【MCM】バレンタインに向けた特別なギフトセレクションを発表

MCM FASHION GROUP JAPAN株式会社

ドイツ発のラグジュアリーブランド MCM は、バレンタインシーズンに向けて、ブランドのシグネチャーアイテムを揃えた特別なギフトセレクションを発表します。

お気に入りの映画のワンシーンのように、MCMのデザインはその瞬間の感情を映し出し、時を超えて愛される存在として日常に寄り添います。ブランドを象徴するバッグやスモールレザーグッズ、アクセサリーは、タイムレスな魅力と洗練された機能性を兼ね備え、大切な人への贈り物としてはもちろん、自分自身のスタイルを表現する特別なピースとしてもふさわしいアイテムです。

MCMストアではバレンタインシーズンに合わせて、特別仕様のリボンとタグをあしらった限定ギフトラッピングをご用意。大切な人への贈り物を、より印象的に演出します。

MCMのバレンタインギフトセレクションは、日本国内のMCMストアおよび公式オンラインストアにてご覧いただけます。

Aren バニティケース \102,300 / Rabot スカーフ \198,00New Liz ショッパー \112,200 / Aren マーズドッグチャーム \45,100 / AirPods Pro ケース \29,700Diamant 3D クロスボディバッグ \134,200 / Mini ジップ ウォレット \51,70075ml Diamond オーデパルファム \17,710 / 75ml CRUSH オーデパルファム \14,630Toni ショッパー \126,500 / Aren ウォレット \56,100Ella ボストン \174,900 / Aren カードケース \29,700

ABOUT MCM (Modern Creation München)

1976年にドイツで創業されたMCMは、従来のラグジュアリーに対するオルタナティブとして誕生し、1970年代のミュンヘンで人気を集めた革新的で華やかなライフスタイルに合わせて、個性的で高品質なアクセサリーやアイテムを作り出しました。現在もその独自のスタイルを受け継ぎながら、新しい世代の自立した感性を持つ人々に向けて、次世代のラグジュアリーを提案しています。MCMは現在、ミュンヘン、ベルリン、ロンドン、パリ、ニューヨーク、ロサンゼルス、東京、ソウルなど、世界43カ国にある584店舗で展開されています。

お問合せ先

メール：contact.jp@mcmworldwide.com

ウェブサイト： www.mcmworldwide.com

公式SNS： @MCMWORLDWIDE