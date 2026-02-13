¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¤è¤ê¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÎÆü¸þ¤¿¤Á5¿Í¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬¡¢Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ5·î16ÆüÈ¯Çä¡ª¡¡ÆÃÅµ¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Õ¥§¥¢¤âÆ±Æü¤è¤ê³«ºÅ!!
¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=2846
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¡¢Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ2026Ç¯5·î16Æü¤«¤éÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤è¤ê¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¥èー¥·¥çー!!¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥Õ¥§¥¢¡Û¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÎÆü¸þ¡¦·îÅç¡¦»³¸ý¡¦¸ÉÄÞ¡¦¹õÈø¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¡¢¡ÖÊ¸»ú¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¥èー¥·¥çー!!¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥Õ¥§¥¢¡Û¤ò5·î16Æü～6·î7Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢ÆÃÅµ¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¢¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯5·î16Æü
²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¡§5¼ï
¢¤¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯5·î16Æü
²Á³Ê¡§1¥Ñ¥Ã¥¯550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡1BOX¡Ê5¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¡Ë2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¡§Á´5¼ï
¢¤¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É5Ëç¥»¥Ã¥È
¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É5Ëç¥»¥Ã¥È
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯5·î16Æü
²Á³Ê¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¤Ê¸»ú¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
Ê¸»ú¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯5·î16Æü
²Á³Ê¡§³Æ1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¡§5¼ï
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Â¿¿ô¤Î¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¡ª
¢£¥Õ¥§¥¢¾ðÊó
¢¤ÆÃÅµ¡§¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¥èー¥·¥çー!!¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥Õ¥§¥¢
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î16Æü～6·î7Æü
³«ºÅ¾ì½ê¡§Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ½ü¤¯¡Ë
³«ºÅÆâÍÆ¡§´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×´ØÏ¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½ÌóÆâ¶â1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËËè¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ñÀÒ¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½Ìó¡ÊÆâ¶â1,100±ß¡ÒÀÇ¹þ¡Ó°Ê¾åÉ¬¿Ü¡Ë1ÅÀËè¤Ë¡¢ÆÃÅµ¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆâÍÆ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸¢ÍøÉ½µ
(C)¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£´ØÏ¢URL
¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ´ØÏ¢¾¦ÉÊ¥Úー¥¸(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=2846)
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¥èー¥·¥çー!!¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥Õ¥§¥¢(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114618)
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://haikyu.jp/)
¢£¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¤È¤Ï
¹â¹»¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤òÂêºà¤È¤·¤¿¸Å´Ü½Õ°ìÀèÀ¸¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
2014Ç¯¤«¤éTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2020Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤Ë¥·¥êー¥ºÂè4´ü¤Þ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2024Ç¯2·î16Æü¤Ë¥¢¥Ë¥áÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ï¥¤¥¥åー!! ¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î·èÀï¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ200²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±¨Ìî¹â¹»¤È²ªÂæ¹â¹»¤¬ÂÐ·è¤¹¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ï¥¤¥¥åー!! VS ¾®¤µ¤Êµð¿Í¡Ù¤ÎÀ©ºî¤ä¡¢ÛæÃ«³Ø±à¹â¹»¤ÈàÂºä¹â¹»¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!! ¥Ð¥±¥â¥Î¤¿¤Á¤Î¹Ô¤¯¤È¤³¤í¡×¤ÎTVÊüÁ÷¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£