阿佐ヶ谷19店舗を巡る“二次元文化の感謝祭”『クリエイターズ・ナイト ～二次元の宴～』2026年2月開催

Shining Planner株式会社

街頭ポスター

■イベント概要

名称：クリエイターズ・ナイト ～二次元の宴～

開催日：2026年2月19日(木)～23日(月)

開催場所：東京都杉並区 阿佐ヶ谷周辺19店舗

形式：街回遊型イベント

参加者はパンフレットを持って対象店舗を巡り、お好きなアニメや漫画、ゲームの話をしながら、阿佐ヶ谷の飲み歩きをお楽しみください。

■企画背景

日本のアニメ・ゲーム・漫画といった二次元コンテンツは、世界中で愛されています。

その作品を生み出しているクリエイターへ“ありがとう”を伝える場を作りたい、という想いから、本イベントはスタートしました。

2025年2月に第1回、2025年8月に第2回を開催。

クリエイター・ファン・飲食店が交流できるリアルコミュニティイベントとして継続開催され、第3回となる今回は参加店舗数を拡大して実施します。

■見どころ

19店舗でドリンク1杯無料（最大19杯）

チケットとなりますパンフレットを購入し該当店舗に来店すると、1店舗ごとにドリンク1杯が無料になります。

すべての店舗を巡ることで最大19杯分を楽しめる街回遊体験型イベントです。



格之進ハンバーグ特別コラボ(https://kakunosh.in/)

人気の肉ブランド「格之進」のハンバーグを阿佐ヶ谷で提供。

各店舗が独自にアレンジした限定メニューをお楽しみいただけます。

限定キャラクターカード配布(https://x.com/gaogaomegu)

イラストレーター「gaogao」オリジナルキャラクターカードを無料配布。

パンフレット購入時に1枚＋来店時に１店舗につき１枚ずつ。

全20種のキャラクターカードをプレゼントいたします。

阿佐ヶ谷該当店舗MAP限定キャラクターカード格之進ハンバーグ提供店

■参加料金

一般：4,000円（税込）

クリエイター：3,000円（税込）

※アニメ・ゲーム・漫画などコンテンツ制作関係者

■参加方法

１.チケットとなりますパンフレットを購入

販売店舗にて、前売りまたは参加当日にパンフレットをご購入下さい。

２.パンフレットを受け取る

店舗にて参加日の記入されたパンフレットをお受け取りください。

※記載された日付のみ有効

３.店舗を巡る

対象19店舗を自由に巡り、阿佐ヶ谷グルメをお楽しみください。

４.スタンプを集める

来店ごとにスタンプを押印します。

５.特典を受け取る

・1店舗ごとに限定キャラクターカード配布

・スタンプカードのスタンプを集めると別途特典あり

イベント概要

参加方法

スタンプカード詳細

イベントの楽しみ方

■チケット（パンフレット） ご購入方法

前売り

販売期間：2026年2月18日まで

販売時間：18:00～閉店時間

販売場所：

前田家(https://www.instagram.com/maedaya_asagaya/)（東京都杉並区阿佐谷南1-47-21-104）

当日

販売期間：2026年2月19日～2月23日

販売時間：18:00～21:00

販売場所：

前田家(https://www.instagram.com/maedaya_asagaya/)（東京都杉並区阿佐谷南1-47-21-104）

NOMADA(https://www.instagram.com/dining.bar.nomada/)（東京都杉並区阿佐谷北1-44-14）

ハイボールバーHUM(https://www.instagram.com/hum_highballbar/)（東京都杉並区成田東5-40-11 興松マンションB1F）

■参加店舗（19店舗）

前田家(https://www.instagram.com/maedaya_asagaya/)

URAバル(https://www.instagram.com/ura_baru/)

1000円BAR MARS(https://www.instagram.com/mars_asagaya_official/)

ROCK KITCHEN 1984(https://www.instagram.com/rock.kitchen1984/)

ROUTE 45 DINER(https://www.instagram.com/route45_diner/)

麻雀BAR GE CHE 七(https://www.instagram.com/ma_jan_bar_geche7/)

NOMADA(https://www.instagram.com/dining.bar.nomada/)

にこ壱(https://www.instagram.com/nicoichi251_asagaya/)

BAR BLUE FOREST(https://www.instagram.com/bar_blueforest_asagaya/)

44SONIC(https://x.com/Bar44sonic/status/1760201733148709014)

HANG OVER-ヨアソビ-(https://www.instagram.com/shin._.h._karaoke.bar/)

ハイボールバーHUM(https://www.instagram.com/hum_highballbar/)

阿波や壱兆バイパス店(https://www.instagram.com/awaya8182_iccho/?hl=ja)

8129ジェミー(https://www.instagram.com/8129jammy/)

ちょいと彦もん(https://www.instagram.com/hikomon_630/)

焼酎バー ハジカミ(https://www.instagram.com/shochubar_hajikami/)

呑み処げんげ(https://www.instagram.com/genge_asagaya/)

ROCK HOUSE 244(https://www.instagram.com/rockhouse244/)

BAR HAGURE(https://www.instagram.com/bar.hagure/)

※営業時間は各店舗ごとに異なります

※店舗によりチャージ料がかかる場合があります

■主催

クリエイターズ・ナイト企画運営委員

前田家 / ShiningPlanner株式会社

お問い合わせ：2d.banquet@gmail.com

■今後の展開

本イベントは阿佐ヶ谷を拠点に継続開催し、将来的には他地域への展開も視野に入れています。

リアルな交流を通じて、創作文化の新しいコミュニティ形成を目指します。

■主催コメント

本イベントは、“創り手へ感謝を伝える文化”をリアルな場で生み出すことを目的に企画いたしました。

SNS中心の時代だからこそ、街を歩き、人と出会い、作品の裏側にいるクリエイターを意識する体験が必要だととらえています。

個人店文化の残る阿佐ヶ谷だからこそ生まれる交流を通じて、飲食店・ファン・創り手がつながり、感謝の気持ちが行き交うコミュニティを継続的に作っていきたいと考えています。

■SNSアカウント

X（旧Twitter）(https://x.com/2d_banquet)

Instagram(https://www.instagram.com/2d.banquet/)