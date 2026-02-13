¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢¡Ö5Ç¯¤Ö¤ê¡×¤Î²¦Æ»¥°¥é¥Ó¥¢²ò¶Ø¡ª»ûËÜè½½ï2nd¼Ì¿¿½¸¤¬´©¹Ô·èÄê¡ª
Netflix¥É¥é¥Þ¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê -À»°è-¡Ù¤äÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÇÐÍ¥¡¦»ûËÜè½½ï¤ÎÂÔË¾¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¤¬´©¹Ô·èÄê¡ª¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥êー¡¢¥Ìー¥Ç¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¥¥éー¥«¥Ã¥È¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¼ýÏ¿¤·¤¿»ê¹â¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£
¿ô¡¹¤ÎÏÃÂê¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò½Å¤Í¤ëÇÐÍ¥¡¦»ûËÜè½½ï¤¬¡¢4·î1Æü(¿å)¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¤¿¡Ø2nd¼Ì¿¿½¸¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
2018Ç¯¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¡ÖÂçÇ÷ÎÏ¥Ü¥Ç¥£¡×¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿»ûËÜ¡£¶áÇ¯¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¯Èà½÷¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æº£¡¢10Ç¯ÌÜ¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤¤¤¦É½¸½¤Î¾ì¤Øµ¢´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥í¥±ÃÏ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢À¾Éô¡£ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢5Ç¯¤Î·îÆü¤ò·Ð¤Æ¤è¤êÈþ¤·¤¯¡¢¤è¤êÂçÃÀ¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ¤Î»êÊõ¡×¤¬¡¢¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Îー¥Ö¥é¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Ìー¥Ç¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©¤ó¤À°ÕÍßºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿½¸¸ø¼°X¡Ê@rio_photobook¡Ë¤Ç¤âÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤½¤Î¤Û¤«¼Ì¿¿½¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¿ï»þ¹¹¿·¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
(C)µÆÃÏÂÙµ×¡¿¹ÖÃÌ¼Ò
»ûËÜè½½ï¡¦¥³¥á¥ó¥È
¢¡¼Ì¿¿½¸¥í¥±¤Î´¶ÁÛ
¥í¥±ÃÏ¤Ï¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ñー¥¹¡£¿¿²Æ¤ÎâÁ¤·¤¤ÂÀÍÛ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤¿º¢¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê²û¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¿´¤Þ¤Ç²òÊü¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥í¥±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¼Ì¿¿½¸¤Î¸«¤É¤³¤í
¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤¤è¤¦¤Ç°ì½Ö¤À¤Ã¤¿10Ç¯¡£ÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÊâ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Èº£¤Î¼«Ê¬¤¬¸òº¹¤¹¤ë°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À©ºîÃÊ³¬¤«¤é·È¤ï¤ê¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¼«Á³ÂÎ¤ÎÉ½¾ð¤ä¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ëÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤Þ¤Ç¡¢ºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÞÕ¿È¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£
¢¡ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¸«¼é¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¡¢º£¤Î»ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ìºý¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
»ûËÜè½½ï¡Ê¤Æ¤é¤â¤È¡¦¤ê¤ª¡Ë
2001Ç¯11·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î24ºÐ¡£¹Åç¸©½Ð¿È¡£¡Ø¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2018¡Ù¤Ç¡Ø¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê -À»°è-¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤ä¡ØÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤ò½Å¤Í¤ë¡£3·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢½é¼ç±é±Ç²è¡ØÅìµþÆ¨Èò¹Ô¡Ù¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤È¤Ê¤ë¡£
½ñÀÒ³µÍ×
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø»ûËÜè½½ï2nd¼Ì¿¿½¸¡Ê²¾¡Ë¡Ù
¢£È¯¹Ô¡§¹ÖÃÌ¼Ò
¢£È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î1Æü
¢£Äê²Á¡§2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ISBN¡§978-4-06-543186-3
¢£¼Ì¿¿½¸¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@rio_photobook
