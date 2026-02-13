¡ÖI.G STORE¡×¤è¤ê¿·¾ðÊó¡ª¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¥èー¥·¥çー!!¥Õ¥§¥¢¡×2026Ç¯2·î13Æü¤è¤êI.G STORE¤Ç³«ºÅ¡ª¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÍÄ¤¤º¢¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤µ¤é¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÆÃÅµ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Õ¥§¥¢¤â³«ºÅ¡ª¥Õ¥§¥¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤ËI.G STORE¤Ç¡Ø¥Ï¥¤¥¥åー!!¡Ù´ØÏ¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¹ØÆþËè¤Ë¡¢ ÆÃÅµ¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤Þ¤¿Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤â¸åÆü¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅÍ½Äê¡ª
I.G STORE¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£³µÍ×
¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¥èー¥·¥çー!!¥Õ¥§¥¢¡×
¡ÚI.G STORE¥Õ¥§¥¢³«ºÅ´ü´Ö¡Û2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë18:00～2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡ÛI.G STOREhttps://www.igport-onlinestore.com/
¡Ú¾ÜºÙ¡Ûhttps://www.igport-onlinestore.com/collections/ig-haikyu
¥Õ¥§¥¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤ËI.G STORE¤Ç¡Ø¥Ï¥¤¥¥åー!!¡Ù´ØÏ¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¹ØÆþËè¤Ë¡¢ÆÃÅµ¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥Õ¥§¥¢¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥Õ¥§¥¢¤ÏÁ´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÅ¹ÊÞ(¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¤ÏÂÐ¾Ý³°)¡¢I.G STORE¥Õ¥§¥¢¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÃÅµÇÛÉÛ¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥§¥¢¤ÎÆâÍÆ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Ê°ìÉô¡ËÈ¯Çä¡§¥àー¥Ó¥Ã¥¯
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡¥è―¥·¥çー!!¡Ê5¼ï¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É5Ëç¥»¥Ã¥È¡¡¥è―¥·¥çー!!
¡Ú²Á³Ê¡Û1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥»¥Ã¥È¡¡¥è―¥·¥çー!! 3Ëç¥»¥Ã¥È¡ÊÆü¸þ¡¢·îÅç¡¢»³¸ý¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥»¥Ã¥È¡¡¥è―¥·¥çー!! 2Ëç¥»¥Ã¥È¡Ê¸ÉÄÞ¡¢¹õÈø¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡¥è―¥·¥çー!!
¡Ú²Á³Ê¡Û1¥Ñ¥Ã¥¯¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢1BOX(5¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê)¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¿§»æ¡¡¥è―¥·¥çー!!
¡Ú²Á³Ê¡Û1¥Ñ¥Ã¥¯¡§550±ß(ÀÇ¹þ)¡¢1BOX(5¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê)¡§2,750±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û»É½«¤ªÌ¾Á°¥¿¥ª¥ë(5¼ï)
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛÊ¸»ú¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー(5¼ï)
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¢»ÅÍÍ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£ABOUT I.G STORE
Production I.G¸ø¼°¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¥¹¥È¥¢¡£
¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¥·¥êー¥º¡Ù¡Ø¹õ»Ò¤Î¥Ð¥¹¥±¡Ù¡Ø¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These¡Ù¡ØPSYCHO-PASS ¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¡Ù¡Ø¥¸¥çー¥«ー¡¦¥²ー¥à¡Ù¤Ê¤ÉProduction I.G¤¬±ÇÁü²½¤·¤¿ºîÉÊ¡¢¹¹¤Ë¡¢¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¡ØËâË¡»È¤¤¤Î²Ç¡Ù¤Ê¤É¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëWIT STUDIOºîÉÊ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¦»ö¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ä¥Õ¥§¥¢¡¢ÆÃÅµ¤Ê¤É¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¾ðÊó¤¬ËþºÜ¡ª
¤Þ¤¿¡¢Production I.G¤Î¾ðÊóÈ¯¿®´ðÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢³ÆºîÉÊ¤Î¾ðÊó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¹ðÃÎ¡¢I.G¥¹¥È¥¢½ÐÄ¥Å¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ê¤É¤â¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤âºîÉÊ¤ò°¦¤¹¤ë³§ÍÍ¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£IG¥¹¥È¥¢¸ø¼°X¡§@IGPORT_STORE¡¡ https://x.com/IGPORT_STORE
¢£IG¥¹¥È¥¢¸ø¼°HP¡§https://www.igport-onlinestore.com/collections/ig-store-top
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥àー¥Ó¥Ã¥¯ ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¥àー¥Ó¥Ã¥¯¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦ÈÎÇä¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¡Ò¥¥ã¥é¥¯¥¿ー»ö¶È¡Ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ìÈÌÎÌÈÎ¸þ¤±¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡ÒÎÌÈÎ»ö¶È¡Ó¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¥æー¥¶ー¤ËÌ´¡¢´î¤Ó¡¢´¶Æ°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥°¥ëー¥×¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£