Æ±À¤Âå¤«¤é°µÅÝÅª»Ù»ý¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡È²ÏÂ¼³ðæÆ¡É¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ØKellure¡Ê¥±¥ë¥¢¡Ë¡Ù¤¬»ÏÆ°¡£Âè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢SPINNS¤È¤Î´°Á´¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ÇÂÔË¾¤ÎÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¡ª
¼ã¼Ô¸þ¤±¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§½ÐÏ©²íÌÀ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖSPINNS¡Ê¥¹¥Ô¥ó¥º¡Ë¡×¤Ï¡¢Freum½êÂ°¤Î¡È²ÏÂ¼³ðæÆ¡É ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ØKellure¡Ê¥±¥ë¥¢¡Ë¡Ù¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»ÏÆ°¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡È²ÏÂ¼³ðæÆ¡É¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æ±À¤Âå¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÃíÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡£
º£²óÎ©¤Á¾å¤²¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ØKellure¡Ê¥±¥ë¥¢¡Ë¡Ù¤Ï¡¢
¡ØKel¡Ê¥±¥ë¡Ë¡Ö³Ë¡¦¥¯ー¥ë¡×¡Ù¡Ü ¡Øallure¡Ê¥¢¥ê¥å¥¢¡Ë¡ÖÌ¥ÎÏ¡×¡Ù¡á ¡ØKellure¡Ê¥±¥ë¥¢¡Ë¡Ù
¡¡¢ª ¡Ö¥¯ー¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¡×
¡Ö¥¯ー¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¡×¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤ÆÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Kellure¡Ê¥±¥ë¥¢¡Ë¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¿ï½ê¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¸¥Ã¥×¥Ñー¥«ー¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥é¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ó¤Ï¡¢Âç¤¤µ¤ä·Á¡¢ÇÛÃÖ¤Þ¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¬1ÅÀ1ÅÀºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ÕÌ£¤òÈ¿±Ç¤·¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬¼ê¸µ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¥¤¥áー¥¸¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿ï½ê¤Ë»Ü¤·¤¿¥À¥áー¥¸²Ã¹©¤ä¡¢¥Ü¥Ç¥£Á´ÂÎ¤ò¥¦¥©¥Ã¥·¥å²Ã¹©¤·¤Æ¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥°¥é¥ó¥¸¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò±é½Ð¡£
Kellure¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÃå¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢²ÏÂ¼³ðæÆ¤Î´¶À¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¸¥Ã¥×¥Ñー¥«ー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
🔻²ÏÂ¼³ðæÆ¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ¾Ò²ðÆ°²è¤Ï¶áÆü¸ø³«
https://www.instagram.com/spinns_official(https://www.instagram.com/spinns_official)
--------------------
¡ÚKellure¡Ê¥±¥ë¥¢¡ËÂè1ÃÆ¡Û
¢£¥¸¥Ã¥×¥Ñー¥«ー¡§\14,850 tax in
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡¿´ü´Ö
SPINNS SHIBUYA109¤¢¤Ù¤ÎÅ¹¡ÊÂçºå¡Ë¡¿2026Ç¯2·î23Æü(·î)～3·î7Æü(ÅÚ)
SPINNS SHIBUYA109Å¹¡ÊÅìµþ¡Ë¡¿2026Ç¯3·î2Æü(·î)～3·î15Æü(Æü)
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÎÊÖÉÊ¡¦ÊÖ¶âÂÐ±þ¤Ï°ìÀÚ¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ëü°ìÉÔÎÉ¤Î¾ì¹ç¤ÏÎÉÉÊ¤È¸ò´¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡Û
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»ÜÅ¹ÊÞ/¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì
¡¦3·î7Æü(ÅÚ)¡§SPINNS SHIBUYA109¤¢¤Ù¤ÎÅ¹/2³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¡¦3·î15Æü(Æü)¡§SPINNS SHIBUYA109Å¹/8³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¡Ú2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¥á»£±Æ²ñ¡Û¡Ú30ÉÃÆ°²è»£±Æ²ñ¡Û¡Ú¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ªÅÏ¤·²ñ¡Û
¡¦Kellure¡Ê¥±¥ë¥¢¡Ë¥¸¥Ã¥×¥Ñー¥«ー¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯Ëè¤Ë¡Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¥á»£±Æ²ñ»²²Ã·ô¡×¡Ö30ÉÃÆ°²è»£±Æ²ñ»²²Ã·ô¡×¡Ö¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ªÅÏ¤·²ñ»²²Ã·ô¡×¤ò1Ëç¤º¤Ä¤ªÅÏ¤·¡£
¢¨¡Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¥á»£±Æ²ñ»²²Ã·ô¡×¡Ö30ÉÃÆ°²è»£±Æ²ñ»²²Ã·ô¡×¡Ö¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ªÅÏ¤·²ñ»²²Ã·ô¡×¤Ï¡¢¾¦ÉÊÈ¯ÇäÆü¤è¤êÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¥á»£±Æ²ñ»²²Ã·ô¡×¡Ö30ÉÃÆ°²è»£±Æ²ñ»²²Ã·ô¡×¡Ö¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ªÅÏ¤·²ñ»²²Ã·ô¡×¤Ï¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿Ëç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÎó¤¬ÅÓÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨30ÉÃÆ°²è»£±Æ²ñ¤Ï¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤·¤¯¤Ï¡¢1¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µ¥¤¥ó²ñ¡Û
¡¦Kellure¡Ê¥±¥ë¥¢¡Ë¥¸¥Ã¥×¥Ñー¥«ー¤ò2Ëç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯Ëè¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥ó²ñ»²²Ã·ô¡×¤ò1Ëç¤ªÅÏ¤·¡£
¢¨¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ï¡¢¤ª¹¥¤¤Ê»äÊª¤Ë1²Õ½ê¥µ¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë
16»þ～ 2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¥á»£±Æ²ñ¡¦30ÉÃÆ°²è»£±Æ²ñ¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ªÅÏ¤·²ñ¡¦¥µ¥¤¥ó²ñ
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨»£±Æ²ñ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤ß¤´»£±Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÎó¤¬ÅÓÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½àÈ÷¤¬½ÐÍè¼¡Âè»Ï¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÎó¤ÏÅöÆü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Á°¤ÎÉô¤¬¿¤Ó¤¿¾ì¹ç¡¢¸å¤ÎÉô¤Ï¤ª»þ´ÖÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã·ô¤ÎÊ¶¼º¤Ë¤è¤ëÈ¯¹Ô¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã·ô¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÝ¤Ë²ó¼ý¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ±¹Ô¼Ô¤ÎÊý¤È¤Î¤ªÊÂ¤Ó¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤¹¤ß¤ä¤«¤Ë¤´Âà¾ìÄº¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤´¶¨ÎÏ¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã·ô¤Î¾ùÅÏ¡¦Å¾Çä¡¦Ê£À½¤Ï¶Ø»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤âºÆÈ¯¹Ô¡¦ºÆÇÛÉÛ¤ÏÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤ÎÏ¿²»¡¦Ï¿²è¤Ï¶Ø»ß¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡¦ÂÎ²¹¤¬37.5ÅÙ°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ï¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï·¸°÷¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤´¶¨ÎÏ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨·¸°÷¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°û¼ò¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ìÆâ¡¦³°¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»ö¸Î¡¦ÅðÆñ¡¦´ïÊªÇËÂ»Åù¤Ï¼çºÅ¼Ô¡¦²ñ¾ì¡¦½Ð±é¼Ô¤Ï°ìÀÚÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ µ®½ÅÉÊ¤Ï³Æ¼«¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Á°ÆüµÚ¤ÓÅöÆü¤Î²ñ¾ì¼þÊÕ¤Ç¤ÎºÂ¤ê¹þ¤ß¤ä½¸²ñÅù¤Ï¡¢ Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¶Ø»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢ ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¸òÄÌÈñ¡¦½ÉÇñÈñ¤Ê¤É¤ÎÊä½þ¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´ÊÖ¶â¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£ ÉÔÎÉÉÊ¤ÏÎÉÉÊ¤Ë¤ª¼èÂØ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ÏËüÁ´¤ò´ü¤·¤¿¾å¤Ç¤Î±¿±Ä¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ ÉÔ¿³¼Ô¡¦ÉÔ¿³Êª¤ò¸«¤«¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ªÀ¼¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¤µ¤ì¤¿Êý¤«¤éÂ®¤ä¤«¤Ë¤´Âà¾ìÄº¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£±¿±ÄÂ¦¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î¸ª¤äÏÓ¤Ë¿¨¤ì¤ÆÍ¶Æ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢£²ÏÂ¼ ³ðæÆ ¡Ê¤«¤ï¤à¤é ¤«¤Ê¤È¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2007Ç¯9·î20Æü¡Ê18ºÐ¡Ë
¿ÈÄ¹¡§180cm
½Ð¿ÈÃÏ¡§ºë¶Ì¸©
ÆÃµ»¡§¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥²ー¥à¡¢³¨½ñ¤¯¤³¤È
¼ñÌ£¡§¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¡¢¥²ー¥à
¡ÚInstagram¡Ûhttps://www.instagram.com/kanato4926
¡ÚTikTok¡Ûhttps://www.tiktok.com/@kanatodayon_freum
¡ÚYouTube¡Ûhttps://www.youtube.com/@kanato-freum
◼︎SPINNS(¥¹¥Ô¥ó¥º)
¡Ö¼çÄ¥¤¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤ì¤ë¤Ã¤Æ¥à¥Æ¥¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¾ï¤Ë»þÂå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ËÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼çÄ¥¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ¡×¤È¡ÖÊÑ¤ï¤ì¤ë¡×¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤ë¡È¥¹¥¿¥¤¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖNEW&VINTAGE STYLE MARKET¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¾¦ÉÊ¤«¤éÃæ¸Å¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ê¥»¥ì¥¯¥È¤Ë¤è¤ëÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉÊÂ·¤¨¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²»³Ú¡¢¥¢ー¥È¡¢¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¡É¥æー¥¹¥«¥ë¥Á¥ãー¡É¤ò¥¹¥Ô¥ó¥ºÉ÷¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·Â³¤±¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢²»³Ú¡¢¥¢ー¥È¡¢¿Í¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥æー¥¹¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬¥¹¥Ô¥ó¤¹¤ë(±²´¬¤¯)¤ªÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡£
HP: https://www.spinns.com/
online store: https://www.spinns.jp/
instagram: https://www.instagram.com/spinns_official
TikTok: https://www.tiktok.com/@spinns_official
ÀßÎ©¡§1997 Ç¯ 1 ·î
»ñËÜ¶â¡§10 É´Ëü±ß
URL¡§https://www.humanforum.co.jp/
--------------------------------------------------------------------------------------------
[¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»]
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à
Ã´Åö : Æ£±Ê
ÅÅÏÃ : 03-6434-9720
¥áー¥ë : press@spinns.com
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦ ¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡½ÐÏ© ²íÌÀ
ËÜ ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è»ûÄ®ÄÌÂýÌô»Õ¾å¥ë¼°ÉôÄ®261ÈÖÃÏ
TEL¡§075-212-8991