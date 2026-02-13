2025Ç¯¤â¥¥ã¥ó¥Ç¥£»Ô¾ì¥·¥§¥¢No.1¢¨¡¡²áµîºÇ¹â¤ÎÇä¾å¹â¡¦Íø±×¤òÃ£À®¥«¥ó¥í ¡Ö2025Ç¯ÅÙ·è»»¡¦2026Ç¯ÅÙ·Ð±ÄÊý¿Ë¡×ÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü
¡¡¥«¥ó¥í°»¤ä¥Ô¥å¥ì¥°¥ß¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥«¥ó¥í³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Â¼ÅÄ Å¯Ìé¡¢°Ê²¼¥«¥ó¥í)¤Ï¡¢2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢2025Ç¯ÅÙ·è»»¡¦2026Ç¯ÅÙ·Ð±ÄÊý¿ËÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Çä¾å¹â¡¦Íø±×¤È¤â¤Ë²áµîºÇ¹â¤òÃ£À® ¥«¥Æ¥´¥ê¥È¥Ã¥×¥áー¥«ー¢¨¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤ò¤±¤ó°ú
¡¡¥«¥ó¥í¤Ï¡¢Âç¿Í¸þ¤±¥°¥ß¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ô¥å¥ì¥°¥ß¡×¤ä¥Ïー¥É¤Ê¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡Ö¥«¥ó¥Ç¥ßー¥Ê¥°¥ß¡×¤Ê¤É¤Çºòº£µÞ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ß»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÒÌ¾¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥«¥ó¥í°»¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Û»Ò¿©ÉÊ¶È³¦¤Ç½é¤Î¤Î¤É°»¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö·ò¹¯¤Î¤É°»¡×¤ä¡¢¸·ÁªÁÇºà¤Ë¤è¤ë¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥ß¥ë¥¯¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ö¶â¤Î¥ß¥ë¥¯¡×¤Ê¤É¡¢»þÂå¤ä¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë°ì´ÓÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖKanro Vision 2.0¡×¤òÈ¯É½¡£¤³¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÃæ´ü·Ð±Ä·×²è2030¡×¤Ç¤Ï¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¤Î4¤Ä¤Î¹ü»Ò¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¥°¥ß»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î»ö¶ÈÎÎ°è³ÈÂç¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë³ÈÄ¥¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ´ü·Ð±Ä·×²èÈ¯É½½éÇ¯ÅÙ¤Î2025Ç¯ÅÙ¡¢¥«¥ó¥í¤ÏÇä¾å¹â¡¦Íø±×¤È¤â¤Ë²áµîºÇ¹â¤òÃ£À®¡£2026Ç¯ÅÙ¤âÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¥¥ã¥ó¥Ç¥£»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥áー¥«ー¥·¥§¥¢¤Ç¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ¢¨1¡£¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¤Ç¤Ï°»¡Ê¥Ïー¥É¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ë¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç1°Ì¢¨2¡¢¥°¥ß¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤Ï2°Ì¢¨3¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1:¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI¡Ü ¥¥ã¥ó¥Ç¥£»Ô¾ì¡¡2025Ç¯1～12·î·×¡¡ÈÎÇä¶â³Û¥·¥§¥¢
¢¨2:¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI¡Ü ¥Ïー¥É¥¥ã¥ó¥Ç¥£»Ô¾ì¡¡2025Ç¯1～12·î·×¡¡·ÁÂÖ¡ÊÁÈÀ®¡ËÊÌÈÎÇä¶â³Û¥·¥§¥¢
¢¨3:¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI¡Ü ¥°¥ß»Ô¾ì¡¡2025Ç¯1～12·î·×¡¡·ÁÂÖ¡ÊÁÈÀ®¡ËÊÌÈÎÇä¶â³Û¥·¥§¥¢
¢£¹ñÆâ»Ô¾ì¤Î¹¹¤Ê¤ë¶¥Áè·ã²½¤òÁÛÄê¤·¡¢ÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¤Ç´ë¶È²ÁÃÍ¡¦¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤à
¡¡¥«¥ó¥í¤Ï¡¢¹ñÆâ¥¥ã¥ó¥Ç¥£»Ô¾ì¥·¥§¥¢No.1¢¨¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤â¡¢»Ô¾ì´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡¢¶¥Áè¤â°ìÁØ·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âµÞ³ÈÂç¤¹¤ë¹ñÆâ¥°¥ß»Ô¾ì¤Ï¡¢2030Ç¯¤ËÌó1,500²¯±ßµ¬ÌÏ¤ØÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î½ÅÍ×¤ÊÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²¢À¹¤Ê¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Ä«Æü¹©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥°¥ß¥é¥¤¥ó¤òÁýÀß¡£¸½ºß¤Î2¥é¥¤¥ó¤«¤é3¥é¥¤¥óÂÎÀ©¤Ø³È½¼¤·¡¢À¸»ºÇ½ÎÏ¤òÌó5³äÁý¶¯¤·¤Þ¤¹¡£2027Ç¯7·î¤Î²ÔÆ¯³«»Ï¤Ë¸þ¤±½àÈ÷¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸úÎ¨²½¤ª¤è¤Ó¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Î°ÂÄê¶¡µëÂÎÀ©¤â¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¿·¾¦ÉÊÅêÆþ¤È¾¦ÉÊ³«È¯ÎÏ¤Î¶¯²½¡¢µ¡Ç½ÀÉÕ²Ã¤Ë¤è¤ë¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤òÄÌ¤¸¡¢¹ñÆâ°»¡¦¥°¥ß»ö¶È¤ò¤µ¤é¤Ë³È½¼¡£¹¹ðÅê»ñ¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê´ë¶È¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢¡È¥«¥ó¥í¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤ÎÈ×ÀÐ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸ÜµÒ¤Î³ÈÄ¥¤È¿¼²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È¤ª¤è¤Ó¿·µ¬»ö¶È¤Î´ðÈ×¤ò¶¯²½¤¹¤ë
¡Ô¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È¡Õ
¡üÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥Ô¥å¥ì¥°¥ßÈÎÏ©³ÈÂç
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥°¥ß»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤òÍ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥Ô¥å¥ì¥°¥ßÈÎÏ©³ÈÂç¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖKanro America Inc.¡×¤Î¸½ÃÏË¡¿Í¤òÀßÎ©¡£Å¸¼¨²ñ¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤ä¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥å¥ì¥°¥ß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ä¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹âÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£9·î¤«¤é¤ÏÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢Çä¾å³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯1·î11Æü(Æü)～13Æü(²Ð)¤Ë¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖWinter Fancy Faire 2026¡×¤Ë¡¢2·î¤Ë¤ÏÂç³ØÀ¸¶¨¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÖCAMEX Campus Market Expo¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤ò¹¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤«¤éÎÙÀÜ½£¤Ø¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ú¤Â³¤ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥Ò¥È¥Ä¥Ö¥«¥ó¥í»ö¶È¡Õ
¡ü²áµîºÇ¹âÇä¾å¹â¤ò¹¹¿·¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤à
¡¡¥«¥ó¥í¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¡Ö¥Ò¥È¥Ä¥Ö¥«¥ó¥í¡×¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¿©´¶¥°¥ß¡Ö¥°¥ß¥Ã¥Ä¥§¥ë¡×¤¬ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤ÈÎÇä¹¥Ä´¤Ê±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢²áµîºÇ¹âÇä¾å¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯7·î¤è¤ê¡¢¤è¤ê¤ªµÒÍÍ¤ËÅ¹ÊÞÍøÍÑ¤Î¤´ËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ°Íý·ô¤Ë¤ÆÃêÁªÀ©¤òÆ³Æþ¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆÃÏ¤Ø¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×Å¹ÊÞ½ÐÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹©¾ì¤Î¤¢¤ëÄ¹Ìî¡¦¾¾ËÜ¥Ñ¥ë¥³¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Âçºå¡¦ºåµÞÇßÅÄËÜÅ¹¤Ç¤âÅ¸³«¤·¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)～15Æü(Æü) ¤Ë¤Ï¡¢¥®¥Õ¥È¥·ー¥º¥ó¤Î¼ûÍ×¤ò¸«¹þ¤ß¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉËÜÅ¹¤ÎÃÏ²¼1³¬ ¥Õー¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ½ÐÅ¹Ãæ¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â³ÆÃÏ¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¼Â»Ü¤ä¾ïÀßÅ¹¤ÎÅ¸³«¤ò»ëÌî¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ä¾¶á¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
¡ÔÃÏ°è¹×¸¥¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Õ
¡¡¤Ò¤«¤ê¹©¾ì¤Î¤¢¤ë»³¸ý¸©ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ó¥íÀ¸ÃÂ¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¸÷»Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¸÷»Ô¤È¤ÎÏ¢·È»ö¶È¡Ö¥«¥ó¥í°»¿©Æ²¤Î¤Þ¤Á ¤Ò¤«¤ê¡×¤ò2026Ç¯½Õ¤è¤ê¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢¸÷»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤Î»ö¶È¼Ô18¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»³¸ý¸©¸÷»Ô¤ÎÂçÏÂ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡¢¥«¥ó¥í°»¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥«¥ó¥íÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÂ¼ÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸÷»Ô¤ÎË§²¬»ÔÄ¹¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸÷»Ô¤Î¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤äÌîºÚ¤Ê¤É¤ÎÃÏ¸µ¿©ºà¤È¥«¥ó¥í°»¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤ò³Æ»ö¶È¼Ô¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¡¢¡Ö¸÷»Ô¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡È¥«¥ó¥í°»¿©Æ²¡É¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥áー¥¸¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢¸÷»Ô¤Î´Ñ¸÷Í¶µÒ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¾¾ËÜ¹©¾ì¤äÄ«Æü¹©¾ì¤Î¤¢¤ëÄ¹Ìî¸©ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü¤è¤ê¡¢¾¾ËÜ¹©¾ì¤äÄ«Æü¹©¾ì¤Î¤¢¤ëÄ¹Ìî¸©ÃÏ°è¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¡¦¾¾ËÜ»³²í¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¾¾ËÜ»³²í¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ËÌ´¤È´õË¾¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¡¢³èÎÏ¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¡Ö¤Ò¤È¤Å¤¯¤ê¡×¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ»³²íFC¤Î³èÆ°¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¹¹¤Ê¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»Ù±ç¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£3·î7Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¥Ûー¥àÀï±þ±ç¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢º£¸å¤ÏÃÏ°è¹×¸¥¤Î³èÆ°¤ä¥Ñー¥È¥Êー¥Þ¥Ã¥Á¥Çー¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥ó¥í¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¸÷»Ô¤È¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC ¤È2017Ç¯¤è¤ê¶¨Æ±¤·¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤ä¿©°éµÚ¤Ó¿©¤Î°ÂÁ´¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î³§¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¡¢¿©°éµÚ¤Ó¿©¤Î°ÂÁ´¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÃÏ°è¹×¸¥¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥«¥ó¥íÅ¸³«¥Ö¥é¥ó¥É
¢£¥«¥ó¥í²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ¥«¥ó¥í³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Â¼ÅÄ Å¯Ìé
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3ÃúÌÜ20ÈÖ2¹æ¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¥Ó¥ë37³¬
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§ 1912Ç¯(ÂçÀµ¸µÇ¯)11·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ²Û»Ò¡¢¿©ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ª¤è¤ÓÈÎÇä
¾å¾ì»Ô¾ì¡§ Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É2216¡Ë
URL¡¡¡¡¡§ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡¡https://www.kanro.co.jp/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ KanroPOCKeT¡¡https://kanro.jp/
¡¡Åö¼Ò¤Ï1912Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¼ÒÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¥ó¥í°»¡×¤ò»Ï¤á¡¢²Û»Ò¿©ÉÊ¶È³¦¤Ç½é¤Î¤Î¤É°»¤È¤Ê¤ë¡Ö·ò¹¯¤Î¤É°»¡×¡¢¥ß¥ë¥¯¥Õ¥ìー¥Ðー¥¥ã¥ó¥Ç¥£»Ô¾ìÇä¾åNo.1¥Ö¥é¥ó¥É¢¨¡Ö¶â¤Î¥ß¥ë¥¯¡×¡¢Âç¿Í¸þ¤±¥°¥ß¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ô¥å¥ì¥°¥ß¡×¤Ê¤É¡¢À¸³è¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤òÁÏ¤êÂ³¤±¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾±ÄÅ¹¡Ö¥Ò¥È¥Ä¥Ö¥«¥ó¥í¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥È¤«¤é¥Ò¥È¤Ø ¤Ä¤Ê¤¬¤ë ¥Ò¥È¥Ä¥Ö¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯2·î¡¢¡ÖÃæ´ü·Ð±Ä·×²è2030¡×¤òºöÄê¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖKanro Vision 2.0¡×¤òÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖKanro Vision 2.0¡×¤Ï¡¢´ë¶È¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖSweeten the Future ¿´¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ö¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¡×¤Î²¼¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖSweet¤Ê½Ö´Ö¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¡¹¤È¼Ò²ñ¤Ë¾Ð´é¤ò¡£¡×¤È4¤Ä¤Î¥Ð¥ê¥åー¡ÖSweet ¤Ê½Ö´Ö¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¡Ö»ö¶È´ðÈ×¤òÊÑ³×¤¹¤ë¡×¡ÖÌ¤Íè¤ØËÂ¤°¡×¡ÖÁÏÈ¯Åª¤ÊÁÈ¿¥¤Î¹¹¤Ê¤ë¿Ê²½¡×¤«¤é¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅö¼Ò¤Î¿Ê¤àÊý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñÆâ¥°¥ß»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î»ö¶ÈÎÎ°è³ÈÂç¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë³ÈÄ¥¤ò¿Ê¤á¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë´óÍ¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI¡Ü¡¡¥ß¥ë¥¯¥Õ¥ìー¥Ðー¥¥ã¥ó¥Ç¥£»Ô¾ì2024Ç¯4·î～2025Ç¯3·îÎß·×ÈÎÇä¶â³Û¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°
¢£¥Ñー¥Ñ¥¹ ¡ÖSweeten the Future ～¿´¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ö¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£～¡×
¡¡¥«¥ó¥í¤Ï¡¢2022Ç¯¡¢´ë¶È¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖSweeten the Future ～¿´¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ö¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£～¡×¤òÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¯¡¢Àè¹Ô¤¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¡¦ÉÔ³Î¼Â¤Ê»þÂå¤ÎÃæ¡¢¥«¥ó¥í¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»Äø¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸À¸ì²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åü¤«¤éÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Åü¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹»ö¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥«¥ó¥í¤¬´ë¶È³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ ¡Ö¿´¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ö¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¡×½Ö´Ö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
