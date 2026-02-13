【無料／ハイブリット開催】実行“しない”人材はなぜ生まれるのか？～戦略を実行する人財の創出～

ビジネスコーチ株式会社

ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨、東証グロース：9562）の子会社であるコーポレートコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 駿、以下当社）は、2月24日（火）に、一般社団法人ビジネスモデルイノベーション協会（BMIA）代表理事 コニカミノルタ株式会社 開発部長 Growth Works Inc. CEO 宮俊明氏をお招きし特別セミナーを開催いたします。

開催概要

【なぜ「実行しない人材」が生まれるのか？】

多くのリーダーが直面するこれらの課題。その正体は、個人の能力不足やサボりではありません。

彼らは真面目であるがゆえに、「自信がない」「役割外である」「失敗したくない」という心理的なブレーキ（マインドセット）によって、自らの役割を無意識に矮小化してしまっているのです。

本セミナー登壇者の宮木氏は、実行する人材の定義として「DIY」を提唱しています。

これは「D：出ろ、I：行け、Y：やれ」という、自ら現場へ飛び出し行動するための合言葉です。

しかし、多くの現場ではこの「DIY精神」が失われ、指示を待つだけの状態が固定化されています。「学んで終わり」になってしまう教育構造や、新しい挑戦を阻む組織の壁が、本来持っていたはずの「DIY（実行する力）」を削いでしまっているのです。

本質的な解決には、単なるスキルアップだけでは不十分です。

「新規事業開発」「人材開発」「組織開発」を個別に捉えるのではなく、これらを同時に進める

「三位一体のアプローチ」こそが、閉塞感を打破し、自ら「DIY」できる組織へと変わる鍵となります。

本セミナーで得られるもの

- 「実行しない人材」が生まれる構造的要因の解明なぜ優秀な人材が「動けなく」なるのか、そのメカニズムと解消法を学びます。- 行動の選択肢を「9倍」に広げる思考法ビジネスモデルキャンバス（BMC）などのフレームワークとマインドセット変革を組み合わせ、行き詰まりを突破する多角的な視点を手に入れます。- 「三位一体開発」の実践知新規事業・人材・組織を同時に変革したコニカミノルタの事例から、現場リーダーが明日から使える具体的なアクションを学びます。- 経営の意思と現場をつなぐ「実行人財」の創出経営の戦略を深く理解し、周囲を巻き込みながら自走する「DIY精神」を持ったリーダーの育て方を持ち帰っていただきます。

本セミナーでは、コニカミノルタにて「三位一体開発」を推進し、変革をリードしてきた宮木俊明氏をお招きします。「実践者」としてのリアルな経験に基づき、指示待ち人材を、

自ら考え行動する「DIY（実行）人財」へと変貌させるための極意を公開します。

セミナープログラム

登壇者プロフィール

- オープニング- パネルディスカッション：実行しない人材はなぜ生まれるのか？・「実行しない」原因としての役割と矮小化・なぜマインドセットが変わると、行動の選択肢が「9倍」になるのか？・コニカミノルタの実践事例：「三位一体」による組織変革・マネジメント層が向き合うべき「動かない部下」への責任- 参加者のみなさんとのディスカッションタイム- 実行人財創出プログラムの可能性- クロージング

一般社団法人

ビジネスモデルイノベーション協会（BMIA） 代表理事

コニカミノルタ株式会社 ビジネス開発部長

Growth Works Inc. CEO

宮木 俊明（みやき としあき）氏

早稲田大学理工学部卒業後、複数のITベンチャーやスタートアップ創業を経て、コニカミノルタに入社。「大企業内部からの変革」「スタートアップ創業」「ソーシャルビジネス」という3つの視点を持つ稀有な実践者。 コニカミノルタでは、印刷業界のDXを推進する中で、新規事業・人材・組織を同時に変革する「三位一体開発」を提唱・実践。2015年よりBMIAに参画し、ビジネスモデル・キャンバス等を駆使したコンサルティングやイノベーター育成にも尽力している。LEGO(R) SERIOUS PLAY(R) 公認ファシリテーター。著書に『仕事はかどり図鑑』など。

コーポレートコーチ株式会社

HRソリューション事業本部

1課 課長



濱 一成（はま かずなり）

SIerにて法人営業に従事した後、ビジネスコーチ株式会社に参画。 「すべてのビジネスパーソンがイキイキと働き、活躍できる世界をつくる」をミッションに、大手企業を中心に経営戦略に紐づく人材育成施策の実行支援や、コーポレートコーチとして組織開発・リーダー育成に携わる。現場のリアリティを踏まえたファシリテーションには定評がある。

