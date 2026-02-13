¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥­¥åー!!¡×¤è¤ê¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÎÆü¸þ¤¿¤Á5¿Í¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬¡¢Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ5·î16ÆüÈ¯Çä¡ª¡¡ÆÃÅµ¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Õ¥§¥¢¤âÆ±Æü¤è¤ê³«ºÅ!!

¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=2846


³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥­¥åー!!¡×¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¡¢Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ2026Ç¯5·î16Æü¤«¤éÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤è¤ê¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥­¥åー!!¡×¥èー¥·¥çー!!¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥Õ¥§¥¢¡Û¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÎÆü¸þ¡¦·îÅç¡¦»³¸ý¡¦¸ÉÄÞ¡¦¹õÈø¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¡¢¡ÖÊ¸»ú¥¢¥¯¥ê¥ë¥­ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥­¥åー!!¡×¥èー¥·¥çー!!¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥Õ¥§¥¢¡Û¤ò5·î16Æü～6·î7Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥­¥åー!!¡×´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢ÆÃÅµ¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª




¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó


¢¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É

¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É


È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯5·î16Æü


²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¡§5¼ï








¢¤¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸

¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸


È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯5·î16Æü


²Á³Ê¡§1¥Ñ¥Ã¥¯550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡¡¡¡¡¡1BOX¡Ê5¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¡Ë2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¡§Á´5¼ï








¢¤¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É5Ëç¥»¥Ã¥È

¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É5Ëç¥»¥Ã¥È


È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯5·î16Æü


²Á³Ê¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë








¢¤Ê¸»ú¥¢¥¯¥ê¥ë¥­ー¥Û¥ë¥Àー

Ê¸»ú¥¢¥¯¥ê¥ë¥­ー¥Û¥ë¥Àー


È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯5·î16Æü


²Á³Ê¡§³Æ1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¡§5¼ï






¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Â¿¿ô¤Î¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¡ª




¢£¥Õ¥§¥¢¾ðÊó


¢¤ÆÃÅµ¡§¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë

¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥­¥åー!!¡×¥èー¥·¥çー!!¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥Õ¥§¥¢


³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î16Æü～6·î7Æü


³«ºÅ¾ì½ê¡§Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ½ü¤¯¡Ë


³«ºÅÆâÍÆ¡§´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥­¥åー!!¡×´ØÏ¢¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½ÌóÆâ¶â1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËËè¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ñÀÒ¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½Ìó¡ÊÆâ¶â1,100±ß¡ÒÀÇ¹þ¡Ó°Ê¾åÉ¬¿Ü¡Ë1ÅÀËè¤Ë¡¢ÆÃÅµ¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë


¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£







¢¨ÆâÍÆ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¢£¸¢ÍøÉ½µ­


(C)¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥­¥åー!!¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ




¢£´ØÏ¢URL


¡Ö¥Ï¥¤¥­¥åー!!¡×¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ´ØÏ¢¾¦ÉÊ¥Úー¥¸(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=2846)



¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥­¥åー!!¡×¥èー¥·¥çー!!¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥Õ¥§¥¢(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114618)



¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥­¥åー!!¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://haikyu.jp/)




¢£¡Ö¥Ï¥¤¥­¥åー!!¡×¤È¤Ï


¹â¹»¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤òÂêºà¤È¤·¤¿¸Å´Ü½Õ°ìÀèÀ¸¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¤Ç¤¹¡£


2014Ç¯¤«¤éTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2020Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤Ë¥·¥êー¥ºÂè4´ü¤Þ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2024Ç¯2·î16Æü¤Ë¥¢¥Ë¥áÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ï¥¤¥­¥åー!! ¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î·èÀï¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ200²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤µ¤é¤Ë¡¢±¨Ìî¹â¹»¤È²ªÂæ¹â¹»¤¬ÂÐ·è¤¹¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ï¥¤¥­¥åー!! VS ¾®¤µ¤Êµð¿Í¡Ù¤ÎÀ©ºî¤ä¡¢ÛæÃ«³Ø±à¹â¹»¤ÈàÂºä¹â¹»¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥­¥åー!! ¥Ð¥±¥â¥Î¤¿¤Á¤Î¹Ô¤¯¤È¤³¤í¡×¤ÎTVÊüÁ÷¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£