「VIRTUA FIGHTER Open Championship GLOBAL FINALS - 組合せ抽選 -」本日2月13日（金）23時より配信開始！

株式会社セガは、「バーチャファイター」シリーズ初の公式グローバル大会「VIRTUA FIGHTER Open Championship」のファイナリスト10名の対戦組合せ抽選を実施する番組「VIRTUA FIGHTER Open Championship GLOBAL FINALS - 組合せ抽選 -」を、本日2026年2月13日（金）23時より配信します。


　


番組では組合せ抽選のほか、大会ルールの詳細解説やこれまで日本、アジア、ヨーロッパ、北米の各地域で行われた予選の振り返りもお届けします。


　


優勝賞金100,000米ドルと、シリーズ史上初となる“グローバルチャンピオン”の座をかけた最終決戦の注目カードが決まる瞬間を、ぜひご覧ください！


　


【「VIRTUA FIGHTER Open Championship GLOBAL FINALS - 組合せ抽選 -」概要】


●配信日時：2026年2月13日（金）23:00　※YouTubeプレミア配信


　


●配信URL


日本語：https://youtu.be/MEQNT1INcKo


英語：https://youtu.be/B90dngg7YWE


　


●出演（敬称略）


MC：組長


ドロワー：青木盛治（Legacy VIRTUA FIGHTER Projectプロデューサー）


アシスタント：NOモーション。


　


■登録は2月17日（火）まで！「VIRTUA FIGHTER Open Championship」グローバルファイナルの観覧者を募集中


「VIRTUA FIGHTER Open Championship」グローバルファイナルについて、会場内での大会観覧を2月17日（火）まで募集中です。


　


会場では来場者プレゼントの配布をはじめ、『バーチャファイター』関連グッズの物販や体験プレイ、来場者参加型のミニトーナメント、飲食コーナーなど、大会観覧以外にも楽しめる各種コンテンツをご用意しています。


　


【会場内観覧 事前登録について】

本イベントの会場内観覧は事前登録制となります。観覧を希望される方は、下記フォームよりお申込みください。応募者多数の場合は抽選にて決定します。


なお、事前登録をされていない方、または抽選に落選された方も、物販・飲食・体験プレイなど各種コンテンツは自由にお楽しみいただけます。


　


入力フォーム：https://forms.gle/bPJJ6UKwicfpF1Lv7


登録期間：2026年2月17日（火）23:59（JST）まで


　


【イベント概要】

開催日：2026年3月1日（日）


会場：TOKYO NODE HALL（虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 45F～47F）


住所：東京都港区虎ノ門2-6-2


　　　https://www.tokyonode.jp/access_info/


※45F アライバルホールより、エスカレーター（または「EAST エレベーター」）へお乗り換えの上お越しください。


　


入場料：無料


※ホール内での観覧は事前登録が必要です。


　


入場特典：・VFメッシュトートバック


　　　　　・VFオリジナルネックストラップ


　　　　　・VF歴代シリーズロゴステッカー（ランダムで2枚）


　　　　　・『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』キャラ缶バッジ（ランダムで3個）


※特典のお渡しはホール内で観覧される方のみとなります。


　



















　


●スケジュール


10:00　開場、物販、体験プレイコーナー、飲食コーナー開始


11:00　オープニングセレモニー


11:15　グローバルファイナル「グループステージA」


14:15　グローバルファイナル「グループステージB」


17:20　グローバルファイナル「プレーオフステージ」


18:40　表彰式


19:00　プレゼント抽選会（来場者のみ）


※試合の進行状況によりスケジュールは前後する場合がございます。


　


●登壇者（敬称略）


MC：ハメコ。


実況解説：組長、わさこん、ヨドリバ


ゲストコメンテーター：カマたく


コメンテーター：青木盛治（Legacy VIRTUA FIGHTER Projectプロデューサー）


サポーター：NOモーション。


　


●飲食コーナー


会場内には、来場者同士が交流できる飲食スペースを設置します。アルコール、ソフトドリンク、フードメニューをご用意しており、観戦の合間にご利用いただけます。また、ドリンクまたはフードを1点ご注文いただくごとに「VF歴代シリーズロゴステッカー」をランダムで1枚プレゼントします。


　


●物販


物販コーナーでは、アパレルブランド S◯XSOCKS（ソックスソックス）による新作コラボグッズ、TYPE2のゲーミングコントローラーなどを販売します。




※物販コーナーは現金、クレジットカード、PayPay、QR決済が対応可能です。また、レシートの発行は対応できかねますので、あらかじめご了承ください。


　


●『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』体験プレイコーナー


会場内には、『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』の体験プレイコーナーを設置します。来場者同士の対戦や交流を楽しめるほか、時間帯によってはミニトーナメントや乱入対戦も実施予定です。ホール内観覧に応募していない方もご参加いただけますので、ぜひご体験ください。


　


＜JUST TOURNAMENT - TYPE 2 CUP -＞


45秒1ラウンド1本勝負！ スピーディに勝負が決まる、コントローラーブランドTYPE2様協賛のトーナメント大会です。出場希望者は開始20分前までに体験プレイコーナーまでお集まりください。抽選のうえ、出場者16名を選出します。


優勝者には「バーチャファイター ゲーミングコントローラーPRO-6（PC用）」を進呈！


　


開催時間：12：30／14：20　※20分前より受付開始




　


＜FREE KNOCK-OUT＞


ミニトーナメントを実施していない時間は、乱入対戦台として解放！ 5連勝を達成した方には、「バーチャファイター ころっと アクリルフィギュア」をプレゼントします。


　


　


【商品概要】


商品名：Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage


対応機種：PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch(TM) 2／PC（Steam）


発売日：


PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC（Steam）：発売中（2025年10月30日（木）発売）


Nintendo Switch(TM) 2：2026年3月26日（木）発売予定


希望小売価格：


『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』デジタルスタンダードエディション：2,500円（税込）


『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』30thアニバーサリーエディション：6,980円（税込）


ジャンル：対戦型格闘アクション


プレイ人数：


1～2人（最大16人のオンラインプレイ対応※）


※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人（観戦者1人＋16人）のプレイとなります。


発売・販売：株式会社セガ


CERO表記：B区分（12歳以上対象）


著作権表記：(C)SEGA


公式サイト：https://virtua-fighter.com/revo/jp/


公式X：https://x.com/vf_official


　


　


