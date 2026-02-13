TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÙÂè7ÏÃ¡ÖÎø¥Ð¥Ê¤·¤Æ¤âÈ¾Ê¬¤³¤Ç¤Ïº×¤ê¤ËÉâ¤«¤ì¤Æ¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤¢¤é¤¹¤¸&¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª
¡ØÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢ÍÄÆëÀ÷¤È¤Î´Å¤¯¤Æ¡¢¾Ç¤ì¤ë¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡¢¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Ë¤Æ¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Î»°Îü¿¿Ìé¤Ë¤è¤ë¡ÈºÇ½ÜÍÄÆëÀ÷¥é¥Ö¥³¥á¡É¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï·¬¸¶ÃÒ¡¢¥·¥êー¥º¹½À®¤Ï¹ÅÄ¸÷µ£¡¢µÓËÜ¤Ï¹ÅÄ¸÷µ£¡¦¿¹ÅÄâÃÍ³Èþ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¤Ï´äºêÎáÆà¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¼êÄÍ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Ã´Åö¤·¡¢ÍÄÆëÀ÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÎøÌÏÍÍ¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
Âè7ÏÃ¡ÖÎø¥Ð¥Ê¤·¤Æ¤âÈ¾Ê¬¤³¤Ç¤Ïº×¤ê¤ËÉâ¤«¤ì¤Æ¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤¢¤é¤¹¤¸
½É¤Ç£²¿Í¤¤ê¤ÎÌë¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤«¤ê¡£º®Íð¤·¤¿¤¨ー¤æー¤Ï¡¢¡ÖÍ§Ã£¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¡¢¤ë¤Ê¤³¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ËÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤«¤ê¤Ï¡¢¡Ö¾Ã¤µ¤Ê¤¯¤Á¤ã¡Ä¤Ã¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Îµ²±¤ò¡×¤È¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤ò°®¤êÄù¤á¤Æ¤¤¤¿――¡£
¤½¤·¤Æ²Æ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤¬¶á¤Å¤¯¡£¡Öº£Ç¯¤Î²Ö²Ð¤Ï¤¨ー¤æー¤È£²¿Í¤Ç¸«¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¤ª¤È¤¢¤«¤ê¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤¬AKIVALENTINE¡Ê¥¢¥¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡ª
µ×½»ÎÖ¤µ¤ó¡Ê¿åË¨¼®Ìò¡Ë¡¢»³ËÜÍªÍ´õ¤µ¤ó¡ÊÆü¸þ½ÕÌò¡Ë¤¬AKIVALENTINE¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐÃÅ¡ª
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Èー¥¯¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë13:00～13:30
²ñ¾ì¡§½©ÍÕ¸¶UDX ¥µ¥Ü¥Ë¥¦¥¹¹¾ì¥¹¥Æー¥¸
½Ð±é¡§
µ×½»ÎÖ¡Ê¿åË¨¼®Ìò¡Ë
»³ËÜÍªÍ´õ¡ÊÆü¸þ½ÕÌò¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC/¥²¥Ã¥Ä
¹¹¤Ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤âÊªÈÎ¥Öー¥¹¤Ë¤ÆÈÎÇä·èÄê¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¡¢AKIVALENTINE¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.akihabara-bunkasai.com/
¢£AT-X¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥á³ÆÏÃËÜÊÔ¸å¤Ë¡Ø¡ÖÍÄ¥é¥Ö¡×¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤òÊüÁ÷¡ª
ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖÍÄ¥é¥Ö¡×¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
ÈÖÁÈ¾ÜºÙ¡§
¡ÈÍÄ¥é¥Ö¡í¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡È¥é¥Ö¥³¥á¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥ß¥Ë±ÇÁü´ë²è¡£
³ÆÏÃ¤Î¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¸å¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
AT-XÆÈÀê´ë²è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
½Ð±é¡§
µ×½»ÎÖ¡Ê¿åË¨¼®Ìò¡Ë
¶Üß·Í¥¡Ê²Ð°ÒÅôÌò¡Ë
Ê¿ÄÍ¼Ó°Í¡Ê·î¸«¤ë¤ÊÌò¡Ë
»³ËÜÍªÍ´õ¡ÊÆü¸þ½ÕÌò¡Ë
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÙºîÉÊ¾ðÊó
¡Ú¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
¡Ö¤¨ー¤æー¡×¤³¤È³¦ À¤Ç·²ð¡¢¹â¹»£±Ç¯À¸¡£Èà½÷¤Ê¤·¡£
¥é¥Ö¥³¥á¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÍÄÆëÀ÷¤È¤Î¥é¥Ö¥³¥á¡×¤Ë¥É¤Ï¤Þ¤êÃæ¡£
¤½¤ó¤Ê¤¨ー¤æー¤Î¡¢ÌÜ²¼¤ÎÇº¤ß¤ÏÍÄÆëÀ÷¤Î¡Ö¤·¤ª¡×¤È¡Ö¤¢¤«¤ê¡×¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤³¤È¡ª¡¡
¤·¤«¤·¡¢¤¨ー¤æー¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ö¸½¼Â¤ÎÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡£
¤¬¡ªÅö¤Î¡Ö¤·¤ª¡×¤È¡Ö¤¢¤«¤ê¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¨ー¤æー¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡ª
¥Ò¥í¥¤¥óÁ´°÷¡¢ÍÄÆëÀ÷¡ª¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¯¤Æ¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤¡ª¤Ç¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡ª
¡ÖºÇ½ÜÍÄÆëÀ÷¥é¥Ö¥³¥á¡×¡¢³«Ëë¡ª
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§https://anime-osalove.com/
¡ü¸ø¼°X ¡§¡÷love_Osnnjm_wm¡Êhttps://x.com/love_Osnnjm_wm¡Ë
¡ü¥Æ¥£¥¶ーPV ¡§https://youtu.be/CAdmmZ5Bu3w
¡ü¥á¥¤¥óPVÂè1ÃÆ ¡§https://youtu.be/2RJrCUf_5Zw
¡ü¥á¥¤¥óPVÂè2ÃÆ ¡§https://youtu.be/iSRJs8e5aRo
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
³¦À¤Ç·²ð ¡§±ºÈø³ÙÂç
¿åË¨¼® ¡§µ×½» ÎÖ
²Ð°ÒÅô ¡§¶Üß· Í¥
·î¸«¤ë¤Ê ¡§Ê¿ÄÍ¼Ó°Í
Æü¸þ½Õ ¡§»³ËÜÍªÍ´õ
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî ¡§»°Îü¿¿Ìé¡ØÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ ¡§·¬¸¶ ÃÒ
¥·¥êー¥º¹½À® ¡§¹ÅÄ¸÷µ£
µÓËÜ ¡§¹ÅÄ¸÷µ£¡¡¿¹ÅÄâÃÍ³Èþ
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ ¡§´äºêÎáÆà
Èþ½Ñ´ÆÆÄ ¡§ÀÆÆ£²í¸Ê
¿§ºÌÀß·× ¡§ÌýÃ«¤æ¤ß
»£±Æ´ÆÆÄ ¡§ÌÚÂ¼½ÓÌé¡ÊT2¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë
ÊÔ½¸ ¡§ÆâÅÄ ¾Ä¡Ê¥³¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ë
²»¶Á´ÆÆÄ ¡§ËÜ»³ Å¯
²»¶ÁÀ©ºî ¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ëー¥ô¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
²»³Ú ¡§ °ËÆ£ Íã¡¡ZENTA¡¡¤ä¤·¤¤ó
²»³ÚÀ©ºî ¡§¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî ¡§¼êÄÍ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ ¡§¡Ö¤¢¤¤¤é¤Ó¤å(¥Ïー¥È)¡×HoneyWorks meets ¿åË¨¼®¡¦²Ð°ÒÅô¡¦·î¸«¤ë¤Ê¡¦Æü¸þ½Õ¡ÊCV¡§µ×½»ÎÖ¡¦¶Üß·Í¥¡¦Ê¿ÄÍ¼Ó°Í¡¦»³ËÜÍªÍ´õ¡Ë
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ ¡§¡Ö¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¡×¾®¶Ì¤Ò¤«¤ê
¡ÚÊüÁ÷¾ðÊó¡Û
¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¡¦AT-X¡¦£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡ª
¡¦¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È
Ëè½µ·îÍË¿¼Ìë24»þ00Ê¬～
¢¨Âè7ÏÃ¤Ï2·î16Æü(·î)¿¼Ìë24»þ10Ê¬～ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦AT-X ¡ã¥×¥Á¥É¥ver.¡ä
Ëè½µ²ÐÍË22»þ30Ê¬～
¡Ú¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷¡ÛËè½µÌÚÍË10»þ30Ê¬～¡¿Ëè½µ·îÍË16»þ30Ê¬～
¡¦£Â£ÓÆü¥Æ¥ì
Ëè½µ²ÐÍË23»þ30Ê¬～
¡ÚÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
Ëè½µ·îÍË24»þ30Ê¬～
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¦AnimeFesta¤Ë¤Æ¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢ver. ¡×WEBºÇÂ®ÇÛ¿®¡ª
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¦AnimeFesta¤Ë¤Æ¡Ö¥×¥Á¥É¥ver. ¡×ÆÈÀêÇÛ¿®¡ª
¢¨2·î16Æü(·î)ÇÛ¿®¤ÎºÇ¿·ÏÃ¤Ï¿¼Ìë24»þ40Ê¬～ÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëè½µ¶âÍË24»þ30Ê¬～
ABEMA¡¦Amazon Prime Video¡¦DMM TV¡¦FOD¡¦Hulu¡¦J:COM STREAM¡¦Lemino¡¦milplus¡¦TELASA¡¦TVer¡¦U-NEXT¡¦¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡¦¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¦¥Ë¥³¥Ë¥³¡¦¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¤Û¤«¤Ë¤Æ¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢ver. ¡×½ç¼¡ÇÛ¿®¡ª
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥×¥Á¥É¥ver.¡×¤Ï°ìÉô¤ÎÏÃ¿ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£Âè7ÏÃ¤Î¡Ö¥×¥Á¥É¥ver.¡×¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ãøºî¸¢É½µ¡§ (C)»°Îü¿¿Ìé¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿ÍÄÆëÀ÷¤È¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£¸¶ºî¾ðÊó
½ÐÈÇ¼Ò¡¡¡§¹ÖÃÌ¼Ò
ºî¼Ô¡¡¡¡¡§»°Îü¿¿Ìé
´û´©¡¡¡¡¡§1～19´¬¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×Ï¢ºÜ¡Ë
¢§»î¤·ÆÉ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://pocket.shonenmagazine.com/title/01648/episode/340426