶ÚÆù¤ò¥ê¥«¥Ð¥êー
¥Ñ¥óÊ´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ê¥²¥Ã¥È¤è¤ê¤â¡¢¤ª¤«¤éÆþ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤ÈÅü¼Á¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿¢ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ËÉÙ¤Ê¤ª¤«¤é¡£¶Ú¥È¥ì¸å¤Î¶ÚÆù²óÉü¤äÀ®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£»é¼Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍÈ¤²Êª¤Ï¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤Ç¥«¥í¥êー¥À¥¦¥ó¡£ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥óÎÁÍý¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚºàÎÁ3～4¿ÍÊ¬¡Û
·Ü¤à¤ÍÆù¡¡1Ëç
¤ª¤«¤é¥Ñ¥¦¥Àー¡¡Âç¤µ¤¸2
¿å¡¡Âç¤µ¤¸4
¶Ì¤Í¤®¡¡1/4¸Ä
±ö¡¡¾®¤µ¤¸1/2
¥³¥·¥ç¥¦¡¡Å¬ÎÌ
ÀÄ¤Î¤ê¡¡Âç¤µ¤¸1
¥«¥ìーÊ´¡¡¾®¤µ¤¸1
Ê´¥Áー¥º¡¡Âç¤µ¤¸1
°áÍÑ¤ª¤«¤é¥Ñ¥¦¥Àー¡¡Å¬ÎÌ
¾¯ÎÌ¤º¤ÄÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤Ç²¹ÅÙ¤¬°ÂÄê¤·¡¢Ãæ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²ÃÇ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1.ÍÈ¤²Ìý¤òÆâ³ø¤ÎÌÜÀ¹¤êL0.5¤Þ¤ÇÆþ¤ì¡¢Ä´Íý¥âー¥É¤ò¡ØÍÈ¤²Êª¡Ù¤Ç40Ê¬¤ËÀßÄê¤·¡¢Ä´Íý¤ò³«»Ï¡£
2.¤ª¤«¤é¥Ñ¥¦¥Àー¤Ï¿å¤ÇÌá¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
3.¶Ì¤Í¤®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤ÏÈé¤ò³°¤·¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇÊñÃú¤Ç¤¿¤¿¤¤¤Æ¥ß¥ó¥Á¤Ë¤¹¤ë¡£
4.£²¡¢£³¤È±ö¡¢¥³¥·¥ç¥¦¤òº®¤¼¤ë¡£
5.£´¤ÎÈ¾Ê¬¤ËÀÄ¤Î¤ê¡¢»Ä¤êÈ¾Ê¬¤Ë¥«¥ìーÊ´¤ÈÊ´¥Áー¥º¤òº®¤¼¤ë¡£
6.¤½¤ì¤¾¤ì¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë·Á¤òÀ°¤¨¡¢¤ª¤«¤é¥Ñ¥¦¥Àー¤ò¤Þ¤Ö¤·¤ÆÍÈ¤²¤ë¡£
¡Ø¤Æ¤¤¤È¤¦¥·¥§¥Õ¡Ù¤Ï¤Õ¤¿¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»Ä¤ê»þ´Ö¤äÁªÂòÃæ¤Î¥âー¥É¤Ê¤É¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¼¨¡£
¡Ø¤Æ¤¤¤È¤¦¥·¥§¥Õ¡Ù¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò»Ù¤¨¤ë¿©»ö¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ³¤±¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë°ìÂæ¤Ç¤¹¡£¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â´ÊÃ±¤Ç¥Ø¥ë¥·ー¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«Ãæ¡£
ËèÆü¤Î¿©»ö´ÉÍý¤ä±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î»²¹Í¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥°¥ìー¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¼·ÊõÊÁ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ø¤Æ¤¤¤È¤¦¥·¥§¥Õ¡Ù¤Ï¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¡£
¡ÚÍ½Ìó³ä°ú¤ò¼Â»ÜÃæ¡Û¤Æ¤¤¤È¤¦¥·¥§¥Õ¡Êr2250¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë°Ê¹ß½Ð²ÙÊ¬
´ü´Ö¡§～2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç
\12,800±ß¢ªÍ½Ìó³ä°ú¤²Á³Ê\10,800
¡¦12¤ÎÄ´Íý¥âー¥É¤òÅëºÜ
¡¦ÊÝ²¹&¥¿¥¤¥Þーµ¡Ç½ÉÕ¤
¡¦Áàºî¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë
¡¦Æâ³ø¤Ï¤ª¼êÆþ¤ì´ÊÃ±¤Ê¥Î¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦¾ø¤·´ï¡¢·×ÎÌ¥«¥Ã¥×¡¢¤·¤ã¤â¤¸ÉÕ¤
