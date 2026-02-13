¡ÚGOKUMIN¡Û¡È¿çÌ²¤Î¼Á¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëº£¤³¤½¡£¸÷¤òÅ°Äì¼×ÃÇ¤·¡¢¿¼¤¤Ì²¤ê¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡ÖCICA¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯-3D¥¨¥¢¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤ò¿·È¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´ØÂô ¹¯´²¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÁí¹ç¿²¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGOKUMIN¡×¤Ï¡¢¼×¸÷Î¨99.99¡ó¡Ê¢¨¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡ÖCICA¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯-3D¥¨¥¢¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î13Æü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¸÷¤âÄÌ¤µ¤Ê¤¤´°Á´Ìµ¸÷ÀÇ½¤È¡¢¹ü³Ê¤Ë±è¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë3DÎ©ÂÎÀß·×¤òÎ¾Î©¡£Ìë´Ö¤Î½¢¿²»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãë´Ö¤Î²¾Ì²¤äÈô¹Ôµ¡¡¦¿·´´Àþ¤Ê¤É¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Þ¤Ç¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç²÷Å¬¤Ê¿çÌ²´Ä¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡§2025Ç¯12·î30Æü¡¢¹ñÆâ¤ÎÂè»°¼ÔÉÊ¼Á¸¡ººµ¡´Ø¤Ë¤ÆÂ¬Äê¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
³«È¯¼Ô¤ÎÁÛ¤¤
¡Ö¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÈè¤ì¤¬È´¤±¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¥«ー¥Æ¥ó¤Î·ä´Ö¤äÀ¸³è¸÷¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¡×¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡È¿çÌ²¤Î¼Á¡É¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤Ï¡¢¶áÇ¯¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤ÎÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ë¥Ö¥ëー¥é¥¤¥ÈÇøÏª¤Ë²Ã¤¨¡¢³¹Åô¤ä¼¼Æâ¾ÈÌÀ¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÊÑÍÆ¤Ë¤è¤ëÀ¸³è¸÷¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¡¢Ì²¤ê¤òË¸¤²¤ëÍ×°ø¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉ¡¼þ¤ê¤äÌÜ¸µ¤Î·ä´Ö¤«¤é¸÷¤¬Æþ¤ê¹þ¤à¡×¡¢¡Ö°µÇ÷´¶¤ä¥º¥ì¤Ë¤è¤ë°ãÏÂ´¶¡×¡¢¡ÖÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ë´¥Áç¤äÉÔ²÷´¶¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖCICA¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯-3D¥¨¥¢¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤º¤«¤Ê¸÷¤âÄÌ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤òÄÉµá¤·¡¢Àß·×¡¦ÁÇºà¡¦¹½Â¤¤ò°ì¤«¤é¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡È¼×¸÷ÀÇ½¡É¤È¡È¤Ä¤±¿´ÃÏ¡É¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤·¤¿¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÄ§¡Ú´°Á´Ìµ¸÷¤òÄÉµá¤·¤¿3DÎ©ÂÎÀß·×¡Û
¹ü³Ê¤Ë±è¤¦Î©ÂÎ¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤Ê·ä´Ö¤«¤é¤Î¸÷Ï³¤ì¤òÅ°ÄìÅª¤ËËÉ»ß¡£É¡¼þ¤ê¤äÌÜ¸µ¤Ë¼«Á³¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢¼×¸÷Î¨99.99¡ó¡Ê¢¨¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãë´Ö¤Î²¾Ì²¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Ç¤â¼þ°Ï¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿½Ö´Ö¤«¤é¿¼¤¤µÙÂ©´Ä¶¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡§2025Ç¯12·î30Æü¡¢¹ñÆâ¤ÎÂè»°¼ÔÉÊ¼Á¸¡ººµ¡´Ø¤Ë¤ÆÂ¬Äê¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿¼Ì²¤ò»Ù¤¨¤ëGOKUMINÆÈ¼«¤Î6ÁØ¹½Â¤¡Û
¤ªÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤À¸ÃÏ¤È¹âÉÊ¼ÁÄãÈ¿È¯¥¦¥ì¥¿¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿6ÁØ¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤ÈÅ¬ÅÙ¤ÊÃÆÎÏ¤ËÊñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ÇÌÜ¸µ¤Ø¤Î°µÇ÷¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹»þ´ÖÃåÍÑ¤·¤Æ¤â¥«¥µ¥«¥µ¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢½¢¿²Ãæ¤â¤Ä¤Ã¤Ñ¤é¤º²÷Å¬¡£Ã»»þ´Ö¤Î²¾Ì²¤Ç¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿ÌÜ³Ð¤á¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚCICAÀ®Ê¬ÇÛ¹ç¤Ç¡¢ÌÜ¸µ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥±¥¢¡Û
È©¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤ëÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢À°È©À®Ê¬¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëCICAÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤ÌÜ¸µ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â¥«¥µ¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯²÷Å¬¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£½¢¿²»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ä²¾Ì²»þ¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó¡ÚCICA¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯-3D¥¨¥¢¥Õ¥£¥Ã¥È¡Û
¡Ú²Á³Ê¡Û2,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥«¥éー¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»þ¡§Ìó24cm¡ß10cm¡¢Å¸³«»þ¡§Ìó72cm¡ß10cm
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯2·î13Æü
¡ÚÈÎÇäÅ¹¡Û
¡¦¸ø¼°EC¡§https://gokumin.co.jp/products/g-e3d-bk-01
¡¦Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0GF6QK5JJ?th=1
¡¦¥ä¥Õー¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/g-e3d-bk-01.html
¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì¡§https://item.rakuten.co.jp/gokumin/g-e3d-bk-01/
¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇä¿ô 200Ëü¸Ä ¡ÖGOKUMIN¡×¤È¤Ï
Ì²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹¬Ê¡¤Ê°ìÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤«¤é¡£
ÆüËÜÈ¯¤Î¿²¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGOKUMIN¡×¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¿²¶ñ¤ò¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ ¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡ÖAmazon.co.jp ÈÎÇä»ö¶È¼Ô¥¢¥ïー¥É2023 ºÇÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2Ç¯Ï¢Â³¿²¶ñ¥Ö¥é¥ó¥ÉÉôÌç»°´§Ã£À®¤Ê¤É¼õ¾ÞÎò¤âÂ¿¿ô¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£SDGs¤Ç¤âëð¤ï¤ì¤ë·ò¹¯Åª¤ÇË¤«¤ÊËèÆü¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖÁª¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
¡ü¡ÚGOKUMIN¡Û¡ÚGOKUMIN¡ÛÇº¤á¤ë¥Ù¥Ã¥ÉÁª¤Ó¤ËºÇÅ¬²ò¤ò¡£¾å¼Á¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿Å·Á³ÃÝ¤Î¹ñ»º¥Ù¥Ã¥É～ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë2¥¿¥¤¥×Æ±»þÈ¯Çä～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000308.000036491.html
¡ü¡ÚGOKUMIN¡Û¡ÚGOKUMIN¡Û¿·À¸³è¤Ï¡È¾²¤«¤éÀ¶·é¡É¡£Êë¤é¤·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁÈ¤ßÂØ¤¨¼«ºß¡ÃÄÌµ¤ÀÈ´·²¤ÊÃÝÁÇºà¡ßÆüËÜÀ½¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¤¬¿·ÅÐ¾ì
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000304.000036491.html
¡ü¡ÚGOKUMIN¡ÛËíÆñÌ±¤òµß¤¦¡ÖÄ¶Ìµ½ÅÎÏ¥¸¥§¥ë¥Ô¥íー¡×¤Ä¤¤¤ËÃÂÀ¸
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000277.000036491.html
GOKUMIN¤Î¸ø¼°SNS- Instagram¡§https://www.instagram.com/gokumin_official/
- X¡§https://x.com/gokumin888
- LINE¡§https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU
¡Ö¤Ò¤È¤¬¡¢¤Ä¤¯¤ë¡£¤Ò¤È¤Ø¡¢¤Ä¤¯¤ë¡£¡× ¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤êÆÏ¤±¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§´ØÂô ¹¯´²
½êºßÃÏ¡§¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-10-1
¸ø¼°HP¡§https://www.kurukuru.co.jp